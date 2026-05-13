Skoda müşteri bilgilerini çaldırdı

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.05.2026
10:45
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 10:45
Çekya merkezli otomobil üreticisi Skoda, çevrim içi mağaza sistemini hedef alan bir siber saldırıyla gündeme geldi. 2000 yılından bu yana tamamen Volkswagen Group çatısı altında faaliyet gösteren şirket, portal yazılımındaki bir güvenlik açığının istismar edildiğini ve bu yolla bazı müşteri verilerine erişildiğini duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre saldırı, Skoda’nın teknik güvenlik izleme süreçleri sırasında fark edildi. Olayın tespit edilmesinin ardından çevrim içi mağaza geçici olarak kapatıldı, açık giderildi ve mevcut güvenlik önlemleri yeniden gözden geçirildi.

İSİM, ADRES VE SİPARİŞ BİLGİLERİ ERİŞİLEN VERİLER ARASINDA

Skoda, saldırganların kullanıcıların isim, adres, e-posta, telefon numarası, sipariş detayları ve hesap bilgileri gibi kişisel verilere ulaşabildiğini belirtti. Açıkçası en dikkat çeken detaylardan biri de şifre hash’lerinin de erişilen veriler arasında yer alması oldu.

Buna karşın şirket, kredi kartı bilgilerinin saldırıdan etkilenmediğini özellikle vurguladı.

SIZINTININ BOYUTU NET DEĞİL

Skoda’nın açıklamasında, olayın kapsamına ilişkin belirsizlik de dikkat çekti. Şirket, mevcut sistem kayıtlarının verilerin sunuculardan dışarı aktarılıp aktarılmadığını ya da ne kadarının kopyalandığını kesin biçimde ortaya koymaya yetmediğini bildirdi.

Bu nedenle ihlalden kaç kişinin etkilenmiş olabileceğine dair henüz resmi bir sayı paylaşılmadı.

KULLANICILARA PAROLA VE ŞÜPHELİ E-POSTA UYARISI

Skoda, şu ana kadar ele geçirilen verilerin kötüye kullanıldığına dair herhangi bir kanıt bulunmadığını açıkladı. Yine de kullanıcıların Skoda adına gönderilmiş gibi görünen şüpheli e-postalara, bağlantılara ve olağan dışı hesap giriş denemelerine karşı dikkatli olmaları istendi.

