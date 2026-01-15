Menü Kapat
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

Ocak 15, 2026 14:23
1
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

Avrupa'nın önde gelen güvenlik organizasyonu Euro NCAP, 2025 yılı boyunca test ettiği araçlar arasında en yüksek puanları toplayan modelleri açıkladı. Listede elektrikli araçların başarısı dikkat çekerken, zirvenin sahibi model belli oldu.

2
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

Otomobil dünyasında güvenlik denildiğinde akla gelen ilk otorite olan Euro NCAP, 2025 yılı içerisinde gerçekleştirdiği çarpışma ve güvenlik testlerinin sonuçlarını nihayet kamuoyuyla paylaştı.

3
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

MERCEDES-BENZ CLA

Yapılan zorlu testler ve değerlendirmeler sonucunda genel sıralamanın lideri, Alman otomotiv devi Mercedes-Benz popüler modeli CLA oldu.

Sınıf: En iyi performans ve en iyi küçük aile otomobili

4
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

TESLA MODEL 3

Sınıf: En iyi büyük aile otomobili

5
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

TESLA MODEL Y

Sınıf: En iyi küçük SUV otomobili

6
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

POLESTAR 3

Sınıfı: En iyi E segment otomobili

7
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

SMART 5

Sınıf: En iyi büyük SUV otomobili

8
Sınıfına göre en güvenilir otomobiller belli oldu! İşte Euro NCAP 2025 sonuçları

MINI COOPER E

Sınıfı: En iyi şehir otomobili

