Renault Filante sahneye çıkıyor: Markanın yeni amiral gemisi

Renault, E-segmentte konumlanan yeni SUV modeli Filante’yi duyurdu. Üst sınıf özellikleriyle dikkat çeken model, markanın Avrupa dışı büyüme planlarının merkezinde yer alıyor.

Renault, crossover ve SUV tarafında zaten geniş bir ürün gamına sahipti. Ancak marka, global stratejisinde kilit rol oynayacak yeni bir modelle çıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Yeni Renault Filante, markanın “yüksek segment dönüşümünü” simgeleyen amiral gemisi SUV olarak konumlandırılıyor. Model, 13 Ocak’ta Güney Kore’de tanıtılacak ve Avrupa dışı pazarlarda vitrine çıkacak.

GLOBAL PLANIN MERKEZİNDE

Filante, Renault’nun Avrupa dışındaki varlığını güçlendirmeyi hedefleyen uluslararası büyüme planının tam merkezinde duruyor. E-segmentte konumlanan model; Avrupa’daki Austral, Espace ve Rafale’in üzerinde, yani daha büyük, daha lüks ve daha prestijli bir alternatif olarak konumlandırılıyor. Kısacası Renault, bu modelle “üst sınıf” iddiasını net biçimde ortaya koyuyor.