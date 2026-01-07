Satış şampiyonu araçlar belli oldu! Geçtiğimiz ay en çok satılan otomobiller piyasaya damga vurdu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılında gerçekleşen araç satışlarına ilişkin verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz yıl otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon 368 bin 400 adet satış gerçekleşerek yeni bir rekora imza atıldı. Bu kapsamda 2025 yılı Aralık ayında en çok satılan otomobiller de belli oldu.