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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

KAYNAK:
Şenay Yurtalan
|
GİRİŞ:
24.10.2026
saat ikonu 12:24
|
GÜNCELLEME:
24.10.2026
saat ikonu 12:30
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1
Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Sıfır otomobil almak isteyenlerin heyecanla beklediği yılın o dönemi geldi. Yıl sonuna yaklaşırken otomotiv firmaları kampanyalarını art arda duyurmaya başladı. Özellikle sıfır faizli otomobil kampanyaları alıcılar tarafından yoğun ilgi görürken, 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçeneklerle sıfır otomobil kampanyaları dikkat çekti.

2
Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Otomobil satışlarında geçen seneye göre düşüş yaşanırken, otomotiv firmaları yaptıkları kampanyalar ile piyasayı hareketlendireceğe benziyor. Uzun süreli vadeler, yüksek miktardaki nakit imkanları sıfır otomobil alacakların iştahını kabartıyor.

İşte marka marka, vade ve kredi imkanlarıyla sıfır otomobil kampanyaları

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Alfa Romeo 500 bin liraya kadar kredide 12 ay vade, yüzde 0,99 ve 1,99 oranında faiz imkanıyla kredi sağlıyor.

4
Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Audi Q6 e-tron 2 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi, Audi Q4 e-tron ve Q4 Sportback e-tron 1 milyon liraya kadar 6 ay vade yüzde 0 kredi fırsatıyla satılıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme, 800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme, 600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.

Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.

Togg T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.

 

 

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Suzuki Vitara 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Suzuki S-Cross 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0,99 faizle satılıyor.

7
Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Hyundai i20 135 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya 12 ay yüzde 0,99, Hyundai Bayon'da 155 bin liraya varan indirim veya 250 bin liraya kadar 12 ay yüzde 0,99 faiz oranıyla satılıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Mercedes 5 milyon liraya kadar kredi, 36 ay vade, yüzde 3,50 faiz oranıyla satış yapıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Ssangyong Musso Grand 4X4 araçlarda 1.5 milyon liraya kadar 24 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi veriliyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Nissan Qashqai N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, Nissan Juke'ta 360 bin lira krediye kadar 6 ay vade, yüzde 0 faizli ticari kredi veriliyor. Nissan X-Trail Mild Hybrid 2025 model araçlarda 2 milyon liraya kadar ticari müşterilere 6 ay vade yüzde 0 faiz uygulanıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Renault Clio Boreal, Megane Sedan'da 200 bin liraya kadar yüzde 0 faizli 6 ay vadeli kredi veriliyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 200 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz oranı, Skoda Enyaq ve Enyaq Coupé 1 milyon liraya kadar 6 ay vadeli yüzde 0 faizli ticari kredi imkanı sunuluyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Citroën Ami modelinde 250 bin liraya kadar kredi için 12 ay vade, yüzde 0 faiz ya da nakit indirimi kampanyası sunuluyor.

Citroën ë-C3 modelinde 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası bulunuyor.

Citroën C3 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 200 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası sunuluyor.

Citroën C5 Aircross modelinde tüzel müşterilere özel 500 bin lira kredi için 12 ay vade, yüzde 0,99 faiz kampanyası var.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Honda ZR-V e:HEV için 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, Honda HR-V e:HEV için 600 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranı bulunuyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Dacia modellerinde 200 bin lira kredi, 6 ay vade ve yüzde 0 faiz oranı ile aylık ödeme 33 bin 333 Türk Lirası oluyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Cupra modellerinde 250 bin liraya yüzde 0 faizle 12 ay vadeli kredi veriliyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

Fiat Grande Panda 250 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

JAECOO 7, Evolve 4×2 için ticari müşterilere özel 400 bin lira, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, OMODA 5, Ultima için ticari müşterilere özel 300 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz oranıyla satılıyor.

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Sıfır faizli otomobil kampanyaları nefes kesti: 5 milyon TL kredi, 36 ay vade imkanı ve farklı seçenekli araç kampanyaları dikkat çekti

BYD Tang ticari müşterilere özel 1 milyon liraya varan kredi, 12 ay vade ve yüzde 1,99'dan başlayan faizle satılıyor.

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