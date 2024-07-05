Almak istediği otomobili ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı

05 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:21

Otomobil almak isteyen bazı vatandaşlar aracı almadan önce hasar tespiti yaptırmak için ekspertizlerin yolunu tutuyor. Konya'da bir vatandaş 10 bin kilometredeki aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü.

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, bazı bölmelerinde çamur ve su lekesi olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın sel hasarlı olduğu raporlandı. Raporu gören S.B., aracı almaktan vazgeçerek iade etti.

ÇAMUR LEKELERİ ÇIKTI

Modelli bir aracın sel hasarlı olduğunu belirleyen oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, ''Araç bize motor, mekanik, kaporta boya, iç, dış kontrol tespit olarak geldi. Biz aracı incelediğimizde araçta hata boya olmadığı ama aracın bazı kısımlarında çamur lekeleri olduğunu belirledik.'' dedi.

Aracın incelenmesini detaylandırdıklarını belirten Köker, koltuk altlarında paslanma, torpido altlarında ise çamurlanma olduğunu söyledi.

ELEKTRONİK ARIZALAR

Tüm incelemeler sonrası aracın sel hasarı aldığını tespit ettiklerini söyleyen Mustafa Köker, ''Araç bize geldiğinde 10 bin kilometre, hatasız, boyasız 2023 model olmasıyla beraber alıcı ekspertiz kontrolü yaptırma ve yapmama arasında kararsızdı. Araç geldi ve kontrolleri yapıldı, sel hasarlı olduğu tespit edildi. Sel hasarıyla beraber elektronik sistemlerinde de hatalar verdiği ve araçta sorunlar yaptığı müşterimize beyan edildi.'' dedi.

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan ekspertiz uzmanı Köker, ''Vatandaşlarımız ekspertiz yaptırmayı ihmal etmesinler. Araç hatasız, boyasız olabilir ama bu tür olaylarla karşılaşıp mağdur olabilirler.'' diye konuştu.