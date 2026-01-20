Renault savunma sanayi işine giriyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Fransız otomotiv devi Renault, savunma alanında ezber bozan bir hamleyle Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları geliştirmek için masaya oturdu. Proje, Fransa’nın artan askeri ihtiyaçlarına hızlı ve seri üretimle cevap vermeyi amaçlıyor.
Fransa’nın en köklü otomotiv markalarından Renault, savunma sanayisine giriyor. Şirket, Fransız savunma teknolojileri firması Turgis Gaillard ile askeri insansız hava araçları (İHA) geliştirmek üzere iş birliği başlattı. Bu ortaklık, Avrupa’da savunma harcamalarının hızla arttığı bir dönemde geldi ve açıkçası otomotiv sektörünün alışılmış sınırlarının dışına çıkan dikkat çekici bir adım olarak görülüyor.
Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte Avrupa’da savunma dengeleri ciddi biçimde değişti. Buna ABD’nin dış politikasındaki yön değişimi de eklenince, kıta genelinde yeni askeri ihtiyaçlar gündeme geldi. Mevcut savunma sanayisinin bu talepleri kısa sürede karşılamasının zor olduğu değerlendirilirken, otomotiv gibi savunma dışı sektörlerin devreye girmesi artık şaşırtıcı bulunmuyor.
Renault cephesinden yapılan açıklamaya göre proje, French Ministry of the Armed Forces ve Fransa’nın savunma tedarik ajansının gözetimi altında yürütülüyor. Şirket sözcüsü, temasların doğrudan kamu otoriteleriyle gerçekleştiğini doğruladı.
Renault’nun Büyümeden Sorumlu Üst Yöneticisi Fabrice Cambolive ise BFM TV’ye yaptığı değerlendirmede, birkaç ay önce Fransız drone sanayisini güçlendirmeye yönelik bir proje için kendileriyle iletişime geçildiğini söyledi. Cambolive’e göre Renault’nun seçilmesinde endüstriyel üretim kabiliyeti, tasarım tecrübesi ve seri imalat konusundaki birikimi belirleyici oldu.
Fransız sanayi dergisi Usine Nouvelle, söz konusu askeri drone’ların Renault’nun Cléon ve Le Mans tesislerinde seri üretilebileceğini öne sürdü. Ancak şirket bu iddiayı doğrulamadı. Cambolive, Renault’nun ana faaliyet alanının otomotiv olmaya devam edeceğini özellikle vurguladı; yani bu girişim, şirketin kimliğini kökten değiştiren bir dönüşüm olarak sunulmuyor.
Bir diğer Fransız gazetesi La Tribune’e göre Renault ve Turgis Gaillard, yaklaşık 10 metre kanat açıklığına sahip taktik bir drone’u “son derece rekabetçi bir maliyetle” üretmeyi planlıyor. Haberde, ilk yılın sonunda aylık 600 adetlik üretim kapasitesine ulaşılabileceği iddia edildi. Renault bu rakamlarla ilgili yorum yapmamayı tercih etti.