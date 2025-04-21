Skoda'nın yeni modelinde Golf GTI motoru kullanıldı! 20 beygir daha güçlü

Skoda'nın en gözde SUV aracı artık Golf GTI’dan tanıdık performans motoruyla geliyor. Araç aile arabası kimliğini korurken, sürüş deneyimini daha da ileriye taşıyor.

Skoda, performans tutkunlarını sevindirecek bir güncellemeyle Kodiaq vRS modelini yeniledi. Yeni nesil modelde, Volkswagen Golf GTI’dan alınan 2.0 litrelik turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor, 262 beygir güç ve 400 Nm tork üretirken, selefine göre 20 beygirlik bir artış sunuyor.

GÜÇLÜ MOTOR, DENGELİ AKTARMA

Top Gear'ın haberine göre yeni Kodiaq vRS’nin kalbinde yer alan EA888 kodlu motor, markanın sportif modelleri Octavia vRS ve Golf GTI ile aynı genleri taşıyor. Motor gücü, yedi ileri çift kavramalı DSG şanzıman aracılığıyla dört tekerleğe birden aktarılıyor. Bu sayede araç, 0’dan 100 km/s hıza 6.4 saniyede ulaşıyor ve 230 km/s’lik azami hıza çıkabiliyor.

GÜNLÜK KULLANIMA UYGUN PERFORMANS

Kodiaq vRS, sportif kimliğine rağmen günlük kullanımda konforlu bir sürüş sunuyor. Dinamik Şasi Kontrolü ve Progressive Steering gibi sistemler sayesinde, sürüş karakteri sürücünün ruh haline göre şekillenebiliyor. Farklı zemin ve yol koşulları için Eco, Comfort, Normal, Sport, Snow ve Off-Road gibi hazır sürüş modları da araçta yer alıyor.

TASARIMDA VE İÇ MEKÂNDA SPORTIF DOKUNUŞLAR

Yeni Kodiaq vRS, dış görünüşüyle de fark yaratıyor. Parlak siyah gövde detayları, 20 inç alaşım jantlar, kırmızı fren kaliperleri ve çift egzoz çıkışı gibi detaylarla sportif görünüm desteklenmiş. İç mekânda ise kırmızı dikişli vRS koltuklar, paslanmaz çelik pedallar ve özel direksiyon simidi dikkat çekiyor. Standart olarak gelen 13 inç bilgi-eğlence ekranı ve 10 inç dijital gösterge paneli, teknolojik altyapıyı tamamlıyor.