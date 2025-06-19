Renault'un iki hibriti yakıtı adeta kokluyor! Ortalama tüketimi ortaya çıktı

Renault, yeni E-Tech hibrit motorlarıyla Symbioz ve Espace modellerinde hem performansı hem de yakıt verimliliğini üst seviyeye taşıdı. İki SUV modelin ortalama tüketimi 100 km'de 4.3 ile 4.8 litre arasında değişiyor.

Renault, Symbioz ve Espace modelleri, artık markanın geliştirdiği yeni nesil E-Tech hibrit motorlarla yola devam edecek.

SYMBIOZ E-TECH 160: GÜÇ, EKONOMİYLE BULUŞTU

C segmentindeki SUV modeli Renault Symbioz, artık 1.8 litrelik E-Tech 160 tam hibrit motorla sunuluyor. Önceki 1.6 litreye kıyasla 15 beygir ve 22 Nm tork artışı sağlanan bu motor, hem yakıt ekonomisi hem de sürüş performansında dikkat çekici bir iyileşme sunuyor.

Yeni motorda, yüksek basınçlı doğrudan enjeksiyon sistemi ve Atkinson çevrimi ile tüketim düşerken, çok modlu akıllı dogbox şanzıman sistemi sayesinde geçişler daha pürüzsüz hale geliyor. İki elektrik motorunun desteklediği sistemde, 1.4 kWsa’lik yeni batarya da daha uzun elektrikli sürüş imkânı sunuyor.

Symbioz’un 0’dan 100 km/s’ye hızlanması 9.1 saniyeye çekilirken, ortalama tüketimi 100 kilometrede 4.3 litreye kadar düştü. Menzil ise 1000 kilometreye ulaştı. Aracın çekme kapasitesi de 750 kg’dan 1000 kg’a çıkarılmış.

ESPACE E-TECH 200: DAHA DİNAMİK, DAHA AKILLI

Renault’nun büyük SUV’u Espace ise 200 beygirlik tam hibrit motorun optimize edilmiş versiyonunu kullanıyor. Otomatik dogbox şanzıman için yapılan yeni yazılım güncellemesi sayesinde, ani hızlanmalarda yaşanan güç kesintileri tarihe karışıyor. Bu sayede özellikle şehir içi geçişlerde daha seri ve keyifli bir sürüş sağlanıyor.

E-Tech 200 sistemi, 130 beygirlik 1.2 litrelik turbo benzinli motorla birlikte 50 kW’lık elektrik motorundan destek alıyor. 2 kWsa kapasiteli lityum iyon batarya ise elektrikli sürüş modunu besliyor. Küçük ikinci motor ise marş jeneratörü ve vites yönetimi görevini üstleniyor.

Espace’ın birleşik yakıt tüketimi de 100 kilometrede 4.8 litreye kadar gerilemiş durumda.



