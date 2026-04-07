Renault Nisan 2026 fiyat listesi yayınlandı! İşte Renault Clio, Megan, Duster, Captur güncellenmiş liste ve opsiyon fiyatları

GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 09:53
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 10:20
Renault Nisan 2026 fiyat listesi yayınlandı. Her ay Türkiye’de en çok satan araçlar listesinin zirvesine oturan Fransız otomotiv devi, başta Clio, Megan, Duster ve Captur olmak üzere araçların liste fiyatlarının yanı sıra opsiyon fiyatlarını da güncelledi. İşte hem hibrit, hem elektrikli hem de benzinli ve dizel araçlarla Renault Nisan 2026 fiyat listesi…

Otomobil almayı düşününler buraya! Orta Doğu’da yaşanan krizin etkileri tüm piyasaları derinden sarsarken otomotiv piyasası da bu dalgadan etkilendi. Pek çok marka otomobilin fiyat listesindeki yüksek zamlar araç sahibi olmayı zorlaştırırken, Renault Nisan 2026 fiyat listesi ile alıcıya göz kırptı. Markanın Clio, Megan, Duster, Captur ve beğenilen pek çok modelinde bu ay fiyat farkının tolere edilebilir seviyede olduğu görüldü. İşte Renault güncellenmiş fiyat listesinin ayrıntıları…

CLİO NİSAN 2026 FİYATLARI

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

1.0 TCe 90 hp, Benzinli  evolution, Otomatik       1.695.000 TL

CLİO OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     13.000 TL             evolution

Yedek Lastik       12.000 TL             evolution

YENİ CLİO NİSAN 2026 FİYATLARI  

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

1.0 TCe 115 hp, Benzinli               evolution plus EDC          1.795.000 TL

1.0 TCe 115 hp, Benzinli               esprit alpine EDC             1.996.000 TL

YENİ CLİO OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     13.000 TL             evolution plus

Yedek Lastik       12.000 TL             evolution plus

Metalik Renk     13.000 TL             esprit alpine

Yedek Lastik       12.000 TL             esprit alpine

CAPTUR NİSAN 2026 FİYATLARI 

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

techno mild hybrid 140 hp          Otomatik            2.156.000 TL

CAPTUR OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     15.000 TL             techno

Yedek Lastik       14.000 TL             techno

DUSTER NİSAN 2026 FİYATLARI

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

Eco-G 120 hp     evolution            1.776.000 TL

Turbo TCe 145 hp            evolution EDC   1.900.000 TL

Hybrid 145 hp   evolution            2.533.000 TL

Turbo TCe 145 hp            techno 2.026.000 TL

Full Hybrid E-Tech 160 hp            techno 2.491.000 TL

DUSTER OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     15.000 TL             evolution

Yedek Lastik       14.000 TL             evolution

Tavan Barı           7.000 TL               evolution

Sis Farı  3.500 TL               evolution

Ön/arka park sensörü    10.000 TL            techno

Multiview kamera           28.000 TL            techno

MEGANE SEDAN NİSAN 2026 FİYATLARI  

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

1.3 TCe 140 bg  Touch, Otomatik              1.766.000 TL

1.3 TCe 140 bg  Icon, Otomatik  2.266.000 TL

1.5 Blue dCi 115 bg         Icon, Otomatik  2.671.000 TL

MEGANE SEDAN OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     15.000 TL             Touch

Yedek Lastik       16.000 TL             Touch

Cam Tavan         115.000 TL          Icon

Adaptif Cruise Control   30.000 TL            Icon

AUSTRAL NİSAN 2026 FİYATLARI

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

mild hybrid 150 hp          techno 2.626.000 TL

mild hybrid 150 hp          esprit alpine      3.056.000 TL

AUSTRAL OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Panoramik Cam Tavan   65.000 TL            techno

Metalik Renk     17.500 TL             techno

Gelişmiş Park Paketi       61.000 TL            esprit alpine

RAFALE NİSAN 2026 FİYATLARI

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

full hybrid E-Tech 200 hp             esprit alpine      3.748.000 TL

RAFALE OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Metalik Renk     21.000 TL             esprit alpine

MEGANE E-TECH ELEKTRİKLİ NİSAN 2026 FİYATLARI  

Motor-Yakıt      Donanım-Şanzıman       Fiyat

EV60 220 hp      Techno 2.386.000 TL

EV60 220 hp      Esprit Alpine      2.486.000 TL

MEGANE E-TECH OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026

Opsiyon Türü    Fiyat      Paket

Çift Renk Tavan 12.000 TL             Techno

Koltuk Isıtma Paketi        23.000 TL            Techno

Metalik Renk     13.000 TL             Techno

