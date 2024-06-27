Sıfır araçta kredi ve finans krizi! 2025 araçlar geliyor, 2023'ler hâlâ elde

27 Haziran 2024 11:57 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 12:56

Otomotiv sektöründe, 7 Temmuz itibarıyla devreye girmesi beklenen "Genel Güvenlik Yönetmeliği" (GSR II) dün alınan kararla 31 Ağustos'a ertelendi. Ticaret Bakanlığının erteleme kararını Motorlu Araç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Göktaş tgrthaber.com'dan Suat Vilgen'e yorumlarken asıl meselenin "regülasyon" değil "kredi" ve "finansman" olduğunu söyledi.

Otomotiv sektörünün büyük bir krizden geçtiğini dile getiren Göktaş, "Otomobilde piyasalarımız şu an çok durgun. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi otomobil kredilerinin olmayışı. Krediler ve finans otomotivin can damarıdır. İkinci el ile sıfır araç piyasaları da etle tırnak gibidir. Sıfır araçta satış olursa, ikinci elde de olur. Fakat su krediler olmadığın için şu anda piyasalarımız çok durgun" dedi.

2023 ARAÇLAR ELDE KALDI

Otomotiv sektöründeki krizi piyasanın mevcut durumuna ilişkin bir örnekle açıklayan Göktaş, "2024'ün son çeyreğine girdiğimiz, 2025 model arabaların geldiği şu dönemde bayilerin elinde satılmamış 2023 arabaların da olduğunu duyuyoruz. Bu tamamen finansla alakalı bir şey. Bayilerin yüzde 30'u kepenk kapatacak durumda" dedi.

Eskiden 1 milyon liralık araca 800 bin lira kredi veren sistem şimdi 300 bin lirayı bile vermiyor ki banka kredileri bile kapalı. Kredi kartlarına bile taksitler kapalı" ifadelerini kullandı.

"REGÜLASYON 2 YILDIR BİLİNİYORDU"

7 Temmuz'da gelecek Avrupa Birliği regülasyonunun ertelenmesinin sürpriz olmadığını ifade eden Göktaş, şunları söyledi: "Bu durum 2 yıl önceden biliniyordu. Bayiler bununla ilgili hazırlık içerisindeydi zaten. Fakat bu özellikler de sonradan araçlara eklenebilecek özellikler olduğu için bayileri çok etkileyeceğini düşünmüyorduk. Geri görüş kamerası gibi, park sensörü gibi, lastik basınç sensörü gibi... Bayiler bunları bir şekilde aşabilecekti. Aşamadığı takdirde de bu arabalar kiralama bölümüne gidecekti. Kiralamadan ikinci ele dönüp plakalandırılıp piyasaya sürülebilecekti."

ŞALTERLERİN İNMESİNİN EN BÜYÜK SEBEBİ

Krizin kaynağının dönüp dolaşıp kredi ve finansa dayandığını ifade eden Göktaş, sözlerini "Otomotivde şalterlerin inmesinin en büyük sebebi finans. İnşallah önümüzdeki günlerde devletimizin akil bürokratları buna bir çözüm üretirler" şeklinde noktaladı.