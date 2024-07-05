Tgrt Haber
Haberler>Otomobil>Almak istediği otomobili ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Almak istediği otomobili ekspertize götürdü, hayatının şokunu yaşadı

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Temmuz 2024 10:15 - Güncelleme : 05 Temmuz 2024 10:21

Konya'da otomobil almak isteyen vatandaş ekspertizin yolunu tuttu. Hasarsız, boyasız ve 10 bin kilometrede olan otomobilin raporu şaşırttı.

Otomobil almak isteyen bazı vatandaşlar aracı almadan önce hasar tespiti yaptırmak için ekspertizlerin yolunu tutuyor. Konya'da bir vatandaş 10 bin kilometredeki aracı kontrol ettirmek için ekspertize götürdü.

Burada yapılan inceleme sonrası hazırlanan raporda aracın, bazı bölmelerinde çamur ve su lekesi olduğu belirlendi. Detaylandırılan inceleme sonrası aracın sel hasarlı olduğu raporlandı. Raporu gören S.B., aracı almaktan vazgeçerek iade etti.

Sıfır otomobili ekspertize götürdü, şoka uğradı - 1. Resim

ÇAMUR LEKELERİ ÇIKTI

Modelli bir aracın sel hasarlı olduğunu belirleyen oto ekspertiz uzmanı Mustafa Köker, ''Araç bize motor, mekanik, kaporta boya, iç, dış kontrol tespit olarak geldi. Biz aracı incelediğimizde araçta hata boya olmadığı ama aracın bazı kısımlarında çamur lekeleri olduğunu belirledik.'' dedi.

Aracın incelenmesini detaylandırdıklarını belirten Köker, koltuk altlarında paslanma, torpido altlarında ise çamurlanma olduğunu söyledi.

Sıfır otomobili ekspertize götürdü, şoka uğradı - 2. Resim

ELEKTRONİK ARIZALAR

Tüm incelemeler sonrası aracın sel hasarı aldığını tespit ettiklerini söyleyen Mustafa Köker, ''Araç bize geldiğinde 10 bin kilometre, hatasız, boyasız 2023 model olmasıyla beraber alıcı ekspertiz kontrolü yaptırma ve yapmama arasında kararsızdı. Araç geldi ve kontrolleri yapıldı, sel hasarlı olduğu tespit edildi. Sel hasarıyla beraber elektronik sistemlerinde de hatalar verdiği ve araçta sorunlar yaptığı müşterimize beyan edildi.'' dedi.

Sıfır otomobili ekspertize götürdü, şoka uğradı - 3. Resim

Araç alacak vatandaşlara uyarılarda bulunan ekspertiz uzmanı Köker, ''Vatandaşlarımız ekspertiz yaptırmayı ihmal etmesinler. Araç hatasız, boyasız olabilir ama bu tür olaylarla karşılaşıp mağdur olabilirler.'' diye konuştu.

İlgili Haberler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...