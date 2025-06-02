Renault'dan indirim ve düşük faizli kredi kampanyası! Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için geçerli

Renault, Mart 2025 boyunca Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modelleri için cazip indirimler ve düşük faizli kredi seçenekleri içere kampanya başlattı. Kampanyalar, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel avantajlar içeriyor.

Renault, haziran ayı kampanyalarıyla otomobil severlere kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Megane Sedan, Clio, Duster ve Austral modellerini kapsayan kampanyalar, düşük faizli kredi seçenekleri ve nakit indirimlerle dikkat çekiyor. İşte detaylar...

MEGANE SEDAN: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Renault Megane Sedan için sunulan kampanya kapsamında, 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz imkanı sağlanıyor. Aylık ödeme tutarı 34.783 TL olarak belirlenmiş. Kampanya, tüm donanım seviyeleri için geçerlidir.

CLIO: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Clio modeli için de benzer bir kampanya mevcut. 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz oranı sunuluyor. Aylık ödeme tutarı yine 34.783 TL olarak belirlenmiş. Bu kampanya, Clio'nun tüm versiyonlarını kapsıyor.

DUSTER: 200.000 TL KREDİ, 6 AY VADE, %0 FAİZ

Yeni Duster modeli için de 200.000 TL krediye 6 ay vade ve %0 faiz imkanı sunuluyor. Aylık ödeme tutarı 34.783 TL olarak belirlenmiş. Kampanya, Duster'ın tüm versiyonları için geçerlidir.

AUSTRAL: BİREYSEL MÜŞTERİLERE 100.000 TL İNDİRİM

Renault Austral modeli için bireysel müşterilere özel 100.000 TL indirim fırsatı sunuluyor. Bu kampanya, sınırlı sayıdaki 2024 model yılı Austral (GSR2) araçları için geçerlidir. Ticari müşteriler ise 200.000 TL krediye 12 ay vade ve %0,99 faiz oranıyla araç sahibi olabiliyor.

KAMPANYA SON TARİHİ DE AÇIKLANDI

Öte yandan firmadan yapılanr açıklamada kampanyaların, 30 Haziran 2025 tarihine kadar geçerli ve stoklarla sınırlı olduğu duyuruldu.