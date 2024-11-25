Sıfır otomobil piyasasında BYD rüzgarı! Talep yağıyor: En yakın teslim tarihi Şubat 2025

25 Kasım 2024 12:00 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 12:48

Manisa'ya 1 milyar dolarlık yatırım yapma planıyla otomobil piyasasına damga vuran Çinli dev marka BYD'ye talep yağıyor. Türkiye için dört yeni elektrikli otomobilini tanıtan BYD, modellerine büyük bir rağbetin olduğunu belirtiyor. Kapora alımını tekrar başlatan firmanın araç teslim tarihi Şubat 2025 olacak.

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

En çok satışını artıran ve düşüren otomobil markaları belli oldu

Küresel otomobil piyasasında önemli adımlar atan Çinli otomobil devi BYD​, Türkiye’de elektrikli otomobil​ pazarında yatırımlarına başladı. Manisa’ya yatırım yapan Çinli marka BYD, 14 Kasım tarihinde Türkiye​'de satışını yapacağını otomobillerin tanıtımını yaptı ve fiyatlarını paylaştı. BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, yeni modellerin satışına Kasım ayı sonunda başlayacaklarını duyurmuştu.

BYD TALEBE YETİŞEMİYOR

Fiyatların yüksek gelmesi ile tepki toplayan BYD bu tepkilere rağmen pazarda popüler hale geldi. Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci'nin Gazete Pencere'deki yazısına göre, BYD marka araçlara şu anda yoğun talep olduğunu belirtti.

EN YAKIN TESLİM TARİHİ: ŞUBAT 2025

Özpeynirci'nin aktarımına göre, BYD yetkilileri kapora ödeyerek 6 binden fazla müşterinin bir modelin sırasına girdiğini belirtti. Kapora alımını bir süre bıraktıktan sonra tekrar başlatan firmanın en erken araç teslim tarihi ise Şubat 2025 olarak görünüyor.

TRAFİKLERİ 5,5 KAT ARTTI

BYD'nin lansmanın sonrası 15 Kasım tarihinde ise 10 binden fazla talep formunun doldurulduğu ve son 10 günde talep formunun oranın bin 154 seviyelerine kadar çıktığı belirtiliyorken aynı şekilde internet sitelerinin trafiği 15 Kasım itibarıyla 5,5 kat arttı.

BYD, TÜRKİYE İÇİN DÖRT YENİ ELEKTRİKLİ MODEL DUYURDU

BYD, Türkiye pazarında rekabeti artıracak dört yeni modelini de tanıttı. Listede Dolphin, Atto 3, Seal U EV ve Seal U DM-i otomobilller yer alıyor. Şirketin açıklamalarına göre yeni modellerin fiyatları ise şu şekilde olacak:

BYD Dolphin: 1 milyon 280 bin TL BYD Atto 3: 1 milyon 490 bin TL Seal U EV: 1 milyon 790 bin TL Seal U DM-i: 1 milyon 850 bin TL