Suudi Arabistan’ın geliştirdiği motor çok konuşulacak

Aramco, otomotiv dünyasında ses getirebilecek yeni bir hibrit motor teknolojisi üzerinde çalışıyor. “Dedicated Hybrid Engine” yani kısaca DHE adı verilen bu sistem, alışıldık içten yanmalı motorları dönüştürmek yerine, hibrit araçların ihtiyaçlarına göre en baştan tasarlanmış yeni bir mimari sunuyor.

İçten yanmalı motorların geleceğinin sık sık sorgulandığı bir dönemde gelen bu hamle, açıkçası sadece teknik değil, stratejik yönüyle de dikkat çekiyor. Aramco burada klasik motor anlayışını biraz geride bırakıp hibrit sistemlere özel, daha sade ve verimlilik odaklı bir yapı kurmaya çalışıyor.