Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Ocak 07, 2026 11:06
1
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılında gerçekleşen araç satışlarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 368 bin 400 adet satış gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu.

2
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomobil satışları yılbaşı kampanyalarıyla aralık ayında zirveye ulaştı. Sene boyunca toplam 1 milyon 368 bin adedi geçen satışlar sadece aralık ayı içinde 150 bine yaklaştı. Böylelikle, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Aralık ayında yüzde 12,55, otomobil pazarı yüzde 8,54, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 oranında büyüdü.

3
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

2025 yılında otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599.790 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı.

4
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 adetle yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay ve dizel otomobil satışları 80 bin 346 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 adetle yüzde 0,7pay aldı.

5
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,2 artarak yüzde 13,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 113,5 artarak yüzde 3,8 pay aldı.

6
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14 azalarak yüzde 34,1 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 20,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15 artarak yüzde 0,2 pay aldı.

7
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 338 bin 675 adetle yüzde 31,2 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 260 bin 518 adetle yüzde 24 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 1 milyon 30 bin 458 adetle yüzde 95 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 54.038 adetle yüzde 5 pay aldı.

8
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 adetle 2’nci sırada yer aldı.

9
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

ARALIK AYINDA EN ÇOK SATILAN OTOMOBİLLER

RENAULT: 24 BİN 18 ADET

10
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

FORD: 18 BİN 526 ADET

11
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

VOLKSWAGEN: 16 BİN 640

12
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

FİAT: 15 BİN 960 ADET

13
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

TOYOTA: 11 BİN 904 ADET

14
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

PEUGEOT: 11 BİN 539 ADET

15
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

OPEL: 10 BİN 788 ADET

16
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

CİTROEN: 10 BİN 713

17
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

HYUNDAİ: 7 BİN 502

18
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Aralık ayında Togg, 7 bin 305 satış rakamına ulaşırken, 2025 yılının tamamında ise 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi. 

19
Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Çinli otomobil markası BYD, Aralık ayında 4 bin 767 adet satış gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaştı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.