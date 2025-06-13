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Otomobil
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 | Ömer Faruk Dogan

Renault'tan eşi benzerine pek rastlanmayan tasarım! Buna sadece "araba" demek haksızlık olur

Renault, geleneksel otomobil anlayışını bir kenara bırakarak sıra dışı bir elektrikli araç konseptiyle karşımızda. Fransız itfaiyesiyle birlikte geliştirilen otomobil, acil durumlarda hayat kurtarıcı unsurlar barındırıyor.

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Renault'tan eşi benzerine pek rastlanmayan tasarım! Buna sadece
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 16:36
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 16:38

Fransa merkezli otomobil üreticisi Renault, acil durumlara özel olarak geliştirmiş olduğu "Vision 4rescue" adlı konsept elektrikli otomobil modelini tanıttı.

Renault'un internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Fransız itfaiyesiyle yakın iş birliği içinde geliştirilen Vision 4rescue, Renault 4'ün elektrikli versiyonu olan 4 E-Tech modeli temel alınarak tasarlandı. Ancak aracın sıradan bir taşıt olmadığını belirtmekte fayda var; zira standart kullanıcılardan ziyade sahadaki acil müdahale ekiplerinin gerçek ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş donanımlara sahip.

Renault'tan eşi benzerine pek rastlanmayan tasarım! Buna sadece "araba" demek haksızlık olur

RENAULT VISION 4RESCUE, AWD SİSTEMİNE SAHİP

Gri şerit desenleri ve kırmızı-sarı reflektör detaylarıyla dikkat çeken bir tasarımla gelen aracın yerden yüksekliği standart modelden 15 mm daha fazla. Aynı zamanda Renault, otomobili ikinci bir elektrik motoruyla donatarak dört tekerlekten çekiş sistemi (AWD) kazandırmış.

Teknoloji anlamında da oldukça zengin olan araç, tavanında kısa ve uzun menzilli dronlar için özel bir taşıma alanı barındırıyor. Bu bölümde ayrıca 5G bağlantısı, Wi-Fi ağı ve acil durumlarda devreye alınabilecek bağlantılı sırt çantası gibi ileri düzey ekipmanlar da mevcut.

Renault'tan eşi benzerine pek rastlanmayan tasarım! Buna sadece "araba" demek haksızlık olur

Araç bu sayede doğal afet ya da iletişim altyapısının çöktüğü bölgelerde dış dünyayla bağlantıyı hızla yeniden sağlayabiliyor.

Aracın bagaj bölümü ise iki kademeli olarak açılıyor. Üst kısımda yer alan kayar masa, üzerinde çift ekranlı güçlü bir bilgisayarla birlikte mobil bir komuta merkezine dönüşebiliyor. Bu sistem sayesinde olay yerindeki ekipler dronları yönetebiliyor ve sahayla kesintisiz iletişim kurabiliyor.

Renault'tan eşi benzerine pek rastlanmayan tasarım! Buna sadece "araba" demek haksızlık olur

Alt kısımdaysa kask, telsiz, tablet ve çanta gibi acil durum ekipmanları için özel düzenlenmiş saklama kutuları karşımıza çıkıyor.

İç mekan detaylarında da operasyonel kullanım ön planda tutulmuş. Yangına dayanıklı ve geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş özel koltuklar, sağlam tutamaklar ve işlevsel düzenlemeler, kullanıcıların karşısına çıkıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Renault Vision 4rescue halkın kullanımına sunulacak mı?
Konsept model doğrudan halkın günlük kullanımına yönelik değil. Vision 4rescue, özellikle acil durum ekiplerinin ihtiyaçlarına göre tasarlanmış, saha koşullarında görev yapacak profesyonel bir kurtarma aracı olarak geliştirildi.
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#Otomobil
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