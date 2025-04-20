Renault taksitle otomobil satışı kampanyası başlattı! 3 model için geçerli

Renault, enflasyon nedeniyle sıfır otomobil almakta güçlük çeken vatandaşlar izin taksitle otomobil kampanyası başlattı. Sadece 3 model için geçerli kampanyanın detayları haberimizde
Türkiye'nin en çok tercih edilen otomobil markaları arasında yer alan Renault, 2025 Nisan ayı itibariyle yeni bir kampanya başlattı. Fransız otomobil üreticisi Megane Sedan, Clio, Yeni Duster modellerinde taksitli ödeme seçenekleri sunmaya başlandı. Renault Türkiye kampanya ile ilgil tüm bilgileri ve 2025 yılına ait güncel fiyat listesini paylaştı. Açıklanan kampanyada, Renault'un Megane Sedan, Clio ve Yeni Duster modelleri için taksit imkanı sunuluyor. Ancak bu kampanya, sadece araç bedelinin bir kısmını karşılıyor. Peki, kampanyanın tüm detayları nedir?
Renault Megane Sedan modeli, Türkiye'de oldukça fazla ilgi görüyor. Bu nedenle, taksit imkanı ile birlikte güncel fiyatlar da merak konusu oluyor. İşte 17 Nisan 2025 tarihli, Renault Megane Sedan fiyat listesi:
Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.770.000 TL
Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.913.000 TL
Icon 1.3 TCe EDC 140 bg: 1.851.000 TL
Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg: 1.995.000 TL