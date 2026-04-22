Suudi Arabistan’ın geliştirdiği motor çok konuşulacak

Aramco, otomotiv dünyasında ses getirebilecek yeni bir hibrit motor teknolojisi üzerinde çalışıyor. “Dedicated Hybrid Engine” yani kısaca DHE adı verilen bu sistem, alışıldık içten yanmalı motorları dönüştürmek yerine, hibrit araçların ihtiyaçlarına göre en baştan tasarlanmış yeni bir mimari sunuyor.
İçten yanmalı motorların geleceğinin sık sık sorgulandığı bir dönemde gelen bu hamle, açıkçası sadece teknik değil, stratejik yönüyle de dikkat çekiyor. Aramco burada klasik motor anlayışını biraz geride bırakıp hibrit sistemlere özel, daha sade ve verimlilik odaklı bir yapı kurmaya çalışıyor.
DHE’nin prototipi, motor sporları alanındaki uzmanlığıyla bilinen Fransız Pipo Moteurs tarafından geliştirildi. Sistem; 1.6 litrelik, üç silindirli ve elektrik destekli turboşarja sahip bir ünite olarak şekillendirildi.
Buradaki en dikkat çekici noktalardan biri, motorun “maliyet odaklı retro-teknoloji” yaklaşımıyla geliştirilmiş olması. Yani karmaşıklığı artıran pahalı çözümler yerine, daha sade ama etkili bir teknik yapı tercih ediliyor. Aslında işin iddiası da tam burada başlıyor.
Motor, ayrı bir silindir kapağı taşımayan tek parça döküm bir yapıya sahip. Üstelik yalnızca 175 parçadan oluşuyor. Rakip sistemlerle karşılaştırıldığında bu sayı oldukça düşük. Krank mili ve biyel kolları gibi parçalarda rulmanlı yatakların kullanılmasıyla sürtünmenin azaltılması hedeflenirken, su pompası gibi yardımcı sistemlerin tamamen elektrikli hale getirilmesi de bu yaklaşımı tamamlıyor.
Aramco’nun geliştirdiği DHE sistemi, Toyota’nın geleneksel hibrit mimarisinden ayrılıyor. Çünkü bu motorda içten yanmalı ünite tekerlekleri doğrudan tahrik etmiyor. Bunun yerine krank milinin iki ucuna yerleştirilen motor-jeneratör üniteleri üzerinden elektrik üretiliyor.
Böylece motor, düşük devir torku ya da yüksek devir gücü üretme baskısından kurtulup en verimli olduğu devir aralığında çalışabiliyor. Güç ise planet dişli sistemi üzerinden tekerleklere bağlı elektrik motorlarına aktarılıyor. Sonuçta araç, tamamen elektrikli modda da hareket edebiliyor, içten yanmalı motor desteğiyle de ilerleyebiliyor.
Burada önemli bir başka ayrıntı daha var: Geleneksel şanzımana veya diferansiyele ihtiyaç duyulmuyor. Bu da hem mekanik karmaşıklığı azaltıyor hem de sistemin daha kompakt ve verimli çalışmasının önünü açıyor.
Aramco, DHE sisteminin termal verimliliğinin yüzde 41-42 seviyesinde olduğunu belirtiyor. Yakıt tüketiminde ise mevcut sistemlere göre yüzde 25 ile yüzde 35 arasında tasarruf sağlanabileceği ifade ediliyor.
Mevcut prototiplerde 13:1 olan sıkıştırma oranının ileride 15:1 seviyesine çıkarılması hedefleniyor. Şirketin bir diğer amacı da hibrit güç aktarma sisteminin toplam maliyetinde yaklaşık yüzde 25’lik bir düşüş sağlamak.
Doğrusu, bu iki iddia birlikte düşünüldüğünde DHE yalnızca daha verimli bir motor değil, aynı zamanda daha ulaşılabilir bir hibrit çözüm olma iddiası da taşıyor.
DHE mimarisi modüler bir yapıda geliştirildiği için sistemin gelecekte çok farklı ölçeklerde üretilebilmesi planlanıyor. Bu kapsamda 1.1 litrelik iki silindirli motorlardan 3.2 litrelik V6 ünitelere kadar uzanan geniş bir ürün ailesi mümkün görünüyor.
Aramco’nun, batarya ve elektrikli araç teknolojileri tarafındaki bilgisini artırmak için BYD ile ortaklık yürütmesi de bu stratejinin bir parçası olarak öne çıkıyor. Yani şirket bir yandan hibrit motorları geliştirirken, diğer yandan elektrikli araç ekosisteminin kritik alanlarında da pozisyon alıyor.
Aramco’nun bu hamlesi, sadece yeni bir motor geliştirme çalışması olarak okunmuyor. Aynı zamanda içten yanmalı motorların daha uzun süre yollarda kalmasını sağlayacak bir geçiş stratejisi olarak da değerlendiriliyor.