Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar

Nissan, geliştirme sürecindeki iki elektrikli sedan projesini iptal etti. Markanın bu sürpriz adımının arkasındaki gerekçe ise akıllara "Sedan araba dönemi bittiyor mu?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

Nissan, otomotiv dünyasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Şirket, ABD'deki tedarikçilerine gönderdiği resmi bir notla, geliştirme aşamasında olan iki elektrikli sedan modelinin üretim planlarını iptal ettiğini duyurdu. Nissan, Canton, Mississippi’deki fabrikasında üretmeyi planladığı bu sedanlarla Maxima ve Infiniti Q50’nin yerini almayı hedefliyordu. Ancak projeler, lansmana iki yıldan az bir süre kala askıya alındı.

ŞİMDİ MODA CROSSOVER

Top Speed'in haberine göre İptal kararının temelinde, pazar dinamiklerindeki değişim yatıyor. Nissan, elektrikli sedanlara olan talebin belirsizliği ve crossover modellerin satıştaki güçlü performansı nedeniyle rotayı değiştirdi. Özellikle elektrikli crossover'ların, sedanlara kıyasla çok daha geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilmesi, markayı bu adımı atmaya yöneltti. Tesla Model Y'nin Model 3'e karşı gösterdiği satış üstünlüğü gibi örnekler de bu eğilimi destekliyor.

2028 HAZIRLIĞI BAŞLADI

Nissan, sedan planlarını iptal ederken, iki yeni elektrikli crossover modeli üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu modellerden biri, "yeni Xterra" söylentilerini körükleyen, kutu tasarımlı bir SUV olacak ve 2028'in başında piyasaya sürülecek. Lüks segmentte konumlanacak Infiniti versiyonu ise birkaç ay sonra takip edecek. Ayrıca Nissan, Canton fabrikasında üçüncü bir elektrikli araç daha üretmeyi planlıyor; ancak bu modelin detayları şimdilik gizemini koruyor.

SAĞLAM ADIMLAR ATMAK İSTİYORLAR

Finansal açıdan da temkinli hareket eden Nissan, özellikle küresel ticaret gerilimleri ve ithalat tarifelerinin olası etkileri nedeniyle daha garantili satış yapacak segmentlere yatırım yapma kararı aldı. Bu strateji, düşük satış potansiyeline sahip elektrikli sedanlardan vazgeçilmesini kaçınılmaz hale getirdi.