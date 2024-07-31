Sıfır aldığı otomobil eksperde şaşırttı: Kuş pisliklerine dikkat!

31 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 31 Temmuz 2024 11:33

Ekspertizler artık sıfır otomobil alanların da uğrak noktası oluyor. Bazı sıfır araçlarda teknik hatalar meydana gelirken bazılarında ise kilometreyle oynama, boya gibi sorunlar ortaya çıkabiliyor. Elazığ’da geçtiğimiz aylarda bayiden sıfır otomobil alan bir vatandaş tavanda boya olduğunu anladı.

SATIN ALMAKTAN VAZGEÇTİ

Aracını ekspertiz yaptırmak için ekspere götüren vatandaş, burada yaptırdığı incelemelerin ardından tavan kısmının boyalı olduğunu öğrendi. Vatandaş yaşanan durum üzerine aracı iade ederek satın almaktan vazgeçti.

SIFIR OTOMOBİL ALANLARA EKSPERTİZ ÖNERİSİ

10 yıldır ekspertiz işi yaptıklarını belirten Bayram Şahin, “Aracı müşterimiz, vernik kalkmasından şüphelendiği için getirdi. Aracı burada incelediğimizde araç üzerinde ince vernik atılmış. Bu durum araç krizlerinin yaşandığında olmuştu. Araçlar otoparklarda yatırıldığı zamanlarda kuş pisliklerinden dolayı aracın boyasında yanmalar olmuş. Bu yüzden aracın üzerine ince vernikle birlikte boya atılmış. Müşterimiz mağdur olmuştu. O yüzden sıfır araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz. Bu gibi olaylarla çok karşılaşıyoruz. Yolda gelirken tırdan düşmesi, çizilmesi veya çizilmesiyle birlikte sıfır araçları boyayıp piyasaya sıfır diye veriyorlar. Mağdur olmamak için araç alırken ekspertiz yapmanızı öneriyoruz” dedi.