Renault Filante sahneye çıkıyor: Markanın yeni amiral gemisi

Ocak 06, 2026 10:29
1
Renault Filante sahneye çıkıyor: Markanın yeni amiral gemisi

Renault, E-segmentte konumlanan yeni SUV modeli Filante’yi duyurdu. Üst sınıf özellikleriyle dikkat çeken model, markanın Avrupa dışı büyüme planlarının merkezinde yer alıyor.

Renault, crossover ve SUV tarafında zaten geniş bir ürün gamına sahipti. Ancak marka, global stratejisinde kilit rol oynayacak yeni bir modelle çıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Yeni Renault Filante, markanın “yüksek segment dönüşümünü” simgeleyen amiral gemisi SUV olarak konumlandırılıyor. Model, 13 Ocak’ta Güney Kore’de tanıtılacak ve Avrupa dışı pazarlarda vitrine çıkacak.

GLOBAL PLANIN MERKEZİNDE

Filante, Renault’nun Avrupa dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası büyüme planının tam merkezinde duruyor. E-segmentte konumlanan model; Avrupa’daki Austral, Espace ve Rafale’in üzerinde, yani daha büyük, daha lüks ve daha prestijli bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Kısacası Renault, bu modelle “üst sınıf” iddiasını net biçimde ortaya koyuyor.

2
Renault Filante sahneye çıkıyor: Markanın yeni amiral gemisi

İSMİN ARKASINDAKİ HİKÂYE

“Filante” adı Fransızcada “kayan yıldız” çağrışımı yapıyor. Renault’nun isimlendirme yöneticisi Sylvia Dos Santos, bu ismin uzay, yolculuk ve akıp giden yıldızları anımsattığını; aracın zarif ve görkemli tasarım diliyle örtüştüğünü söylüyor.

Modelin adı ayrıca, 1956’daki rekor denemeleri için geliştirilen Etoile Filante’tan ve otoyol hızlarında 1.008 kilometre yol kat eden Filante Record konseptinden geliyor. Ancak bu kez karşımızda tek koltuklu deneysel bir araç değil; beş kapılı, geniş ve aile odaklı bir SUV var.

GÜNEY KORE’DE ÜRETİLECEK

Renault Filante, Güney Kore’nin Busan kentindeki fabrikada üretilecek. Modelin, Renault’nun Geely ile birlikte geliştirdiği Compact Modular Architecture platformunu kullanması bekleniyor. Bu altyapı; içten yanmalı, hibrit ve tamamen elektrikli güç seçeneklerine olanak tanıyor. Yani Filante için geniş bir motor yelpazesi kapıda.

3
Renault Filante sahneye çıkıyor: Markanın yeni amiral gemisi

ÖNCE ASYA, SONRA SEÇİLİ PAZARLAR

Model ilk olarak Güney Kore’de satışa sunulacak. Ardından belirli pazarlara ihraç edilmesi planlanıyor. Avrupa’ya gelmesi ise şimdilik gündemde değil; bu bölgede amiral gemisi rolünü Rafale üstlenmeye devam edecek.

TASARIMA DAİR İLK İPUÇLARI

Paylaşılan teaser görüntülerine bakılırsa Filante; ön tampona entegre LED detayları, akıcı ve aerodinamik tavan çizgisi ve güçlü arka omuz hatlarıyla oldukça premium bir duruş sergiliyor. İç mekân henüz tanıtılmadı. Ancak Renault, yolcu konforunu merkeze alan ve “en ileri teknolojilerle” donatılmış bir kabin vadediyor.

