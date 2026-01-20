Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Renault savunma sanayi işine giriyor

Ocak 20, 2026 14:26
1
Renault savunma sanayi işine giriyor

Fransız otomotiv devi Renault, savunma alanında ezber bozan bir hamleyle Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları geliştirmek için masaya oturdu. Proje, Fransa’nın artan askeri ihtiyaçlarına hızlı ve seri üretimle cevap vermeyi amaçlıyor.

Fransa’nın en köklü otomotiv markalarından Renault, savunma sanayisine giriyor. Şirket, Fransız savunma teknolojileri firması Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek üzere iş birliği başlattı. Bu ortaklık, Avrupa’da savunma harcamalarının hızla arttığı bir dönemde geldi ve açıkçası otomotiv sektörünün alışılmış sınırlarının dışına çıkan dikkat çekici bir adım olarak görülüyor.

2
Renault savunma sanayi işine giriyor

UKRAYNA SAVAŞI VE ABD POLİTİKALARI YENİ TABLOYU ŞEKİLLENDİRDİ

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Avrupa’da savunma dengeleri ciddi biçimde değişti. Buna ABD’nin dış politikasındaki yön değişimi de eklenince, kıta genelinde yeni askeri ihtiyaçlar gündeme geldi. Mevcut savunma sanayisinin bu talepleri kısa sürede karşılamasının zor olduğu değerlendirilirken, otomotiv gibi savunma dışı sektörlerin devreye girmesi artık şaşırtıcı bulunmuyor.

3
Renault savunma sanayi işine giriyor

SAVUNMA BAKANLIĞI SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Renault cephesinden yapılan açıklamaya göre proje, French Ministry of the Armed Forces ve Fransa’nın savunma tedarik ajansının gözetimi altında yürütülüyor. Şirket sözcüsü, temasların doğrudan kamu otoriteleriyle gerçekleştiğini doğruladı.

Renault’nun Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive ise BFM TV’ye yaptığı değerlendirmede, birkaç ay önce Fransız drone sanayisini güçlendirmeye yönelik bir proje için kendileriyle iletişime geçildiğini söyledi. Cambolive’e göre Renault’nun seçilmesinde endüstriyel üretim kabiliyeti, tasarım tecrübesi ve seri imalat konusundaki birikimi belirleyici oldu.

4
Renault savunma sanayi işine giriyor

SERİ ÜRETİM İDDİASI VAR, ADRES NETLEŞMEDİ

Fransız sanayi dergisi Usine Nouvelle, söz konusu askeri drone’ların Renault’nun Cléon ve Le Mans tesislerinde seri üretilebileceğini öne sürdü. Ancak şirket bu iddiayı doğrulamadı. Cambolive, Renault’nun ana faaliyet alanının otomotiv olmaya devam edeceğini özellikle vurguladı; yani bu girişim, şirketin kimliğini kökten değiştiren bir dönüşüm olarak sunulmuyor.

5
Renault savunma sanayi işine giriyor

AYLIK 600 DRONE HEDEFİ MASADA

Bir diğer Fransız gazetesi La Tribune’e göre Renault ve Turgis Gaillard, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir drone’u “son derece rekabetçi bir maliyetle” üretmeyi planlıyor. Haberde, ilk yılın sonunda aylık 600 adetlik üretim kapasitesine ulaşılabileceği iddia edildi. Renault bu rakamlarla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.