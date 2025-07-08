Rekor satış sonrası Tesla Türkiye yatırımını artırıyor: Yeni Supercharger istasyonları açıklandı

Geçtiğimiz günlerde, haziran ayında Türkiye'de en çok satan otomobilin Tesla Model Y olduğu açıklanmıştı. Elektrikli otomobil şirketi, ülkemizde kurulacak yeni Supercharger istasyonlarını duyurdu.

Elektrikli araç pazarında Türkiye'deki etkisini hızla artıran Tesla, şarj altyapısını genişletmeye yönelik dev bir hamle yaptı. Şirket, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan Supercharger yatırımlarını açıkladı. Tesla'nın duyurusuna göre, önümüzdeki iki yılda Türkiye'deki istasyon sayısı iki katından fazla artacak.

2025'TE 10 YENİ SUPERCHARGER NOKTASI GELİYOR

Tesla, 2025 yılı içinde toplam 10 yeni lokasyonda 80 adet Supercharger şarj noktası kurmayı planlıyor. 2026'da benzer çapta bir genişleme daha planlayan şirketin yeni Supercharger lokasyonları şu şekilde:

Aydın, Söke

Bolu (mevcut istasyonun genişletilmesi)

Ankara, Çankaya

Muğla, Yatağan

Eskişehir, Sivrihisar

Isparta, Keçiborlu

İstanbul, Samandıra (Kuzey ve Güney yönleriyle birlikte)

İzmir, Karşıyaka

https://x.com/teslaeurope/status/1942509776555979162

Tesla Europe, X hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Geri bildirimlerinizi duyuyor ve değer veriyoruz. Supercharger Lokasyonları Mevcut ağı iki kattan fazla büyütmeyi hedefliyoruz; 2025 yılında 10 yeni lokasyon / 80 yeni şarj noktası, 2026 yılında ise benzer sayıda genişleme planlanıyor."