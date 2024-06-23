Sıfır otomobilde Haziran ve Temmuz kampanyaları: Marka marka liste belli oldu

23 Haziran 2024 18:37 - Güncelleme : 23 Haziran 2024 18:41

Sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Özellikle sıfır otomobillerde otomobil firmaları hem satışlardaki düşüşün etkisi hem de hem de Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile çeşitli kampanyalar başlattı.

Avrupa Mutabakatı kararıyla sıfır km araçlarda güvenlik tedbirleri ve teknolojileri yetersiz olanların artık ülkemizde satılamayacak olması şimdiden firmaları harekete geçirdi.

Otomobil markaları satış yapmak için Haziran ayında büyük indirim ve kampanyalarını duyurmuştu. Bu kampanyaların bazıları Temmuz ayında da geçerli olabilir.

İŞTE OTOMOBİLDE HAZİRAN AYI KAMPANLARI

SKODA



Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor. Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.



1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.

MG



Benzinli ZS modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği,

MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği sunuluyor.

MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği,



ZS EV modeli için ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği fırsatı bulunuyor.

CHERY



OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.



Buna ek olarak 109.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.

PEUGEOT



PEUGEOT 2008 ve elektrikli E-2008, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 408'in Allure donanımında, 200 bin TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi; sadece tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Peugeot 308, 200 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz ve elektrikli E-308 ise 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faiz avantajlı kredi fırsatıyla sunuluyor.

Peugeot 3008’de Active Prime ve Allure donanımlarında 180 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi; tüzel müşteriler ise GT donanımında 250 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

208 modeli için 120 bin TL 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi, E-208 için ise 140 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. 508 ise tüzel müşterilere özel tüm donanımlarda 130 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 0 faizli kredi imkânı sunuyor.

ALFA ROMEO



Alfa Romeo Tonale, Stelvio ve Gulia, 500.000 TL, 12 ay, yüzde 1,99 fai̇z avantajıyla sunuluyor.

BYD



BYD Atto 3 için Haziran ayına özel 150 bin TL indirim, 300.000 TL'ye yüzde 0 faiz imkanı ve 1 yıllık kasko veya duvar tipi şarj ünitesi hediye.

CİTROEN



Citroen Ami modelinde 150 bin TL için 15 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi.

Citroen C3 ve C3 Aircross modelleri 120 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0 faiz, 200.000 TL 12 ay % 1,99 faiz kampanyası

Citroen C4 ve C4X modelinde 120 bin TL için 12 ay ve yüzde 0 faizli kredi ya da 200.000 TL 12 ay % 1,99 faiz imkânı bulunuyor.

Citroen Elektrikli Ë-C4 ve Citroën Elektrikli Ë-C4 X modelinde 180.000 TL 12 ay % 0 faiz ya da 300.000 12 ay % 1,99 faiz kampanyası sunulmaktadır.

DACİA



Dacia Duster ve Jogger için 200.000 TL kredi 12 ay vade ve 0 faiz, Sandero Stepway modeli için 200.000 TL'ye 12 ay vade ve yüzde 0,99 faiz fırsatı.

FİAT



Egea için 5 Haziran - 2 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olmak üzere, en ucuz Egea'nın fiyatı 969.900 TL yerine 799.900 TL olarak belirlendi.

Egea Cross fiyatları ise 1.052.900 TL yerine 899.900 TL'den başlıyor. İndirim oranı versiyona göre 240 bin TL'ye kadar çıkıyor.

Egea modelinde Haziran ayına özel 250.000 TL 12 ay %0 faiz oranı ile ödeme fırsatı. 500e Haziran ayına özel 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL’ye 12 ay %2,39 faiz oranıyla

FORD



Focus, Kuga ve Puma modellerinde geçerli; bireysel müşteriler için 300.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faiz; tüzel müşteriler için 800.000 TL, 12 ay, %2,99 faiz imkanı.

HONDA



Honda HR-V e:HEV Advance ve Style versiyonlarında geçerli 140.000 TL indirim veya Honda HR-V e:HEV Advance versiyonunda geçerli 205.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı,

Honda Civic Executive+ için 120.000 TL indirim veya 185.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı - City için 225.000 TL indirim veya 250.000 TL, 12 ay, %0 faiz fırsatı.

KİA



Picanto modelinde 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek 40.000 TL indirim

Cerato için 150.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatına ek, 120.000 TL indirim, Stonic için 150.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatına ek, 90.000 TL indirim,



XCeed, 120.000 TL'ye varan indirim ve 200.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatıyla, Niro EV için 100.000 TL indirime ek, 250.000 TL krediye 12 Ay %0 faiz fırsatı ve 20.000 TL takas desteği, Sportage 148.000 TL'ye varan indirime ek, 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz fırsatıyla,





Sportage hibrit 300.000 TL krediye 12 ay %2,49 faiz ve 180.000 TL'ye varan indirim fırsatıyla,



EV6 modeli 250.000 TL indirime ek, 750.000 TL krediye 12 ay %0 faiz fırsatıyla alınabiliyor.

HYUNDAİ



Hyundai i10, 835.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.



Hyundai i20, 75 bin TL'ye varan indirim ve 114 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı,



Hyundai ELANTRA, 60.000 TL'ye varan indirim,



Hyundai BAYON, 51.000 TL’ye varan indirim ve 114.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.



Hyundai KONA, 91.000TL indirim,



Hyundai TUCSON Hibrit, 176.000 TL'ye varan indirim,



Hyundai KONA Elektrik, Advance donanıma özel 1.399.000 TL fiyatla,



Hyundai IONIQ 5, 1.649.000 TL’den başlayan fiyatlarla ve 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.



Hyundai IONIQ 6, 1.765.000 TL'den başlayan fiyatlarla,



Hyundai STARIA, 200.000 TL’ye 12 ay %0 faiz fırsatı.

JEEP



JEEP COMPASS 500.000 TL kredi, 12 ay vade, yüzde 1,99 faiz,

JEEP RENEGADE 250.000 TL kredi, 12 ay taksit, 0 faiz,

JEEP AVENGER 250.000 TL kredi, 12 ay taksit, %0 faiz oranı

TOYOTA



Corolla Cross Hybrid, nakit alımlarda 210 bin TL'ye varan indirim ve 200 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi avantajı.

NETA

NETA U, yüzde 0 faiz ve 12 ay vade imkanıyla 350.000 TL kredi veya 80.000 TL takas fırsatı.

NISSAN



NISSAN JUKE 100.000 TL nakit alım indirimi veya 240.000 TL 12 Ay yüzde 1,99 Faizli Kredi,

YENİ NISSAN QASHQAI E-POWER 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 1.500.000 TL 36 Ay Ayda 82.000 TL Sabit Taksitli Ticari Kredi,

NISSAN QASHQAI 150.000 TL nakit alım indirimi veya ticari müşterilere özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 1.000.000 TL 36 Ay Ayda 56.000 TL Taksitli Ticari Kredi,

Qashqai Hafif Hibrit (Skypack) 150.000 TL nakit alım indirimi veya bireysel müşterilere özel 150.000 TL nakit alım indirimi ve 300.000 TL 12 Ay %2,59 Faizli Kredi,

OPEL

Yeni Opel Corsa Elektrik, haziran ayı boyunca 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Opel Corsa ise 250.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 1,99 faiz seçeneği ile sunuluyor.

Opel Astra, Mokka ve Crossland için 200 bin TL’ye 12 ay vade ve 0 faizli kredi imkânı sunuluyor.



Mokka Elektrik için 300.000 TL kredi için 12 ay, yüzde 0 faiz imkanı var.



Yeni Astra Elektrik için 300.000 TL 12 ay %0 faiz , tüzel için 400.000 TL 12 ay %0,99 faiz - Grandland 250.000 TL kredi için 12 ay, %1,99 faiz seçeneğiyle sunuluyor.

RENAULT

Megane Sedan, MEGANE E-TECH ve Clio için 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı ile sunuluyor. RENAULT AUSTRAL ve Captur modelleri için 100.000 TL nakit indirimi veya 200.000 TL kredi, 12 ay vade ve %0 faiz oranı var.

Ayrıca Clio'nun E-Tech full hibrit versiyonu 165 bin TL'ye varan indirimle sunuluyor.

SUZUKİ

Swift modeli 150 bin TL'ye 0 faiz veya 100 bin TL takas desteği, Vitara için 200.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ve 150.000 TL ek takas desteği,

S-Cross için 200.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz ve 170.000 TL ek takas desteği, Jimny 170.000 TL'ye varan takas desteği ve 200.000 TL'ye 12 ay yüzde 0 faiz avantajı.

Pazarın yeni markalarından olan SWM, Elite donanımlı ve 7DCT şanzımanlı G01 modelinde 200 bin TL için 12 ay vadeli ve %1,99 faizli, 3 ay ertelemeli kredi fırsatı sunuluyor. SWM G01 fiyatı 1.119.500 TL'den başlıyor.

Premium donanımlı ve DCT şanzımanlı G01F modeline ise 300 bin TL’ye 12 ay vadeli ve %1,99 faizli, 3 ay ertelemeli kredi imkanı,

Deluxe paket G03F modeli ise 300 bin TL, 12 ay vadeli ve yüzde 1,99 faizli 3 ay ertelemeli kredi imkanlarıyla sunuluyor. SWM G03F modelinin fiyatı 1.059.500 TL'den başlıyor.