Şubat ayında en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller belli oldu: Zirvedeki marka yine yerini kaptırmadı

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Mart 16, 2026 11:43
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) şubat ayında otomotiv piyasasında elde edilen verileri kamuoyu ile paylaştı. Buna göre geçtiğimiz ay, 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapılırken, bu araçların markaları ve pazardaki hacimleri de belli oldu.

Şubat ayı otomotiv piyasasında oldukça hareketli geçti. Ancak tüm verilere bakıldığında motosikletten otomobile, kamyonetten otobüse trafiğe kaydı yapılan araç sayısında azalma yaşandı. İşte Şubat ayında en çok trafiğe kaydı yapılan otomobiller ve geçtiğimiz ay piyasada yaşananların detayları…

TÜM ARAÇ TÜRLERİNDE TRAFİĞE KAYIT SAYISINDA AZALMA YAŞANDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 36,2, traktörde yüzde 13,4 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 60,3, kamyonette yüzde 46,3, kamyonda yüzde 37, minibüste yüzde 26,6, otomobilde yüzde 22,1 ve otobüste yüzde 11 azaldı.

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı kamyonette yüzde 13,7 artarken traktörde yüzde 54,6, minibüste yüzde 31,4, özel amaçlı taşıtta yüzde 19,5, otobüste yüzde 19,4, motosiklette yüzde 17,5, otomobilde yüzde 8,1 ve kamyonda yüzde 0,2 azaldı.

EN ÇOK OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,2'sini motosiklet, yüzde 14,6'sını kamyonet, yüzde 6,9'unu traktör, yüzde 3,1'ini kamyon, yüzde 1,6'sını minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

DEVRİ YAPILAN 806 BİN 588 ARAÇ VAR

Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 69'unu otomobil, yüzde 15,4'ünü kamyonet, yüzde 8,1'ini motosiklet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 2,1'ini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 63 BİN 171 ADET OTOMOBİLİN KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin

Yüzde 14,8'i Renault,

Yüzde 11'i Toyota,

Yüzde 7,2'si Volkswagen,

Yüzde 5,9'u Hyundai,

Yüzde 5,3'ü Fiat,

Yüzde 4,8'i Peugeot,

Yüzde 4,7'si Skoda,

Yüzde 4,7'si Opel,

Yüzde 4,7'si TOGG,

Yüzde 4,3'ü Citroen,

Yüzde 3,1'i BYD,

Yüzde 3'ü Chery,

Yüzde 2,9'u Ford,

Yüzde 2,8'i Mercedes-Benz,

Yüzde 2,7'si Kia,

Yüzde 2,3'ü Nissan,

Yüzde 2,1'i BMW,

Yüzde 2,1'i Audi

Yüzde 1,5'i Volvo 

Yüzde 8,4'ü diğer markalardan oluştu.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.