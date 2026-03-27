Volkswagen Group bünyesinde faaliyet gösteren Skoda, Çin otomotiv pazarındaki varlığını 2026 yılının ortasına kadar sonlandırma kararı aldı. Marka için bu karar, açıkçası sadece ticari bir geri çekilme değil; yıllar boyunca en büyük büyüme alanlarından biri olan bir pazara veda anlamına geliyor.

HABERİN ÖZETİ Skoda 20 yıl sonra Çin pazarından çekiliyor Volkswagen Grubu bünyesindeki Skoda, Çin pazarındaki varlığını 2026 ortasına kadar sonlandırma kararı aldı. Satışlar 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla sürdürülecek ve sonrasında satış sonrası hizmetler devam edecek. Skoda'nın Çin'deki yolculuğu 2005 yılında başladı ve 2006'da resmi giriş yaptı. Marka, 2018 yılında 341 bin adet satışla Çin'de zirvesini görerek burayı en büyük pazarı haline getirdi. Elektrikli araç dönüşümü ve yerli üreticilerin rekabeti sonrasında Skoda'nın Çin'deki satışları 2025'te 15 bin adete kadar geriledi. Pazar payı %0,1'in altına düşen Skoda, dev pazarda neredeyse görünmez hale geldi.

Şirketin açıklamasına göre, satışlar 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla birlikte sürdürülecek. Satış operasyonlarının sona ermesinin ardından ise mevcut kullanıcılar için satış sonrası hizmetler devam edecek. Yani marka sahneden çekiliyor ama hali hazırdaki müşterilerini de tamamen ortada bırakmıyor.

BİR DÖNEM ÇİN, SKODA’NIN PARLAYAN PAZARIYDI

Skoda’nın Çin yolculuğu 2005 yılında SAIC Volkswagen ortaklığıyla başladı. Markanın pazara resmi girişi ise 2006’da gerçekleşti. Yerel üretim tarafındaki ilk önemli adım da 2007’de, Çin’de üretilen ilk model olan Octavia ile atıldı. O dönemlerde Skoda, “erişilebilir Alman otomobili” algısıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı. Octavia, Superb ve Kodiaq gibi modellerle güçlü bir ürün yelpazesi oluşturdu, karşılığını da aldı. Öyle ki marka, 2018 yılında 341 bin adet satışa ulaşarak Çin’de zirvesini gördü. Bu aynı zamanda Çin’i, Skoda’nın küresel ölçekte en büyük pazarı haline getirdi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ama sonrasında tablo hızlı değişti. 2018’in ardından Çin otomotiv pazarında elektrikli araç dönüşümü sert biçimde hızlandı. Tam da bu noktada Skoda’nın ritmi bozuldu. Marka, hem dönüşümün hızına ayak uydurmakta zorlandı hem de yerli üreticilerin giderek sertleşen rekabeti karşısında elini güçlendiremedi. Çinli otomobil üreticilerinin agresif büyümesi, özellikle fiyat ve teknoloji tarafında dengeleri değiştirdi. Skoda ise bu yeni düzende eski gücünü koruyamadı. Bir zamanlar en güçlü olduğu pazarlardan biri, adım adım markanın en zayıf halkasına dönüştü.

SATIŞLAR 15 BİNE KADAR GERİLEDİ

Rakamlar da bu değişimi net biçimde ortaya koyuyor. 2018’de 341 bin adetlik satış seviyesine çıkan Skoda, 2025 yılına gelindiğinde 15 bin adet satışa kadar geriledi. Bu, zirve dönemine kıyasla yüzde 95’ten fazla düşüş anlamına geliyor. Daha çarpıcısı ise pazar payındaki erime. Skoda’nın Çin’deki payı yüzde 0,1’in altına düştü. Yani marka, dev pazarda neredeyse görünmez hale geldi.