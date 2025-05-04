Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında rekorlara koştu. En uygun sıfır araç bile artık 1.2 milyon liradan başlıyor. Uzmanlar, kurun etkisini aşan zamların arkasında başka dinamiklerin de olduğunu vurguluyor. İşte detaylar...

Yeni ayla birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellerken zam sonrası sıfır araç fiyatları dudak uçuklattı. Zam oranları modele göre değişmekle birlikte Mayıs ayına yeni fiyatlarla giren 16 otomobil markası, ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırdı.

EN DÜŞÜK SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

Nefes gazetesinin haberine göre; sıfır araçta modeline göre değişen zam oranı, 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşadı. İki modelde ise fiyatın yüzde 16 ve yüzde 11 artış kaydettiği belirtildi. En düşük sıfır otomobil fiyatı 1.2 milyon liraya yükselirken, 22 modelde de 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı görüldü.

ZAMLARIN TEK SEBEBİ KUR DEĞİL

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki artışın zamları tek başına açıklamaya yetmediğini ifade etti. Nisan ayında kur sadece yüzde 1.6 oranında artarken, araç fiyatlarında yüzde 16’ya varan zamların yaşanması sektördeki farklı maliyet baskılarına işaret ediyor.

MARKA MARKA MAYIS ZAM ORANLARI

Otomobil firmalarının mayıs ayındaki ortalama zam oranları şöyle sıralandı:

Mercedes-Benz: %6.1

BYD: %5.9

Toyota: %5.5

KG Mobility: %5.4

Citroen: %4.7

Land Rover: %4.2

Volkswagen: %4.1

Skoda: %3.6

DS Automobiles: %2.8

Chery & Suzuki: %2.7

BMW: %2.5

Peugeot & Kia: %2.4

Opel: %2.1

Honda: %2.0