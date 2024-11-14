Sanayinin yolunu unutturan Japon arabaları neden azalışta? Türkiye'de otomobil piyasasında yeni bir dönem!

14 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 20:59

Uzun yıllardır güvenilirliği ve dayanıklılığıyla öne çıkan Japon otomobilleri, son yıllarda yaşanan gelişmelerle birlikte farklı bir tablo çiziyor. Özellikle Mazda'nın Türkiye pazarından çekilme kararı, sektörde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor…

Japon otomobilleri, Türkiye'de uzun yıllardır güvenilirliği ve dayanıklılığıyla öne çıktı. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmeler, piyasada yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Tüketicilerin önyargılarını kırması ve farklı modellere şans vermesi, Japon otomobil pazarının canlanması için önem arz ediyor.

Tgrthaber.com'dan Yusuf Özgür Bülbül'ün haberine göre, dünyada en az sorun çıkartan ve sanayiye uğratmayan araçların başında Japon araçları geliyor. Japon arabası markaları söz konusu olduğunda Türkiye’de sıkça tercih edilenler arasında Toyota​, Honda​, Subaru, Nissan​, Mazda ve Lexus gibi devleri saymak mümkün. Toyota/Corolla, Honda/Civic, Nissan/Qashqai, Subaru/Forester, Lexus/ES Sedan gibi modeller çok tercih edilmişti.

Ancak birkaç model son yıllarda Türkiye’den ayrılma kararı aldı. Japonya'nın köklü otomobil firmalarından birisi olan Mazda, Türkiye'den çekildi. İkinci el piyasasında da son yıllarda kısıtlı bir arz ile ilerleyen Mazda, 2024 yılı itibariyle Türkiye'de olmayacağını otomobil tüketicilerine duyurdu.

NEDEN JAPON ARAÇLARI BU KADAR TERCİH EDİLİYORDU?

Japon otomobilleri, düşük bakım maliyetleri ve uzun ömürlü olmalarıyla biliniyor. Bu durum, tüketicilerin ilk tercihi olmalarını sağlayan en önemli faktörlerden biri. Toyota Corolla, Honda Civic, Nissan Qashqai gibi modeller, "piyasa arabası" denilince akla ilk gelenler arasında yer alır. Bu araçlar, hem şehir içinde hem de şehir dışında rahatlıkla kullanılabilir olmalarıyla öne çıkıyor.

"KONFORDA ALMAN VE AVRUPA, SANAYİDE JAPON VE ASYA GRUBU"

Japon araçları, genellikle az arıza çıkarmaları ve bakım maliyetlerinin düşük olması nedeniyle sanayiye az yük getirir. Bu durum, uzun vadede tüketiciler için önemli bir avantaj sağlar. Türkiye'de otomobil tercihleri, genellikle konfor, donanım, güvenilirlik ve bütçe gibi faktörlere dayanır. Konfor ve donanım beklentisi yüksek olanlar genellikle Alman otomobillerini (Audi, BMW, Mercedes-Benz), daha sade ve güvenilir araç arayanlar ise Japon otomobillerini (Toyota, Honda, Nissan) tercih etme eğiliminde. Ancak, Fransız (Renault, Peugeot), İtalyan (Fiat), Kore (Hyundai, Kia) ve Çin markaları da (MG) popülerliğini sürdürüyor. Ayrıca, SUV, crossover gibi segmentlerdeki araçlara olan ilgi son yıllarda artarken, hibrit ve elektrikli araçlara yönelik talep de giderek artmakta. Bireysel tercihler, bütçe ve ihtiyaçlar da tercihleri etkiliyor.

SEÇENEK AZALIYOR

Suzuki ve Mitsubishi de pek fazla seçenek sunamıyor. Trafiğe bakıldığı zaman en sık Toyota, Honda ve Nissan görülüyor. “Piyasa arabası” denilen tabirin hakkını sadece bu Japon araçların verdiği dikkat çekiyor. Ancak diğer Japon modelleri de sanayiye rutin bakımlar dışında uğratmamasına rağmen Türkiye’de az rağbet görüyor.

ÖN YARGILAR KIRILACAK MI?

Özellikle Dolar ve Euro kurunun yüksek olması nedeniyle de sıfır alamayan tüketiciler, ikinci el araçlara yöneliyor. Ancak ikinci elde de fiyatların yüksek olduğu gözleniyor. Diğer Japon araçların “piyasa arabası” olması için araç sahiplerinin bazı önyargılarını kırması gerekiyor.

DAHA AZ SEÇENEK!

Bazı tüketiciler, belirli Japon modelleri hakkında olumsuz önyargılara sahip. Bu durum, bu araçların hak ettiği değeri görmemesine neden olabiliyor. İkinci el araç piyasasında fiyatların yüksek olması, tüketicilerin farklı modellere yönelmesine neden oluyor. Bazı Japon markaları, Türkiye'de diğer markalara göre daha az model çeşitliliği sunuyor. Bu durum, tüketicilerin tercih seçeneklerini sınırlıyor.

Suzuki ve Mitsubishi gibi markalar da Türkiye'de sınırlı sayıda model sunuyor. Bu durum, bu markaların pazar payının düşmesine neden olabiliyor. Oysa Her iki marka da sanayiye nadir uğratan modeller üretiyor.

DOLAR VE EURO'NUN ETKİSİ

Dolar ve Euro kurundaki artış, sıfır araç fiyatlarını önemli ölçüde etkiledi. Japon otomobillerinin Türkiye'deki geleceği, birçok faktöre bağlı. Dolar ve Euro kurundaki gelişmeler, yeni model tanıtımları ve tüketici tercihleri gibi faktörler, piyasanın önümüzdeki süreçte nelere şahit olacağını gözler önüne serecek.