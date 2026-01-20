Renault savunma sanayi işine giriyor

Fransız otomotiv devi Renault, savunma alanında ezber bozan bir hamleyle Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları geliştirmek için masaya oturdu. Proje, Fransa’nın artan askeri ihtiyaçlarına hızlı ve seri üretimle cevap vermeyi amaçlıyor.

Fransa’nın en köklü otomotiv markalarından Renault, savunma sanayisine giriyor. Şirket, Fransız savunma teknolojileri firması Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek üzere iş birliği başlattı. Bu ortaklık, Avrupa’da savunma harcamalarının hızla arttığı bir dönemde geldi ve açıkçası otomotiv sektörünün alışılmış sınırlarının dışına çıkan dikkat çekici bir adım olarak görülüyor.