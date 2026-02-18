Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Şubat ayı itibariyle pek çok otomotiv markası fiyat listelerini güncelledi. Yılbaşı kampanyalarının sona ermesiyle bazı modellerde ciddi oranda bir yükseliş yaşandığı görüldü. Kimi modeller ise hem sunduğu konfor hem de görece uygun fiyatıyla alıcılarına göz kırptı. İşte Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri listesi…
Yeni yılın ilk ayında devam eden otomobil kampanyaları son buldu. Yeni model sıfır otomobiller ise ise showroomlarda yerini almaya başladı. Araç almayı ve satmayı planlayan pek çok kişi otomotiv piyasasının nabzını tutarken, Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu. İşte ayrıntılar…
MG7
2.900.000-3.080.000 TL
MG HS
2.540.000 TL
DACIA
YENİ SANDERO
1.299.000-1.430.000 TL
SEAT
ATECA
2.382.942 TL
LEON
2.934.860 TL
ARONA
1.742.881-1.856.069 TL
IBIZA
1.649.726-1.773.933 TL
RENAULT
RAFALE
3.752.000 TL
AUSTRAL
2.393.000-3.362.000 TL
R5 E-TECH
1.890.000-1.942.000 TL
MEGANE SEDAN
1.770.000-2.392.000 TL
MEGANE E-TECH
2.277.000-2.377.000 TL
YENİ DUSTER
1.780.000-2.567.000 TL
YENİ CAPTUR
2.067.000 TL
CLIO
1.673.000-1.730.000 TL
FIAT
GRANDE PANDA
1.524.900-1.549.900 TL
500E
1.919.900-2.069.900 TL
FIAT 600
1.697.900-1.969.900 TL
EGEA CROSS
1.319.900-1.499.900 TL
EGEA SEDAN
1.389.900-1.519.900 TL
TOYOTA
LAND CRUISER PRADO
12.000.000 TL
YARİS HİBRİT
1.934.000-2.292.000 TL
YARİS CROSS HİBRİT
2.269.000-2.683.000 TL
COROLLA HB HİBRİT
2.155.000-2.419.500 TL
C-HR HİBRİT
2.150.000-2.850.000 TL
COROLLA CROSS HİBRİT
2.534.000-3.220.000 TL
COROLLA HYBRID
2.495.000-2.829.500 TL
COROLLA
1.699.000-2.600.000 TL
NISSAN
X TRAIL
4.329.700-4.879.000 TL
QASHQAI E-POWER
2.999.000-4.064.600 TL
QASHQAI
2.249.000-3.643.500 TL
JUKE
1.649.600-2.412.000 TL
CITROEN
ELEKTRİKLİ C3 AIRCROSS
1.665.000-1.776.000 TL
C3 AIRCROSS HYBRID 145
1.974.000-2.171.000 TL
ELEKTRİKLİ C3
1.468.000-1.528.000 TL
AMI
545.000-565.000 TL
ELEKTRİKLİ C4 X
2.167.000 TL
C4 X
1.995.000-2.059.000 TL
ELEKTRİKLİ C4
2.202.000 TL
C4
1.955.000-2.050.000 TL
PEUGEOT
E-5008
3.502.000-3.644.000 TL
YENİ 5008
3.218.500-3.422.500 TL
E 3008
3.199.000-3.514.500 TL
YENİ 3008
2.725.000-2.950.000 TL
PEUGEOT 408
2.175.000-2.710.000 TL
PEUGEOT E-2008
2.014.000-2.214.000 TL
PEUGEOT 2008
2.181.000-2.370.500 TL
E-308
2.381.000 TL
E-208
1.960.000 TL
OPEL
YENİ FRONTERA ELEKTRİK
1.857.000-1.970.000 TL
YENİ FRONTERA
2.178.000-2.308.000 TL
GRANDLAND ELEKTRİK
3.460.000 TL
GRANDLAND
3.027.000-3.132.000 TL
ASTRA ELEKTRİK
3.106.000 TL
ASTRA
2.316.000 TL
MOKKA
1.988.000-2.650.000 TL
CORSA ELEKTRİK
2.101.000 TL
CORSA
1.535.000-2.119.000 TL
BYD
ATTO 2
1.624.000-1.734.000 TL
TANG
5.418.000 TL
HANN
4.873.000 TL
BYD SEALION 7
2.489.000-4.190.000 TL
SEAL
2.429.000-4.077.000 TL
SEAL U EV
2.489.000 TL
ATTO 3
2.249.000 TL
DOLPHIN
1.784.000 TL
SUZUKI
VİTARA HİBRİT
1.899.000-2.579.000 TL
S-CROSS HİBRİT
2.029.000-2.609.000 TL
SWIFT HİBRİT
2.079.000-2.109.000 TL
KIA
EV9
6.360.000-7.630.000 TL
EV6
3.500.000 TL
YENİ SPORTAGE (2026)
1.999.000-3.385.000 TL
EV3
2.095.000-3.500.000 TL
SORENTO
5.990.000-6.130.000 TL
XCEED (2026)
1.840.000-2.175.000 TL
CEED
2.070.000 TL
YENİ STONIC
1.999.000 TL
PICANTO
1.435.000
HONDA
TYPE R
5.500.000 TL
CR-V
6.160.000 TL
HR-V
2.389.000-2.955.000 TL
JAZZ
2.380.000 TL
HYUNDAI
STARIA HİBRİT
2.630.000 TL
IONIQ 6
2.359.000 TL
IONIQ 5N
5.655.000 TL
IONIQ 5
2.484.900 TL
KONA ELEKTRİK
2.257.000 TL
SANTA FE HİBRİT
5.120.000 TL
TUSCON HİBRİT
3.607.000 TL
TUSCON
2.288.000 TL-3.507.000 TL
KONA
2.301.000 TL
BAYON
1.490.500 TL-1.826.250 TL
I30
1.930.000 TL-2.032.000 TL
I20
1.424.000 TL-1.785.000 TL
INSTER
1.510.000 TL-1.790.000 TL