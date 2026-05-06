Renault mayıs ayı fiyat listesi yayınlandı! Clio, Megane, Duster, Captur yeni fiyatları alıcıların gözünü korkuttu

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 10:12
1
Renault mayıs ayı fiyat listesi yayınlandı. Clio, Megane, Duster Captur gibi en çok rağbet gören modellerdeki fiyatlar alıcıların gözünü korkuturken, Alman otomotiv tamamen elektrikli modeli Scenic E-Tech Elektrikli modelini Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli otomobiller günden güne piyasadaki payını yükseltirken, modelin 3 milyon 300 bin TL’ye satışa çıkması, herkesin dikkatini çekti….

Renault Clio, Megane, Duster ve Captur’ın yanı sıra, markanın en sevilen modellerinin yeni fiyatları kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’de her ay en çok satılan otomobil markası olma unvanını elinde bulunduran Renault’un mayıs ayı fiyat listesi özellikle yüksek rakamlara ev sahipliği yapması nedeniyle şaşırttı. Diğer yandan markanın Scenic E-Tech Elektrikli modelini Türk kullanıcılarla buluşturması bu ayın en çok dikkat çeken konularından biri oldu.

RENAULT FİYAT LİSTESİ - MAYIS 2026

MODEL İSMİ   GÜNCEL FİYATI (MAYIS 2026)              

  • Yeni Clio                                  1.795.000 TL
  • R5 E-Tech Elektrikli              1.886.000 TL
  • Clio                                          1.695.000 TL
  • Captur                                  2.156.000 TL
  • Yeni Duster                           1.788.000 TL
  • Megane E-Tech Elektrikli  2.386.000 TL
  • Megane Sedan                     2.108.000 TL
  • Austral                                 2.626.000 TL
  • Scenic E-Tech Elektrikli     3.300.000 TL
  • Rafale                                  3.748.000 TL  

YENİ CLİO  MAYIS 2026 FİYATLARI 

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

  • TCe EDC 115 hp, Benzinli              evolution plus, Otomatik             1.795.000 TL
  • TCe EDC 115 hp, Benzinli              esprit alpine, Otomatik                2.035.000 TL    

YENİ CLİO OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT     PAKET

  • Metalik Renk     13.000 TL             evolution plus
  • Yedek Lastik       12.000 TL             evolution plus
  • Metalik Renk     13.000 TL             esprit alpine
  • Yedek Lastik       12.000 TL             esprit alpine

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN   FİYAT   

  • EV40 120 hp, Elektrikli   Techno, Otomatik (2025)             1.886.000 TL 
  • EV52 150 hp, Elektrikli   Techno, Otomatik (2026)             2.101.000 TL    

R5 E-TECH ELEKTRİKLİ OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

  • OPSİYON TÜRÜ      FİYAT      PAKET
  • Çift Renk Tavan             13.000 TL     Techno
  • Harman Kardon Ses Sistemi  39.000 TL  Techno
  • Chrono Jant Tasarımı    12.000 TL   Techno
  • Özel Renk  39.000 TL   Techno
  • Kırmızı Tavan Çizgisi  8.000 TL  Techno
  • Altın Tavan Çizgisi  8.000 TL  Techno
  • Metalik Renk  19.000 TL  Techno
  • Gelişmiş Sürüş Paketi  27.000 TL  Techno 

CLİO FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

  • 1.0 TCe X-Tronic 90 hp, Benzinli evolution, Otomatik       1.695.000 TL

CLİO OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ    FİYAT    PAKET

  • Metalik Renk     13.000 TL             evolution
  • Yedek Lastik       12.000 TL             evolution

CAPTUR FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN   FİYAT   

  • 1.3 mild hybrid EDC 140 hp         techno, Otomatik (2025)              2.063.000 TL
  • 1.3 mild hybrid EDC 140 hp         techno, Otomatik (2026)              2.156.000 TL

CAPTUR OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ  FİYAT   PAKET

  • Metalik Renk     15.000 TL             techno
  • Yedek Lastik (hacim kazanımlı)  14.000 TL            techno

YENİ DUSTER FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN   FİYAT

  • Eco-G 120 hp, Benzin/LPG           evolution, Manuel    1.788.000 TL
  • Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli evolution, Otomatik   2.010.000 TL      
  • hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG        evolution, Otomatik 2.715.000 TL        
  • Turbo TCe EDC 145 hp, Benzinli techno, Otomatik      2.080.000 TL        
  • Full hybrid E-Tech 160 hp             techno, Otomatik      2.530.000 TL        
  • hybrid 4x4 LPG 150 hp, Benzin/LPG        techno, Otomatik  2.750.000 TL

YENİ DUSTER OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ    FİYAT       PAKET

  • Metalik Renk     15.000 TL             evolution
  • Yedek Lastik       14.000 TL             evolution
  • Modüler Tavan Barı        7.000 TL               evolution
  • Sis Farı  3.500 TL               evolution
  • Ön ve Yan Park Sensörü   10.000 TL          techno
  • Multiview Kamera           28.000 TL            techno
  • Kör Nokta Uyarı Sistemi 20.000 TL            techno
  • Metalik Renk     15.000 TL             techno
  • 18'' Elmas Kesim Alüminyum Jant            32.000 TL            techno
  • 18'' Yarı Elmas Kesim Alüminyum Jant    32.000 TL            techno
  • Yedek Lastik       14.000 TL             techno

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT  DONANIM-ŞANZIMAN     FİYAT

  • EV60 220 hp, Elektrikli   Techno, Otomatik (2025)             2.273.000 TL  
  • EV60 220 hp, Elektrikli   Techno, Otomatik (2026)             2.386.000 TL  
  • EV60 220 hp, Elektrikli   Esprit Alpine, Otomatik (2026)   2.486.000 TL     

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ FİYAT    PAKET

  • Çift Renk Tavan           12.000 TL Techno
  • Koltuk Isıtma Paketi   23.000 TL Techno
  • Metalik Renk               13.000 TL Techno
  • Isıtmalı Direksiyon       7.000 TL  Techno
  • 20'' Elmas Kesim Alüminyum Alaşım Jantlar         23.000 TL             Techno
  • Çift Renk Tavan 12.000 TL             Esprit Alpine
  • Özel Renk           13.000 TL             Esprit Alpine
  • Metalik Renk     13.000 TL             Esprit Alpine

MEGANE SEDAN FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT   DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

  • 1.3 TCe 140 bg, Benzinli                Touch, Manuel 1.791.000 TL  
  • 1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli       Touch, Otomatik   2.108.000 TL
  • 1.3 TCe EDC 140 bg, Benzinli       Icon, Otomatik       2.325.000 TL
  • 1.5 Blue dCi EDC 115 bg, Dizel    Icon, Otomatik        2.699.000 TL              

MEGANE SEDAN OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ    FİYAT    PAKET

  • Metalik Renk     15.000 TL             Touch
  • Yedek Lastik       16.000 TL             Touch
  • Elektrikli Açılır Panoramik Cam Tavan     115.000 TL          Icon
  • Eller Serbest Bagaj Kapağı            10.000 TL            Icon
  • Adaptif Cruise Control (Stop&Go)            30.000 TL            Icon
  • Metalik Renk     15.000 TL             Icon
  • Yedek Lastik       16.000 TL             Icon
  • Ekran Paketi      21.000 TL             Icon
  • Isıtmalı Sürücü ve Yolcu Koltukları            17.000 TL            Icon
  • 18" Elmas Kesim Alüminyum Alaşımlı Jantlar       42.000 TL             Icon

AUSTRAL FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT    DONANIM-ŞANZIMAN      FİYAT

  • mild hybrid 150 hp          techno, Otomatik            2.626.000 TL  
  • mild hybrid 150 hp          esprit alpine, Otomatik 3.056.000 TL     

AUSTRAL OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ     FİYAT      PAKET

  • Metalik Renk     17.500 TL             techno
  • Metalik Renk     17.500 TL             esprit alpine

SCENİC E-TECH ELEKTRİKLİ FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT       DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

  • EV87 220 hp, Elektrikli   Esprit Alpine, Otomatik                 3.300.000 TL

SCENİC E-TECH ELEKTRİKLİ OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ     FİYAT     PAKET

  • Metalik Renk     15.000 TL             Esprit Alpine
  • Çift Renk Tavan 16.500 TL             Esprit Alpine

RAFALE FİYATLARI - MAYIS 2026

MOTOR-YAKIT      DONANIM-ŞANZIMAN    FİYAT

  • full hybrid E-Tech 200 hp             esprit alpine, Otomatik (2025)   3.748.000 TL     

RAFALE OPSİYON FİYATLARI - MAYIS 2026

OPSİYON TÜRÜ    FİYAT    PAKET

  • Metalik Renk     21.000 TL             Esprit Alpine

