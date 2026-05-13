Skoda müşteri bilgilerini çaldırdı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, çevrim içi mağaza sistemini hedef alan bir siber saldırıyla gündeme geldi. 2000 yılından bu yana tamamen Volkswagen Group çatısı altında faaliyet gösteren şirket, portal yazılımındaki bir güvenlik açığının istismar edildiğini ve bu yolla bazı müşteri verilerine erişildiğini duyurdu.
Şirketin açıklamasına göre saldırı, Skoda’nın teknik güvenlik izleme süreçleri sırasında fark edildi. Olayın tespit edilmesinin ardından çevrim içi mağaza geçici olarak kapatıldı, açık giderildi ve mevcut güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi.
Skoda, saldırganların kullanıcıların isim, adres, e-posta, telefon numarası, sipariş detayları ve hesap bilgileri gibi kişisel verilere ulaşabildiğini belirtti. Açıkçası en dikkat çeken detaylardan biri de şifre hash’lerinin de erişilen veriler arasında yer alması oldu.
Buna karşın şirket, kredi kartı bilgilerinin saldırıdan etkilenmediğini özellikle vurguladı.
Skoda’nın açıklamasında, olayın kapsamına ilişkin belirsizlik de dikkat çekti. Şirket, mevcut sistem kayıtlarının verilerin sunuculardan dışarı aktarılıp aktarılmadığını ya da ne kadarının kopyalandığını kesin biçimde ortaya koymaya yetmediğini bildirdi.
Bu nedenle ihlalden kaç kişinin etkilenmiş olabileceğine dair henüz resmi bir sayı paylaşılmadı.
Skoda, şu ana kadar ele geçirilen verilerin kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Yine de kullanıcıların Skoda adına gönderilmiş gibi görünen şüpheli e-postalara, bağlantılara ve olağan dışı hesap giriş denemelerine karşı dikkatli olmaları istendi.