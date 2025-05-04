Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında rekorlara koştu. En uygun sıfır araç bile artık 1.2 milyon liradan başlıyor. Uzmanlar, kurun etkisini aşan zamların arkasında başka dinamiklerin de olduğunu vurguluyor. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet
KAYNAK:
Nefes
|
GİRİŞ:
04.05.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
04.05.2025
saat ikonu 10:16

Yeni ayla birlikte otomobil markaları fiyat listelerini güncellerken zam sonrası sıfır araç fiyatları dudak uçuklattı. Zam oranları modele göre değişmekle birlikte Mayıs ayına yeni fiyatlarla giren 16 otomobil markası, ortalama yüzde 6 ile yüzde 2 arasında fiyat artırdı.

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

EN DÜŞÜK SIFIR OTOMOBİL NE KADAR?

Nefes gazetesinin haberine göre; sıfır araçta modeline göre değişen zam oranı, 330 modelde yüzde 10’lara varan artışlar yaşadı. İki modelde ise fiyatın yüzde 16 ve yüzde 11 artış kaydettiği belirtildi. En düşük sıfır otomobil fiyatı 1.2 milyon liraya yükselirken, 22 modelde de 1 milyon liranın üzerinde fiyat farkı görüldü.

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

ZAMLARIN TEK SEBEBİ KUR DEĞİL

Otomotiv veri analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki artışın zamları tek başına açıklamaya yetmediğini ifade etti. Nisan ayında kur sadece yüzde 1.6 oranında artarken, araç fiyatlarında yüzde 16’ya varan zamların yaşanması sektördeki farklı maliyet baskılarına işaret ediyor.

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

MARKA MARKA MAYIS ZAM ORANLARI

Otomobil firmalarının mayıs ayındaki ortalama zam oranları şöyle sıralandı:

Mercedes-Benz: %6.1

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

BYD: %5.9

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Toyota: %5.5

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

KG Mobility: %5.4

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Citroen: %4.7

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Land Rover: %4.2

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Volkswagen: %4.1

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Skoda: %3.6

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

DS Automobiles: %2.8

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Chery & Suzuki: %2.7

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
BYD Türkiye operasyonuna başlıyor! Yeni hibrit modeli Avrupa'yı Anadolu'dan fethedecek

BMW: %2.5

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Peugeot & Kia: %2.4

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En sağlam ikinci el araba markaları sıralandı! İlk 5 sıra aynı ülkeden | Bu arabalar kaya gibi

Opel: %2.1

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet

Honda: %2.0

Sıfır otomobil fiyatları mayısta uçtu! En ucuzu bile servet
ETİKETLER
#Otomobil
#sıfır otomobil
#sıfır araç
#Otomobil Sektörü
#zamlı fiyat
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.