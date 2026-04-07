Renault Nisan 2026 fiyat listesi yayınlandı! İşte Renault Clio, Megan, Duster, Captur güncellenmiş liste ve opsiyon fiyatları

Renault Nisan 2026 fiyat listesi yayınlandı. Her ay Türkiye’de en çok satan araçlar listesinin zirvesine oturan Fransız otomotiv devi, başta Clio, Megan, Duster ve Captur olmak üzere araçların liste fiyatlarının yanı sıra opsiyon fiyatlarını da güncelledi. İşte hem hibrit, hem elektrikli hem de benzinli ve dizel araçlarla Renault Nisan 2026 fiyat listesi…
Otomobil almayı düşününler buraya! Orta Doğu’da yaşanan krizin etkileri tüm piyasaları derinden sarsarken otomotiv piyasası da bu dalgadan etkilendi. Pek çok marka otomobilin fiyat listesindeki yüksek zamlar araç sahibi olmayı zorlaştırırken, Renault Nisan 2026 fiyat listesi ile alıcıya göz kırptı. Markanın Clio, Megan, Duster, Captur ve beğenilen pek çok modelinde bu ay fiyat farkının tolere edilebilir seviyede olduğu görüldü. İşte Renault güncellenmiş fiyat listesinin ayrıntıları…
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TCe 90 hp, Benzinli evolution, Otomatik 1.695.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL evolution
Yedek Lastik 12.000 TL evolution
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.0 TCe 115 hp, Benzinli evolution plus EDC 1.795.000 TL
1.0 TCe 115 hp, Benzinli esprit alpine EDC 1.996.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 13.000 TL evolution plus
Yedek Lastik 12.000 TL evolution plus
Metalik Renk 13.000 TL esprit alpine
Yedek Lastik 12.000 TL esprit alpine
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
techno mild hybrid 140 hp Otomatik 2.156.000 TL
CAPTUR OPSİYON FİYATLARI - NİSAN 2026
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL techno
Yedek Lastik 14.000 TL techno
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
Eco-G 120 hp evolution 1.776.000 TL
Turbo TCe 145 hp evolution EDC 1.900.000 TL
Hybrid 145 hp evolution 2.533.000 TL
Turbo TCe 145 hp techno 2.026.000 TL
Full Hybrid E-Tech 160 hp techno 2.491.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL evolution
Yedek Lastik 14.000 TL evolution
Tavan Barı 7.000 TL evolution
Sis Farı 3.500 TL evolution
Ön/arka park sensörü 10.000 TL techno
Multiview kamera 28.000 TL techno
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
1.3 TCe 140 bg Touch, Otomatik 1.766.000 TL
1.3 TCe 140 bg Icon, Otomatik 2.266.000 TL
1.5 Blue dCi 115 bg Icon, Otomatik 2.671.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 15.000 TL Touch
Yedek Lastik 16.000 TL Touch
Cam Tavan 115.000 TL Icon
Adaptif Cruise Control 30.000 TL Icon
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
mild hybrid 150 hp techno 2.626.000 TL
mild hybrid 150 hp esprit alpine 3.056.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Panoramik Cam Tavan 65.000 TL techno
Metalik Renk 17.500 TL techno
Gelişmiş Park Paketi 61.000 TL esprit alpine
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
full hybrid E-Tech 200 hp esprit alpine 3.748.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Metalik Renk 21.000 TL esprit alpine
Motor-Yakıt Donanım-Şanzıman Fiyat
EV60 220 hp Techno 2.386.000 TL
EV60 220 hp Esprit Alpine 2.486.000 TL
Opsiyon Türü Fiyat Paket
Çift Renk Tavan 12.000 TL Techno
Koltuk Isıtma Paketi 23.000 TL Techno
Metalik Renk 13.000 TL Techno