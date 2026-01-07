Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Kategoriler
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılında gerçekleşen araç satışlarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 368 bin 400 adet satış gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu.
Otomobil satışları yılbaşı kampanyalarıyla aralık ayında zirveye ulaştı. Sene boyunca toplam 1 milyon 368 bin adedi geçen satışlar sadece aralık ayı içinde 150 bine yaklaştı. Böylelikle, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2025 Aralık ayında yüzde 12,55, otomobil pazarı yüzde 8,54, hafif ticari araç pazarı yüzde 27,83 oranında büyüdü.
2025 yılında otomobil pazarı segmentlere göre; pazarın yüzde 82,7’sini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 599.790 adetle yüzde 55,3 pay, B segmenti otomobiller 292 bin 700 adetle yüzde 27 pay aldı.
Otomobil pazarı motor tipine göre; benzinli otomobil satışları 509 bin 217 adetle yüzde 47 pay, hibrit otomobil satışları 295 bin 378 adetle yüzde 27,2 pay, elektrikli otomobil satışları 191 bin 960 adetle yüzde 17,7 pay ve dizel otomobil satışları 80 bin 346 adetle yüzde 7,4 pay, otogazlı otomobil satışları 7 bin 595 adetle yüzde 0,7pay aldı.
Elektrikli otomobil pazarı elektrik motor gücüne göre, 160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 75,2 artarak yüzde 13,9 pay, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları yüzde 113,5 artarak yüzde 3,8 pay aldı.
Otomobil pazarı motor hacmine göre; 1400cc altındaki otomobil satışları yüzde 14 azalarak yüzde 34,1 pay, 1400-1600cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,6 azalarak yüzde 20,1 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 14,4 artarak yüzde 0,6 pay, 2000cc üstü otomobil satışları yüzde 15 artarak yüzde 0,2 pay aldı.
Otomobil pazarı emisyon seviyelerine göre; 120-140 gr/km arasındaki otomobiller 338 bin 675 adetle yüzde 31,2 pay, <100 gr/km arasındaki otomobiller 260 bin 518 adetle yüzde 24 pay aldı.
Otomatik şanzımanlı otomobiller; 1 milyon 30 bin 458 adetle yüzde 95 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 54.038 adetle yüzde 5 pay aldı.
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre; van gövde tipi yüzde 75,8 pay ve 215 bin 193 adet ile en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 9,3 pay ve 26 bin 452 adetle 2’nci sırada yer aldı.
RENAULT: 24 BİN 18 ADET
FORD: 18 BİN 526 ADET
VOLKSWAGEN: 16 BİN 640
FİAT: 15 BİN 960 ADET
TOYOTA: 11 BİN 904 ADET
PEUGEOT: 11 BİN 539 ADET
OPEL: 10 BİN 788 ADET
CİTROEN: 10 BİN 713
HYUNDAİ: 7 BİN 502
Aralık ayında Togg, 7 bin 305 satış rakamına ulaşırken, 2025 yılının tamamında ise 39 bin 20 adet satış gerçekleştirdi.
Çinli otomobil markası BYD, Aralık ayında 4 bin 767 adet satış gerçekleştirirken, 2025 yılında ise 45 bin 537 adetlik satış rakamına ulaştı.