T10F ve T10X için beklenen fırsat geldi: TOGG'dan hem sıfır faiz hem bedava şarj müjdesi

TOGG, elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için Mayıs 2026'ya özel, sıfır faizli ve uzun vadeli ödeme seçenekleri barındıran finansman paketini resmen duyurdu.
TOGG'un X hesabından yapılan duyuruya göre, T10X ve T10F modellerini satın almak isteyen kullanıcılara 12 aylık vadede yüzde 0 faiz fırsatı sağlanacak. Faizli seçenekler de mevcut.
Peki TOGG Mayıs 2026 faizsiz kredi desteği neleri kapsıyor? İşte detaylar...
T10X modeline yönelik 750 bin TL tutarındaki kredi, 12 ayda sıfır faiz avantajıyla aylık 62 bin 500 TL taksitlerle sunuluyor.
T10F modelini tercih eden sürücüler için 1 milyon TL tutarındaki destek, yine yüzde 0 faiz imkanıyla sunulurken aylık geri ödeme tutarı 83 bin 300 TL olarak belirlendi.
Daha uzun vadeli fırsatlar arayanlar için 48 aylık alternatifler bulunuyor.
T10X ve T10F modellerinde 1 milyon 700 bin TL tutarındaki kredi, 48 ay vade ile aylık 76 bin 293 TL taksit imkanıyla tüketicilere sunuluyor. Ayrıca 6 aylık hediye şarj desteği de mevcut.
Filo satın alımlarına özel T10F'te 1 milyon lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz ile 83 bin 300 lira taksit var. T10X'te ise 750 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık 62 bin 500 lira ödeme imkanı sunuluyor.