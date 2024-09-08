Sıfır otomobilde en çok satan marka belli oldu! İşte Türk halkının tercihi

08 Eylül 2024 12:01 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 12:54

Ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan sıfır otomobil markaları belli oldu. İlk sıradaki marka değişmezken, lüks otomobil satışında ise ilk sırayı DS aldı.

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Türkiye yüksek enflasyon döneminden geçerken dar ve orta gelirli vatandaşlar otomobil sahibi olma hayallerini ertelemek zorunda kalıyor. Doğal olarak otomotiv şirketleri de satış konusunda en zorlu dönemlerden birini geçiriyor. Birçok firma da indirim kampanyalarıyla satışlarını artırmaya çalışıyor. Durum böyleyken Türkiye genelinde ağustos ayında en çok satılan otomobil markaları belli oldu

EN ÇOK SATILAN OTOMOBİL SIRALAMASI

Sektörden alınan bilgilere göre geride kalan ağustos ayında binek ve hafif ticari olmak üzere toplam satışlarda 11 bin 135 adetle Fiat ilk sırayı aldı. Onu 9 bin 742 satışla Renault ve 8 bin 159 adetle Ford takip etti. Volkswagen, 6 bin 611 satışla dördüncü, Opel, 5 bin 315 satışla beşinci sırada yer aldı.

BİNEK ARAÇTA ZİRVEDE RENAULT VAR

Binek otomobil satışları ele alındığında ağustosta en fazla satılan marka 8 bin 626 adetle Renault olurken, onu 6 bin 760 satışla Fiat ve 5 bin 284 ile Volkswagen izledi. Hyundai, 4 bin 154 otomobil satışıyla dördüncü sırada konumlanırken, Chery, 3 bin 643 ile beşinci oldu.

Toplam 56 markanın yer aldığı ODMD listesinde ağustosta Smart, Alpine, Seres ve Neta hariç tüm markaların satış yaptığı görüldü.

LÜKS OTOMOBİL SATIŞI

Lüks otomobil grubunda geçen ay 95 DS, 78 Porsche, 66 Lexus, 25 Maserati, 3 Jaguar, 2 Ferrari ile 1'er adet Bentley, Lamborghini ve 1 Aston Martin satıldı.

Hafif ticari araç segmentinde ise Ford ağustosta 5 bin 814 ile listenin ilk sırasında yer alırken, onu 4 bin 375 ile Fiat, 2 bin 210 ile Peugeot izledi. Citroen 1825 satışla dördüncü, Opel, 1720 adetle beşinci oldu.