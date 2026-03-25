Sanayiye servet ödemek istemiyorsanız otomobilinizde derhal bırakmanız gereken 12 hata

Otomobil kullanmak pek çok kişi için günlük rutinin sıradan bir parçası haline gelse de, direksiyon başında yapılan bazı bilinçsiz hareketler araçlara ciddi zararlar veriyor. Motor kaputunun altından gelen garip sesler, yanık yağ kokuları veya frenlerden yükselen rahatsız edici gıcırtılar, yolunda gitmeyen şeylerin en açık göstergeleri arasında yer alıyor.
Farkında bile olmadan sergilediğiniz bazı hatalı davranışlar aracınızda öyle büyük sorunlara yol açabilir ki, tamir masrafları tabiri caizse astarı yüzünden pahalı olabilir. İşte yüksek masraflardan kurtulmak için dikkat etmeniz gereken 12 kriter...
Tümseklerden ve yollardaki çukurlardan yüksek hızla geçmenin çok riskli olduğu biliniyor. Ancak bu tür engellerle karşılaşan herkes dikkatli davranmıyor. Özellikle gelişmiş süspansiyon sistemlerine sahip araçların sürücüleri, çukurlara sertçe girdiklerinde darbeyi hissetmeyerek sahte bir güven duygusuna kapılabiliyor.
Amortisörler ve lastikler zamanla yıpranacak şekilde tasarlanmış olsa da, engellerin üzerinden hızla geçmek bu parçaların ömrünü ciddi oranda kısaltabilir. Dolayısıyla çukurlardan yavaş bir şekilde geçmenizde fayda var.
Yağ değişimi, araç sahiplerinin en sık karşılaştığı bakım işlemlerinin başında geliyor. Motor içindeki hareketli parçaların sürtünmesini engelleyen sentetik sıvılar, zamanla ısı ve basınç nedeniyle kirlenip etkisini yitiriyor. Değişimi ertelerseniz motorun içten yanmalı sisteminde ekstra aşınmaya yol açıp gelecekte oldukça masraflı arızalara zemin hazırlamış olursunuz.
Araç kullanım kılavuzlarında belirtilen maksimum ağırlık sınırını aşmak otomobilin arka kısmına binen yükü artırarak pek çok olumsuz sonuç doğurabilir. Aşırı yükleme nedeniyle motor zorlanır ve aracı durdurmak için frenlere çok daha fazla güç uygulamak gerekir. Aynı zamanda süspansiyon sistemi ve lastikler de ağır yük altında kalarak normalden daha hızlı yıpranabilir.
Manuel vitesli araç sürücülerinin sıkça yaptığı hataların başında, eli sürekli vites koluna koymak geliyor. Sıradan bir dinlenme pozisyonu gibi görünen hareket, vites kutusu üzerinde asimetrik bir baskı kurarak uzun vadede şanzıman arızalarına yol açabilir. Tabii ki de elinizi koyar koymaz hemen bozulacak diye bir kural yok. Ama bunu sürekli tekrarlarsanız olumsuz etki zamanla artar.
Aynı şekilde sürüş esnasında ayağınızı debriyaj pedalının üzerinde bekletmek de sistemi sürekli yarı meşgul tutarak gereksiz aşınmalara sebebiyet verebilir.
Ani hızlanma ve durma hareketleri; fren balatalarında, motorda ve lastiklerde yıpranmaya sebep olabilir. Evet hızlı gittiğinizde varacağınız yere daha çabuk ulaşırsınız ancak hem canınıza hem de cebinize zarar verebilirsiniz. Bu sebeple aşırı aceleniz yoksa hız sınırlarını aşmamaya dikkat edin.
Depodaki yakıtın çeyrek seviyesinin altına inmesi, yakıt pompası üzerinde büyük bir stres yapabilir ve sisteme hava girmesine yol açabilir. Benzin deponuzun dibinde biriken tortular, yakıt seviyesi düştüğünde motora daha kolay ulaşıyor. Yanma odasına sızan zararlı partiküller ise motorun verimliliğini düşürerek ileride onarımı zorlaşan arızalar meydana getiriyor.
Özellikle paralel park ederken araç tam durmadan geri vitese atmak, kaputun altındaki şanzıman sisteminde ani ve sert sarsıntılar yaşatıyor. Araç düşük hızda ilerlese bile hareket yönünü aniden değiştirmek, vites dişlilerini yıpratıp maliyetli parça değişimlerini zorunlu kılıyor.
Tamamen durmak için fazladan harcanacak sadece birkaç saniye ise otomobilinizin şanzıman ömrünü uzatabilir.
Otomobil uzmanlık platformu Edmunds, lastik diş derinliği azaldığında değişimin kesinlikle şart olduğunu belirtiyor. Aşınmış lastiklerle trafiğe çıkmak, fren mesafesini yüzde 43 oranında artırarak hayati tehlike oluşturuyor. Lastiklerin ömrünü uzatmak için düzenli kilometre aralıklarında rotasyon yaptırmak ve basınçları ideal seviyede tutmak gerekiyor.
Aracınızı park ettiğiniz yerde beliren yeni yağ veya sıvı lekeleri tesadüf eseri oluşmamış olabilir. Aracınızda bariz bir performans kaybı yaşanmasa bile bu sızıntıları göz ardı etmeyin.
Otomobil üreticileri ve ABD'nin Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) gibi kurumlar, genellikle acil müdahale gerektiren durumlarda geri çağırma bültenleri yayınlıyorlar.
Örneğin 2023 yılında yaklaşık 120 bin Tesla Model Y aracı, direksiyon simidini sabitleyen cıvataların eksikliği sebebiyle incelemeye alınmıştı. Bazı sürücüler, sürüş anında direksiyonun yerinden çıktığını rapor etmişlerdi. Bu bağlamda ufak bir vida hatası bile çok ciddi zararlara yol açabileceğinden üreticilerden gelen geri çağırma bildirimlerini düzenli olarak takip edin.
Otomobilinizi yıkamak yol güvenliği açısından da önem taşıyor. Dış yüzey temiz olursa aracınız diğer sürücüler tarafından daha rahat görünebilir. Aynı zamanda biriken kir ve çamur, zamanla boyaya zarar vererek alttaki metal aksamın paslanmasına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle düzenli olarak temizlik yaptırmanız tavsiye ediliyor.
Otomobiller sürekli çalışmak ve hareket etmek üzere tasarlanmış mekanik cihazlardır. Haftalarca hiç kullanmadan garajda bekletmek akünün deşarj olmasına neden olur.
Yaklaşık 6 ay boyunca kullanılmayan araçların deposunda bekleyen yakıt, oksidasyon süreçleri sonucunda bozulmaya başlar. Hiç kullanmasanız bile ayda bir veya iki kez motoru çalıştırıp kısa bir tur atarak bu tür aksaklıkların önüne geçebilirsiniz.