Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar

Nissan, geliştirme sürecindeki iki elektrikli sedan projesini iptal etti. Markanın bu sürpriz adımının arkasındaki gerekçe ise akıllara "Sedan araba dönemi bittiyor mu?" sorusunu getirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 12:45

Nissan, otomotiv dünyasında ses getirecek bir hamleye imza attı. Şirket, ABD'deki tedarikçilerine gönderdiği resmi bir notla, geliştirme aşamasında olan iki elektrikli sedan modelinin üretim planlarını iptal ettiğini duyurdu. Nissan, Canton, Mississippi’deki fabrikasında üretmeyi planladığı bu sedanlarla Maxima ve Infiniti Q50’nin yerini almayı hedefliyordu. Ancak projeler, lansmana iki yıldan az bir süre kala askıya alındı.

Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar

ŞİMDİ MODA CROSSOVER

Top Speed'in haberine göre İptal kararının temelinde, pazar dinamiklerindeki değişim yatıyor. Nissan, elektrikli sedanlara olan talebin belirsizliği ve crossover modellerin satıştaki güçlü performansı nedeniyle rotayı değiştirdi. Özellikle elektrikli crossover'ların, sedanlara kıyasla çok daha geniş bir müşteri kitlesi tarafından tercih edilmesi, markayı bu adımı atmaya yöneltti. Tesla Model Y'nin Model 3'e karşı gösterdiği satış üstünlüğü gibi örnekler de bu eğilimi destekliyor.

Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hibrit araçlardaki pilin ortalama ömrü ne kadar? BMW, Toyota, Ford... Garanti sürelerine dikkat edin

2028 HAZIRLIĞI BAŞLADI

Nissan, sedan planlarını iptal ederken, iki yeni elektrikli crossover modeli üzerinde çalışmaya devam edeceğini açıkladı. Bu modellerden biri, "yeni Xterra" söylentilerini körükleyen, kutu tasarımlı bir SUV olacak ve 2028'in başında piyasaya sürülecek. Lüks segmentte konumlanacak Infiniti versiyonu ise birkaç ay sonra takip edecek. Ayrıca Nissan, Canton fabrikasında üçüncü bir elektrikli araç daha üretmeyi planlıyor; ancak bu modelin detayları şimdilik gizemini koruyor.

Sedan araba dönemi bitiyor mu? Nissan'dan flaş karar
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hyundai 'hibrit' devrime hazırlanıyor! Toyota ile güçlü rekabet çok yakında

SAĞLAM ADIMLAR ATMAK İSTİYORLAR

Finansal açıdan da temkinli hareket eden Nissan, özellikle küresel ticaret gerilimleri ve ithalat tarifelerinin olası etkileri nedeniyle daha garantili satış yapacak segmentlere yatırım yapma kararı aldı. Bu strateji, düşük satış potansiyeline sahip elektrikli sedanlardan vazgeçilmesini kaçınılmaz hale getirdi.

ETİKETLER
#SEDAN
#nissan
#crossover
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.