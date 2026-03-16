Şubat ayında en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller belli oldu: Zirvedeki marka yine yerini kaptırmadı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayında otomotiv piyasasında elde edilen verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay, 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bu araçların markaları ve pazardaki hacimleri de belli oldu.
Şubat ayı otomotiv piyasasında oldukça hareketli geçti. Ancak tüm verilere bakıldığında motosikletten otomobile, kamyonetten otobüse trafiğe kaydı yapılan araç sayısında azalma yaşandı. İşte Şubat ayında en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller ve geçtiğimiz ay piyasada yaşananların detayları…
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azaldı.
Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.
Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin
Yüzde 14,8'i Renault,
Yüzde 11'i Toyota,
Yüzde 7,2'si Volkswagen,
Yüzde 5,9'u Hyundai,
Yüzde 5,3'ü Fiat,
Yüzde 4,8'i Peugeot,
Yüzde 4,7'si Skoda,
Yüzde 4,7'si Opel,
Yüzde 4,7'si TOGG,
Yüzde 4,3'ü Citroen,
Yüzde 3,1'i BYD,
Yüzde 3'ü Chery,
Yüzde 2,9'u Ford,
Yüzde 2,8'i Mercedes-Benz,
Yüzde 2,7'si Kia,
Yüzde 2,3'ü Nissan,
Yüzde 2,1'i BMW,
Yüzde 2,1'i Audi
Yüzde 1,5'i Volvo
Yüzde 8,4'ü diğer markalardan oluştu.