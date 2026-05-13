Saab’ın son otomobilleri açık artırmaya çıkıyor

FABRİKANIN YENİ SAKİNİ POLESTAR OLDU

Bu dönemde Polestar, Trollhättan fabrikasının bir bölümüne taşındı. Fakat tesis artık üretim için değil, araştırma ve geliştirme merkezi olarak kullanılıyor.

NEVS, Eylül 2025’te fabrikadaki binlerce nadir parçayı, ölçekli modelleri ve eski fuar ekipmanlarını açık artırmayla satmıştı. Şimdi ise geriye kalan son otomobiller de yeni sahiplerini bekliyor.

AÇIK ARTIRMADA HANGİ ARAÇLAR VAR?

Açık artırmada toplam sekiz araç yer alıyor. Bunların yedisi Saab 9-3, biri ise Hengchi 5.

Saab 9-3 modellerinin üçü, 2014 yılında üretilen ön seri araçlardan oluşuyor. Üç araç ise NEVS’in Çin’de piyasaya sürmeyi planladığı elektrikli prototipler arasında yer alıyor. Koleksiyondaki en dikkat çekici modellerden biri de menzil uzatıcı hibrit sisteme sahip özel test aracı.