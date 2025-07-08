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 | Ömer Faruk Dogan

Rekor satış sonrası Tesla Türkiye yatırımını artırıyor: Yeni Supercharger istasyonları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde, haziran ayında Türkiye'de en çok satan otomobilin Tesla Model Y olduğu açıklanmıştı. Elektrikli otomobil şirketi, ülkemizde kurulacak yeni Supercharger istasyonlarını duyurdu.

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KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 17:44
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 17:44

Elektrikli araç pazarında 'deki etkisini hızla artıran , şarj altyapısını genişletmeye yönelik dev bir hamle yaptı. Şirket, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Supercharger yatırımlarını açıkladı. Tesla'nın duyurusuna göre, önümüzdeki iki yılda Türkiye'deki istasyon sayısı iki katından fazla artacak.

2025'TE 10 YENİ SUPERCHARGER NOKTASI GELİYOR

Tesla, 2025 yılı içinde toplam 10 yeni lokasyonda 80 adet Supercharger şarj noktası kurmayı planlıyor. 2026'da benzer çapta bir genişleme daha planlayan şirketin yeni Supercharger lokasyonları şu şekilde:

  • Aydın, Söke
  • Bolu (mevcut istasyonun genişletilmesi)
  • Ankara, Çankaya
  • Muğla, Yatağan
  • Eskişehir, Sivrihisar
  • Isparta, Keçiborlu
  • İstanbul, Samandıra (Kuzey ve Güney yönleriyle birlikte)
  • İzmir, Karşıyaka

https://x.com/teslaeurope/status/1942509776555979162

Tesla Europe, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geri bildirimlerinizi duyuyor ve değer veriyoruz. Supercharger Lokasyonları Mevcut ağı iki kattan fazla büyütmeyi hedefliyoruz; 2025 yılında 10 yeni lokasyon / 80 yeni şarj noktası, 2026 yılında ise benzer sayıda genişleme planlanıyor."

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Supercharger istasyonları ne zaman faaliyete geçecek?
Tesla'nın açıklamasına göre, 2025 yılı içerisinde 10 yeni lokasyonda 80 şarj noktası kurulacak. 2026’da ise benzer ölçekte bir genişleme daha gerçekleştirilecek.
ETİKETLER
#türkiye
#tesla
#elektrikli araçlar
#Supercharger
#Şarj Altyapısı
#Otomobil
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