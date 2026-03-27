Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Skoda 20 yıl sonra Çin pazarından çekiliyor

Volkswagen çatısı altındaki Skoda, Çin pazarından 2026 ortasına kadar çekilmeye hazırlanıyor. Elektrikli araç dönüşümünde geride kalan marka, yerli üreticilerle kızışan rekabette istediği karşılığı bulamadı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 11:00
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 11:00

Volkswagen Group bünyesinde faaliyet gösteren , Çin otomotiv pazarındaki varlığını 2026 yılının ortasına kadar sonlandırma kararı aldı. Marka için bu karar, açıkçası sadece ticari bir geri çekilme değil; yıllar boyunca en büyük büyüme alanlarından biri olan bir pazara veda anlamına geliyor.

HABERİN ÖZETİ

Volkswagen Grubu bünyesindeki Skoda, Çin pazarındaki varlığını 2026 ortasına kadar sonlandırma kararı aldı.
Satışlar 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla sürdürülecek ve sonrasında satış sonrası hizmetler devam edecek.
Skoda'nın Çin'deki yolculuğu 2005 yılında başladı ve 2006'da resmi giriş yaptı.
Marka, 2018 yılında 341 bin adet satışla Çin'de zirvesini görerek burayı en büyük pazarı haline getirdi.
Elektrikli araç dönüşümü ve yerli üreticilerin rekabeti sonrasında Skoda'nın Çin'deki satışları 2025'te 15 bin adete kadar geriledi.
Pazar payı %0,1'in altına düşen Skoda, dev pazarda neredeyse görünmez hale geldi.
Şirketin açıklamasına göre, satışlar 2026 ortasına kadar bölgesel bir ortakla birlikte sürdürülecek. Satış operasyonlarının sona ermesinin ardından ise mevcut kullanıcılar için satış sonrası hizmetler devam edecek. Yani marka sahneden çekiliyor ama hali hazırdaki müşterilerini de tamamen ortada bırakmıyor.

BİR DÖNEM ÇİN, SKODA’NIN PARLAYAN PAZARIYDI

Skoda’nın Çin yolculuğu 2005 yılında SAIC Volkswagen ortaklığıyla başladı. Markanın pazara resmi girişi ise 2006’da gerçekleşti. Yerel üretim tarafındaki ilk önemli adım da 2007’de, Çin’de üretilen ilk model olan Octavia ile atıldı. O dönemlerde Skoda, “erişilebilir Alman otomobili” algısıyla geniş bir müşteri kitlesine ulaşmayı başardı. Octavia, Superb ve Kodiaq gibi modellerle güçlü bir ürün yelpazesi oluşturdu, karşılığını da aldı. Öyle ki marka, 2018 yılında 341 bin adet satışa ulaşarak Çin’de zirvesini gördü. Bu aynı zamanda Çin’i, Skoda’nın küresel ölçekte en büyük pazarı haline getirdi.

RÜZGAR TERSİNE DÖNDÜ

Ama sonrasında tablo hızlı değişti. 2018’in ardından Çin otomotiv pazarında elektrikli araç dönüşümü sert biçimde hızlandı. Tam da bu noktada Skoda’nın ritmi bozuldu. Marka, hem dönüşümün hızına ayak uydurmakta zorlandı hem de yerli üreticilerin giderek sertleşen rekabeti karşısında elini güçlendiremedi. Çinli otomobil üreticilerinin agresif büyümesi, özellikle fiyat ve teknoloji tarafında dengeleri değiştirdi. Skoda ise bu yeni düzende eski gücünü koruyamadı. Bir zamanlar en güçlü olduğu pazarlardan biri, adım adım markanın en zayıf halkasına dönüştü.

SATIŞLAR 15 BİNE KADAR GERİLEDİ

Rakamlar da bu değişimi net biçimde ortaya koyuyor. 2018’de 341 bin adetlik satış seviyesine çıkan Skoda, 2025 yılına gelindiğinde 15 bin adet satışa kadar geriledi. Bu, zirve dönemine kıyasla yüzde 95’ten fazla düşüş anlamına geliyor. Daha çarpıcısı ise pazar payındaki erime. Skoda’nın Çin’deki payı yüzde 0,1’in altına düştü. Yani marka, dev pazarda neredeyse görünmez hale geldi.

ETİKETLER
#skoda
#Çin Otomotiv Pazarı
#Volkswagen Grubu
#Elektrikli Araç Dönüşümü
#Pazar Payı Erimesi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.