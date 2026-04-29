Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Seat’ın SUV macerasını başlatan Ateca için yolun sonu göründü. 2016 yılında satışa sunulan ve markanın bu segmentteki ilk temsilcisi olan modelin, Çekya’daki Kvasiny fabrikasında 30 Nisan itibarıyla üretimden kalkacağı belirtiliyor.
Henüz Seat cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Motor.es’in haberine göre Ateca’nın vedası artık oldukça yakın. Fabrikadaki üretim kapasitesinin yeni nesil modellere ayrılması planlanıyor.
Üretim bitse de Ateca bir anda bayilerden kaybolmayacak. Avrupa’daki mevcut stoklar sayesinde modelin yıl sonuna kadar satışta kalması bekleniyor.
Özellikle İspanya, Almanya ve Fransa gibi pazarlarda satışların hazır stok araçlar üzerinden devam edeceği ifade ediliyor. Yani Ateca almak isteyenler için kısa bir süre daha fırsat olacak gibi görünüyor.
Ateca’nın sahneden çekilmesinde birkaç etken öne çıkıyor. Bunların başında modelin artık güncel pazarda eski gücünü koruyamaması geliyor. SUV rekabeti her geçen yıl daha da sertleşirken, uygun fiyatlı Çinli SUV modeller de Ateca’nın alanını daralttı.
Açıkçası bu durum sadece Ateca’ya özgü değil. Avrupa’da birçok köklü model, değişen pazar dengeleri ve maliyet baskısı nedeniyle benzer bir sınavdan geçiyor.
Ateca’nın üretimden kalkması, Volkswagen Grubu’nun üretim planlarıyla da bağlantılı. Boşalacak kapasitenin Skoda modelleri için kullanılacağı, ilerleyen dönemde ise yeni nesil Skoda Karoq üretimine hazırlık yapılacağı belirtiliyor.