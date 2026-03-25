Sanayiye servet ödemek istemiyorsanız otomobilinizde derhal bırakmanız gereken 12 hata

1) KASİSLERİ VE ÇUKURLARI HIZLA GEÇMEK

Tümseklerden ve yollardaki çukurlardan yüksek hızla geçmenin çok riskli olduğu biliniyor. Ancak bu tür engellerle karşılaşan herkes dikkatli davranmıyor. Özellikle gelişmiş süspansiyon sistemlerine sahip araçların sürücüleri, çukurlara sertçe girdiklerinde darbeyi hissetmeyerek sahte bir güven duygusuna kapılabiliyor.

Amortisörler ve lastikler zamanla yıpranacak şekilde tasarlanmış olsa da, engellerin üzerinden hızla geçmek bu parçaların ömrünü ciddi oranda kısaltabilir. Dolayısıyla çukurlardan yavaş bir şekilde geçmenizde fayda var.