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 | Suat Vilgen

Renault taksitle otomobil satışı kampanyası başlattı! 3 model için geçerli

Renault, enflasyon nedeniyle sıfır otomobil almakta güçlük çeken vatandaşlar izin taksitle otomobil kampanyası başlattı. Sadece 3 model için geçerli kampanyanın detayları haberimizde

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Renault taksitle otomobil satışı kampanyası başlattı! 3 model için geçerli
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 12:09
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 12:18

Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, 2025 Nisan ayı itibariyle yeni bir kampanya başlattı. Fransız otomobil üreticisi Megane Sedan, Clio, Yeni Duster modellerinde taksitli ödeme seçenekleri sunmaya başlandı. Renault Türkiye kampanya ile ilgil tüm bilgileri ve 2025 yılına ait güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan kampanyada, Renault'un Megane Sedan, Clio ve Yeni Duster modelleri için taksit imkanı sunuluyor. Ancak bu kampanya, sadece araç bedelinin bir kısmını karşılıyor. Peki, kampanyanın tüm detayları nedir?

Renault taksitle otomobil satışı kampanyası başlattı! 3 model için geçerli
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RENAULT, TAKSİTLE OTOMOBİL SATIŞI YAPIYOR!

  • Renault'un 2025 Nisan kampanyasına göz atıldığında, Megane Sedan, Clio ve Yeni Duster SUV modelleri için taksit seçeneği sunulduğu görülüyor.
  • Ancak bu taksitler, aracın toplam fiyatını karşılamıyor.
  • Kampanyanın detayları ise şöyle: Renault Finans’tan kredi alındığında, bu kampanya, Clio, Megane Sedan ve Yeni Duster’ın tüm versiyonlarını kapsıyor ve bireysel müşterilere (tüketicilere) sunuluyor.
  • Kampanya kapsamında 200.000 TL kredi, 6 ay vade ve %0,99 faiz oranı ile finansman sağlanabiliyor.
  • Aylık ödeme ise 36.367 TL olarak belirlendi. Ayrıca, araç için peşinat ödeme zorunluluğu da bulunuyor.
Renault taksitle otomobil satışı kampanyası başlattı! 3 model için geçerli
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RENAULT MEGANE SEDAN FİYAT LİSTESİ

Renault Megane Sedan modeli, Türkiye'de oldukça fazla ilgi görüyor. Bu nedenle, taksit imkanı ile birlikte güncel fiyatlar da merak konusu oluyor. İşte 17 Nisan 2025 tarihli, Renault Megane Sedan fiyat listesi:

Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.770.000 TL

Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.913.000 TL

Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.851.000 TL

Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.995.000 TL

Sıkça Sorulan Sorular

RENAULT CLIO BAŞLANGIÇ FİYATI NE KADAR?
Renault'un Evolution 1.0 tce x-Tronic 90 HP versiyou 2025 Nisan ayı itibarıyla 1.411.000 bin TL'den satılıyor.
ETİKETLER
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#Renault Megane
#Renault Clio
#Araba Kampanyası
#Otomobil
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