Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

Şubat 18, 2026 16:54
1
Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

Şubat ayı itibariyle pek çok otomotiv markası fiyat listelerini güncelledi. Yılbaşı kampanyalarının sona ermesiyle bazı modellerde ciddi oranda bir yükseliş yaşandığı görüldü. Kimi modeller ise hem sunduğu konfor hem de görece uygun fiyatıyla alıcılarına göz kırptı. İşte Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri listesi…

2
Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

Yeni yılın ilk ayında devam eden otomobil kampanyaları son buldu. Yeni model sıfır otomobiller ise ise showroomlarda yerini almaya başladı. Araç almayı ve satmayı planlayan pek çok kişi otomotiv piyasasının nabzını tutarken, Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu. İşte ayrıntılar…

3
MG

ŞUBAT AYININ EN UCUZ VE EN PAHALI SIFIR OTOMOBİLLERİ

MG7

2.900.000-3.080.000 TL

MG HS

2.540.000 TL

4
DACIA

DACIA

YENİ SANDERO

1.299.000-1.430.000 TL

5
SEAT

SEAT

ATECA

2.382.942 TL

LEON

2.934.860 TL

ARONA

1.742.881-1.856.069 TL

IBIZA

1.649.726-1.773.933 TL

6
Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

RENAULT

RAFALE

3.752.000 TL

AUSTRAL

2.393.000-3.362.000 TL

R5 E-TECH

1.890.000-1.942.000 TL

MEGANE SEDAN

1.770.000-2.392.000 TL

MEGANE E-TECH

2.277.000-2.377.000 TL

YENİ DUSTER

1.780.000-2.567.000 TL

YENİ CAPTUR

2.067.000 TL

CLIO

1.673.000-1.730.000 TL

7
FIAT

FIAT

GRANDE PANDA

1.524.900-1.549.900 TL

500E

1.919.900-2.069.900 TL

FIAT 600

1.697.900-1.969.900 TL

EGEA CROSS

1.319.900-1.499.900 TL

EGEA SEDAN

1.389.900-1.519.900 TL

8
TOYOTA

TOYOTA

LAND CRUISER PRADO

12.000.000 TL

YARİS HİBRİT

1.934.000-2.292.000 TL

YARİS CROSS HİBRİT

2.269.000-2.683.000 TL

COROLLA HB HİBRİT

2.155.000-2.419.500 TL

C-HR HİBRİT

2.150.000-2.850.000 TL

COROLLA CROSS HİBRİT

2.534.000-3.220.000 TL

COROLLA HYBRID

2.495.000-2.829.500 TL

COROLLA

1.699.000-2.600.000 TL

9
NISSAN

NISSAN

X TRAIL

4.329.700-4.879.000 TL

QASHQAI E-POWER

2.999.000-4.064.600 TL

QASHQAI

2.249.000-3.643.500 TL

JUKE

1.649.600-2.412.000 TL

10
CITROEN

CITROEN

ELEKTRİKLİ C3 AIRCROSS

1.665.000-1.776.000 TL

C3 AIRCROSS HYBRID 145

1.974.000-2.171.000 TL

ELEKTRİKLİ C3

1.468.000-1.528.000 TL

AMI

545.000-565.000 TL

ELEKTRİKLİ C4 X

2.167.000 TL

C4 X

1.995.000-2.059.000 TL

ELEKTRİKLİ C4

2.202.000 TL

C4

1.955.000-2.050.000 TL

11
PEUGEOT

PEUGEOT

E-5008

3.502.000-3.644.000 TL

YENİ 5008

3.218.500-3.422.500 TL

E 3008

3.199.000-3.514.500 TL

YENİ 3008

2.725.000-2.950.000 TL

PEUGEOT 408

2.175.000-2.710.000 TL

PEUGEOT E-2008

2.014.000-2.214.000 TL

PEUGEOT 2008

2.181.000-2.370.500 TL

E-308

2.381.000 TL

E-208

1.960.000 TL

12
Şubat ayının en ucuz ve en pahalı sıfır otomobilleri belli oldu! Hem dudak uçuklatıyor hem de “Ben bunu almalıyım” dedirtiyor

OPEL

YENİ FRONTERA ELEKTRİK

1.857.000-1.970.000 TL

YENİ FRONTERA

2.178.000-2.308.000 TL

GRANDLAND ELEKTRİK

3.460.000 TL

GRANDLAND

3.027.000-3.132.000 TL

ASTRA ELEKTRİK

3.106.000 TL

ASTRA

2.316.000 TL

MOKKA

1.988.000-2.650.000 TL

CORSA ELEKTRİK

2.101.000 TL

CORSA

1.535.000-2.119.000 TL

13
BYD

BYD

ATTO 2

1.624.000-1.734.000 TL

TANG

5.418.000 TL

HANN

4.873.000 TL

BYD SEALION 7

2.489.000-4.190.000 TL

SEAL

2.429.000-4.077.000 TL

SEAL U EV

2.489.000 TL

ATTO 3

2.249.000 TL

DOLPHIN

1.784.000 TL

SUZUKI

VİTARA HİBRİT

1.899.000-2.579.000 TL

S-CROSS HİBRİT

2.029.000-2.609.000 TL

SWIFT HİBRİT

2.079.000-2.109.000 TL

14
KIA

KIA

EV9

6.360.000-7.630.000 TL

EV6

3.500.000 TL

YENİ SPORTAGE (2026)

1.999.000-3.385.000 TL

EV3

2.095.000-3.500.000 TL

SORENTO

5.990.000-6.130.000 TL

XCEED (2026)

1.840.000-2.175.000 TL

CEED

2.070.000 TL

YENİ STONIC

1.999.000 TL

PICANTO

1.435.000

15
HONDA

HONDA

TYPE R

5.500.000 TL

CR-V

6.160.000 TL

HR-V

2.389.000-2.955.000 TL

JAZZ

2.380.000 TL

16
HYUNDAI

HYUNDAI

STARIA HİBRİT

2.630.000 TL

IONIQ 6

2.359.000 TL

IONIQ 5N

5.655.000 TL

IONIQ 5 

2.484.900 TL

KONA ELEKTRİK

2.257.000 TL

SANTA FE HİBRİT

5.120.000 TL

TUSCON HİBRİT

3.607.000 TL

TUSCON 

2.288.000 TL-3.507.000 TL

KONA

2.301.000 TL

BAYON

1.490.500 TL-1.826.250 TL

I30

1.930.000 TL-2.032.000 TL

I20

1.424.000 TL-1.785.000 TL

INSTER

1.510.000 TL-1.790.000 TL

