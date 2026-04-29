Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

Seat’ın SUV macerasını başlatan Ateca için yolun sonu göründü. 2016 yılında satışa sunulan ve markanın bu segmentteki ilk temsilcisi olan modelin, Çekya’daki Kvasiny fabrikasında 30 Nisan itibarıyla üretimden kalkacağı belirtiliyor.

Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

Henüz Seat cephesinden resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Motor.es’in haberine göre Ateca’nın vedası artık oldukça yakın. Fabrikadaki üretim kapasitesinin yeni nesil modellere ayrılması planlanıyor.

Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

STOKLARLA SATIŞ SÜRECEK

Üretim bitse de Ateca bir anda bayilerden kaybolmayacak. Avrupa’daki mevcut stoklar sayesinde modelin yıl sonuna kadar satışta kalması bekleniyor.

Özellikle İspanya, Almanya ve Fransa gibi pazarlarda satışların hazır stok araçlar üzerinden devam edeceği ifade ediliyor. Yani Ateca almak isteyenler için kısa bir süre daha fırsat olacak gibi görünüyor.

Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

REKABET ATECA’YI ZORLADI

Ateca’nın sahneden çekilmesinde birkaç etken öne çıkıyor. Bunların başında modelin artık güncel pazarda eski gücünü koruyamaması geliyor. SUV rekabeti her geçen yıl daha da sertleşirken, uygun fiyatlı Çinli SUV modeller de Ateca’nın alanını daralttı.

Açıkçası bu durum sadece Ateca’ya özgü değil. Avrupa’da birçok köklü model, değişen pazar dengeleri ve maliyet baskısı nedeniyle benzer bir sınavdan geçiyor.

Seat popüler SUV modelinin üretimini durduruyor

KVASİNY’DE YENİ DÖNEM

Ateca’nın üretimden kalkması, Volkswagen Grubu’nun üretim planlarıyla da bağlantılı. Boşalacak kapasitenin Skoda modelleri için kullanılacağı, ilerleyen dönemde ise yeni nesil Skoda Karoq üretimine hazırlık yapılacağı belirtiliyor.

