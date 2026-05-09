Sanayi ustaları o otomobilleri kara listeye aldı: Meğer asla bozulmaz denen o modellerin kronik dertleri bitmiyormuş...

SANAYİ USTALARININ GÖZÜNDEN KRONİK SORUNLU MODELLER

Volkswagen Passat 1.4 TSI: D segmentinin tartışmasız lideri konumunda olan bu prestijli model, kuru kavramalı DSG otomatik şanzımanı ile ustaların en çok şikayet ettiği araçlar arasında yer aldı. Özellikle yoğun dur-kalk trafiğinde aşırı ısınan kavrama sistemi, çok erken kilometrelerde titreme ve vites geçişlerinde sert vuruntu şikayetlerini beraberinde getirdi. Değişim maliyetlerinin fahiş rakamlara ulaşması, araç sahiplerini ciddi anlamda maddi mağduriyete uğrattı.

Opel Astra 1.4 Turbo: Güçlü performansı ve dinamik yol tutuşuyla sürücülerin favorisi olan bu araç, motor bloğundaki narin yapısıyla sanayide sıkça misafir edildi. Erken ateşleme sorunu yüzünden piston sekmanlarını kıran bu motor tipi, komple motor rektefiyesi gibi devasa masraflara yol açtı. Ustalar, bu aracı kullananların motor yağı kalitesine çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini önemle vurguladı.