Sanayiye gitmeden önce bir kez daha düşünün! Arabanın motor sesinden arızayı şıp diye anlatan o şoke eden sinyal

Serhat Yıldız
18.04.2026
saat ikonu 12:00
18.04.2026
saat ikonu 12:00
Sanayiye gitmeden önce bir kez daha düşünün! Arabanın motor sesinden arızayı şıp diye anlatan o şoke eden sinyal

Otomobil sahiplerinin en büyük korkulu rüyası, seyir halindeyken kaputun altından veya aracın alt kısmından gelmeye başlayan o tuhaf, tanımlanamayan ve ürkütücü seslerdir. Çoğu sürücü, radyoyu biraz daha açarak bu sesleri duymazdan gelmeye çalışır veya panik içinde soluğu en yakın sanayi sitesinde alır. Ancak otomobiller, arızalanmadan çok önce sahipleriyle kendi mekanik dillerinde konuşmaya, onlara şifreli uyarılar göndermeye başlar. Motor kaputunun altından yükselen her bir ıslık, tıkırtı veya uğultu sesi, aslında saniyeler içinde anlaşılabilecek devasa bir arızanın canlı yayınıdır. Hangi sesin basit bir aşınmayı, hangi sesin ise motorun tamamen yatak sarıp on binlerce liralık bir yıkıma doğru gittiğini anlamak, sanayideki ustaların insafına kalmadan önce cüzdanı korumanın tek yoludur. İşte detaylar…

Bir otomobilin motor bloğu, binlerce metal parçanın milimetrik hassasiyetle ve inanılmaz bir hızla birbirine sürterek çalıştığı kusursuz bir senfonidir. Bu senfonideki en ufak bir uyumsuzluk, ortaya son derece karakteristik akustik frekanslar çıkarır. Mekanik parçalar arızalanmadan önce esner, çatlar veya yağsız kalır; bu süreç de doğrudan titreşim ve ses olarak sürücü kabinine yansır.

DUYULAN FARKLI SESLERE GÖRE TESPİT EDİLEN KORKUTUCU ARIZALAR

Aracın çalışması sırasında kulağa çarpan anormal seslerin frekansı ve ritmi, sorunun tam olarak hangi parçadan kaynaklandığını milimetrik olarak işaret eder. Sanayiye gitmeden önce teşhisi bizzat koymanızı sağlayacak o net sinyaller şu şekilde:

  • İnce ve Sürekli Islık Sesi ile Ciyaklama: Motor ilk çalıştırıldığında veya gaza aniden basıldığında kaputun altından yükselen o kulak tırmalayan ince ciyaklama sesi, genellikle V kayışı veya alternatör kayışından gelir. Kayış zamanla sertleşmiş, çatlamış veya gevşemiştir. Eğer ıslık sesi sürekli bir "rüzgar uğultusu" gibi geliyorsa ve araç çekişten düşüyorsa, bu durum doğrudan turbo şarj sistemindeki bir hortum kaçağının veya turbo pervanesindeki bir boşluğun çok net habercisidir.
  • Derin Metalik Vuruntu ve Tıkırtı Sesi: Motor devriyle orantılı olarak artan ve kaputun hemen altından gelen o ürkütücü metal metale çarpma sesi (tık-tık-tık), en tehlikeli senaryodur. Bu ses, subap fincanlarının aşındığını veya daha kötüsü motorun yağsız kalarak yatak sarmaya (piston kollarının aşınması) başladığını gösterir. Bu ses duyulduğu an araç kesinlikle stop edilmeli ve çekici çağrılmalıdır; aksi takdirde motor bloğu tamamen parçalanabilir.

  • Tekerleklerden Gelen Ritmik Uğultu ve Uçak Sesi: Araç hızlandıkça, özellikle 60 km/s hızın üzerine çıkıldığında kabinin içine dolan ve sanki bir uçağın içindeymiş hissi yaratan o derin uğultu, motor arızası değil, tekerlek porya bilyalarının (rulman) dağıldığının kanıtıdır. Hangi tekerlekten geldiği genellikle virajlara girildiğinde yükün o tekerleğe binmesiyle sesin şiddetlenmesinden anlaşılır.
  • Frene Basıldığında Duyulan Sürtünme ve Tıslama Sesi: Fren pedalına dokunulduğu an dışarıdan gelen demir demire sürtme sesi, fren balatalarının tamamen bittiğini ve metal fren diskinin kazınmaya başladığını gösterir. Kaputun altından gelen ve frene basıldığında ritmi değişen bir hava tıslama sesi ise, fren servosundaki vakum kaçağının ölümcül bir uyarısıdır.

ZAMANINDA MÜDAHALE İLE BİNLERCE LİRALIK MASRAFTAN KURTULABİLİRSİNİZ

Otomobillerdeki mekanik arızalar asla kendi kendine iyileşmez veya sihirli bir şekilde ortadan kaybolmaz. Bugün duyulan ve sadece birkaç yüz liralık bir kayış değişimiyle çözülebilecek o masum ciyaklama sesi, ihmal edildiğinde yolda seyir halindeyken o kayışın kopmasına ve motorun içindeki tüm supapların parçalanarak yüz binlerce liralık bir motor rektifiye faturası çıkarmasına neden olur. Aracın çıkardığı bu sesler, mekanik bir yardım çığlığıdır.

Sürücülerin yapması gereken en mantıklı hareket, olağandışı bir ses duyduklarında müzik sistemini tamamen kapatmak, camları açmak ve sesin aracın hangi bölgesinden, hangi devir aralığında geldiğini dikkatlice analiz etmektir. Sanayiye veya yetkili servise gidildiğinde ustaya sadece "Arabadan ses geliyor" demek yerine, "Gaza bastığımda turbodan ince bir ıslık geliyor" veya "Sabah ilk çalıştırmada kayıştan ciyaklama duyuyorum" diyebilmek, hem teşhis sürecini saniyeler içine çeker hem de kötü niyetli tamircilerin sağlam parçaları değiştirerek faturayı şişirmesini anında engeller. Otomobilin dilinden anlamak, yollarda güvende kalmanın ve cüzdanı o korkunç sanayi faturalarından korumanın en güçlü anahtarıdır.

