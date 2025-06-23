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 | Murat Makas

Skoda, en ilginç Superb’yi tanıttı

Skoda, 130 yıllık geçmişine selam durduğu L&K 130 konseptiyle Superb Combi’yi sıra dışı bir pickup’a dönüştürdü. Tasarımda hem nostalji hem de yenilik bir arada.

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Skoda, en ilginç Superb’yi tanıttı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
23.06.2025
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
23.06.2025
saat ikonu 12:04

Skoda’nın temelleri, Václav Laurin ve Václav Klement’in 1895’te bisiklet üretmek için kurduğu Laurin & Klement’e dayanıyor. Otomobil üretimine geçtikten tam 130 yıl sonra marka, köklerine geri dönerek bu mirası sıra dışı bir araçla onurlandırıyor. L&K 130 adlı bu özel konsept, Skoda Auto Vocational School öğrencileri tarafından geliştirilen bir pickup.

SUPERB, PEDALLI GEÇMİŞLE BULUŞTU

Aslında bu bir Superb Combi. Ama alıştığımız haliyle değil. Öğrencilerin 10. projesi olan bu araç, plug-in hibrit bir Superb Combi’nin gövdesi üzerine inşa edildi. Skoda mühendislerinin de desteğiyle B ve C sütunları baştan tasarlanarak, arka kısmı bisiklet taşıyabilen fonksiyonel bir pickup’a dönüştürüldü.

Skoda, en ilginç Superb’yi tanıttı

DETAYLARDA GİZLİ MÜHENDİSLİK

Pickup kasasında iki bisikleti 35 derecelik eğimle taşıyabilen elektrikli raylar bulunuyor. Bir üçüncü bisiklet ise aracın tavanına sabitlenen bağlantı noktaları sayesinde taşınabiliyor. Bagaj kapağı açıldığında ise bisiklet rayları yere paralel bir konuma gelerek yüklemeyi kolaylaştırıyor.

En dikkat çekici bölümlerden biri ise arka kapılar. Minibüslerdeki gibi dışa açılıp arkaya kayarak açılan bu kapılar, her birinde iki kapı kolu bulunduğu için oldukça ilginç görünüyor.

Skoda, en ilginç Superb’yi tanıttı

İÇERİDE DE İŞLER DEĞİŞMİŞ

Superb’in arka koltukları da tamamen elden geçirilmiş. Üç kişilik oturma düzeni yerine sadece bir koltuk bırakılmış. Kazanılan alana ise harici hoparlör sistemi ve soğutucu kutu eklenmiş. Arka cam ise bu yeni tasarıma uygun şekilde yeniden şekillendirilmiş.

L&K RUHUNA RENKLİ SAYGI

Konseptin dış tasarımında 130 yıl öncesinin Laurin & Klement rozetinden ilham alınmış. Altın, kırmızı ve beyaz tonların hakim olduğu gövde kaplamasında bu nostaljik rozet kaputta da kendine yer bulmuş. Yaklaşık 2.000 saatlik bir çalışmayla tamamlanan L&K 130, Skoda’nın uzun süredir destekçisi olduğu Fransa Bisiklet Turu’nun 112. etabında tanıtılacak.

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