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 | Murat Makas

Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

Subaru, New York'ta düzenlediği özel bir etkinlikte yeni elektrikli modeli Uncharted'ı görücüye çıkardı. Solterra ve Trailseeker'dan sonra markanın üçüncü tam elektrikli modeli olan Uncharted, Toyota'nın yeni C-HR modeli üzerine inşa edildi.

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Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 10:28

Uncharted, Solterra'dan daha kompakt yapısıyla Volvo EX30 ve Rivian R2S gibi ABD pazarının iddialı modellerine doğrudan rakip oluyor. Markanın imza tasarımı olan aydınlatma çizgileri ve kaslı gövde yapısı, aracın dayanıklı ve sportif karakterini öne çıkarıyor.

TASARIMIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

18 ve 20 inçlik yeni jant seçenekleri, agresif omuz çizgileri, siyah logolar ve gümüş arka tampon detayıyla Uncharted, görsel olarak güçlü bir etki bırakıyor. Şık stop lambaları ve detaylarda öne çıkan mat dokular da bu iddiayı destekliyor.

Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

GÜÇLÜ BATARYA, HIZLI ŞARJ

Uncharted, Toyota’nın e-TNGA platformunu kullanıyor ve her versiyonda 74,7 kWh’lik lityum iyon batarya paketiyle geliyor. NACS şarj portu ve 150 kW DC hızlı şarj desteği sayesinde araç yalnızca 30 dakikada yüzde 10’dan 80’e kadar dolabiliyor.

Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

FARKLI SÜRÜŞ SEÇENEKLERİ

Modelin üç farklı versiyonu bulunuyor: Premium FWD, Sport AWD ve GT AWD.

  • Premium FWD: Önden çekişli bu versiyon, 221 beygir güç üretiyor ve tek şarjla 492 km’nin üzerinde menzil sunuyor. Subaru, bu versiyonu sınırlı sayıda üretmeyi planlıyor.
  • Sport ve GT AWD: Her iki model de 338 beygir gücünde. Simetrik dört çeker sistem ve X-Mode özelliğiyle geliyor. Menzilleri ise yaklaşık 467 km. 0’dan 96 km/s hıza 5 saniyede ulaşıyorlar.
Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

DONANIM VE İÇ MEKÂN

İçeride Subaru'nun sadelikten ödün vermeyen ama fonksiyonel yaklaşımı göze çarpıyor.

14 inçlik geniş dokunmatik ekran, Apple CarPlay ve Android Auto destekliyor.

Önde iki adet kablosuz şarj pedi, arkada ise USB-C portları mevcut.

Tüm versiyonlarda All-Weather Paketi standart olarak sunuluyor: Isıtmalı koltuklar, aynalar, cam silecek ısıtıcısı bu pakette.

Sport donanımı, su geçirmez StarTex döşeme, ısıtmalı direksiyon ve panoramik kamera sistemini içeriyor.

GT versiyonu ise konfor çıtasını yükseltiyor: Panoramik cam tavan, Harman Kardon ses sistemi, akıllı dikiz aynası ve havalandırmalı koltuklarla geliyor.

Subaru yeni elektrikli otomobilini tanıttı: Uncharted

2026'DA YOLLARDA

Fiyat detayları henüz açıklanmasa da Subaru'nun Uncharted için 30.000 doların altında bir başlangıç fiyatı hedeflediği belirtiliyor. Aracın 2026 yılında satışa çıkması bekleniyor.

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ETİKETLER
#elektrikli araç
#suv
#Ev Teknolojisi
#Yeni Nesil Oyun
#Subaru Uncharted
#Otomobil
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