Skoda müşteri bilgilerini çaldırdı

Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, çevrim içi mağaza sistemini hedef alan bir siber saldırıyla gündeme geldi. 2000 yılından bu yana tamamen Volkswagen Group çatısı altında faaliyet gösteren şirket, portal yazılımındaki bir güvenlik açığının istismar edildiğini ve bu yolla bazı müşteri verilerine erişildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre saldırı, Skoda’nın teknik güvenlik izleme süreçleri sırasında fark edildi. Olayın tespit edilmesinin ardından çevrim içi mağaza geçici olarak kapatıldı, açık giderildi ve mevcut güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi.