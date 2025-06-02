Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
23°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli

Renault, Mart 2025 boyunca Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için cazip indirimler ve düşük faizli kredi seçenekleri içere kampanya başlattı. Kampanyalar, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel avantajlar içeriyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
02.06.2025
saat ikonu 13:59
|
GÜNCELLEME:
02.06.2025
saat ikonu 13:59

Renault, haziran ayı kampanyalarıyla otomobil severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modellerini kapsayan kampanyalar, düşük faizli kredi seçenekleri ve nakit indirimlerle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli

MEGANE SEDAN: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Renault Megane Sedan için sunulan kampanya kapsamında, 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz imkanı sağlanıyor. Aylık ödeme tutarı 34.783 TL olarak belirlenmiş. Kampanya, tüm donanım seviyeleri için geçerlidir.

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli

CLIO: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Clio modeli için de benzer bir kampanya mevcut. 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz oranı sunuluyor. Aylık ödeme tutarı yine 34.783 TL olarak belirlenmiş. Bu kampanya, Clio'nun tüm versiyonlarını kapsıyor.

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Toyota Corolla için haziran ayına özel dev indirim! ÖTV muafiyeti de var

DUSTER: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Yeni Duster modeli için de 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz imkanı sunuluyor. Aylık ödeme tutarı 34.783 TL olarak belirlenmiş. Kampanya, Duster'ın tüm versiyonları için geçerlidir.

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Opel’in yeni Elektrikli B-SUV modeli Frontera Türkiye’de satışta

AUSTRAL: BİREYSEL MÜŞTERİLERE 100.000 TL İNDİRİM

Renault Austral modeli için bireysel müşterilere özel 100.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, sınırlı sayıdaki 2024 model yılı Austral (GSR2) araçları için geçerlidir. Ticari müşteriler ise 200.000 TL krediye 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla araç sahibi olabiliyor.

Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli

KAMPANYA SON TARİHİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan firmadan yapılanr açıklamada kampanyaların, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğu duyuruldu.

ETİKETLER
#sıfır otomobil
#renault
#Renault Clio
#Renault Megane
#Renault Austral
#Otomobil Kampanyası
#Renault Duster
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.