Tarife krizi sonrası otomobil fiyatları düşer mi? Uzman isim beklenen senaryoyu açıkladı

ABD Başkanı Trump'ın küresel finans sistemini sallayan yeni gümrük tarifeleri, en çok otomotiv sektörünü vurdu. Bu durumun Türkiye'de otomobil fiyatlarını nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin sektörün temsilcilerinden İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, tgrthaber.com'a açıklamalarda bulundu. Peki otomobil fiyatları düşer mi, artar mı? İşte detaylar...

ABD'nin yeni gümrük tarifelerinin en çok etkilediği sektörlerin başında otomotiv geliyor. Birçok büyük otomotiv üreticisi ABD'ye ihracatını durdurdu ve bunların sayısının da artması bekleniyor. Bu durumun Türkiye'ye olası yansımaları ile ilgili farklı görüşler önü sürülüyor.

İKİ FARKLI İHTİMAL KONUŞULUYOR

ABD pazarını şimdilik kaybetmiş görünen Avrupa, Uzakdoğu menşeli markaların elindeki araçları Türkiye dahil birçok ülkeye daha ucuz fiyatlara ihraç edebileceği tahminleri var. Ancak üretimdeki daralma ile tam tersi bir durumun yaşanabileceği öngörüsü de dillendiriliyor. Ayrıca sıfır otomobil fiyatlarının yanı sıra tarife krizinin ikinci el araç fiyatlarına yansıması olabileceği de konuşuluyor. Peki sektör temsilcileri bu konuda ne düşünüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, konuya ilişkin tgrthaber.com'a özel açıklamalarda bulundu. İşte Ertemel'in sorularımıza cevapları:

YENİ TARİFELER EN ÇOK HANGİ MARKALARI ETKİLEYECEK?

ABD'nin otomobil ithalatının büyük çoğunluğunu Meksika, Kore, Japonya ve Avrupa’dan yaptığının altını çizen Ertemel "Geçen yıl ABD, Çin’den de yaklaşık 4 milyar dolarlık otomobil ithalatı gerçekleştirdi. Ağırlıklı markalar ise Toyota, Honda, Nissan. Uzakdoğu markaları ABD’de oldukça rağbet görüyor. BMW, Mercedes, Volkswagen ve grup markaları da ABD’de rağbet gören diğer markalar arasında. Dolayısı ile kararın mevcut haliyle, bu markaları daha büyük oranda etkileyeceğini söyleyebiliriz" dedi.

OTOMOBİL FİYATLARI ETKİLENİR Mİ?

%25 ek vergi kararı ABD otomobil fiyatlarına yansıyacaktır. ABD’nin dünyanın en büyük otomobil ithalatçısı olması sebebiyle vergi kararı markaların üretim, istihdam ve planlama kararlarını sil baştan düzenlemesine vesile olabilir. Böyle bir durumda sadece ABD’de değil diğer ülkelerde de otomobil fiyatları ve piyasaların mevcut seyri etkilenebilir.

"ÜRETİM SAYISI DARALTILABİLİR"

ABD dünyanın en büyük otomobil ithalatçısı olması sebebiyle çok büyük bir pazar. Alınan kararın yaratacağı etkileri kesin öngörmek şu aşamada mümkün değil. ABD bu kararı ithalat ihracat dengesi ve yerli üretimi teşvik maksadı ile aldı. Süreci diğer ülkelerin vergi konusuna yaklaşımları ve ABD iç talebinin yöneliminde farklılık olup olmayacağı belirleyecek. Öte yandan ABD için üretilen araçları diğer pazarlara yönlendirmek zor bir süreç. Zira bazı modeller donanım ve hatta tasarım farkları ile sadece bu pazarlar için üretiliyor. Böylesi bir durumda farklı pazarlara yönlendirmekten ziyade üretim sayısında daralmaya gidilebilir.

TÜRKİYE'DE SIFIR OTOMOBİL VE İKİNCİ EL FİYATLARI DÜŞER Mİ?

ABD, Türkiye’nin en büyük 10 otomotiv ihracat pazarı arasında 9. sırada. Büyük çoğunluğunu hafif ticari araçlar ve bir kısmını da otomobil oluşturuyor. Öte yandan sadece otomobil değil, otomobil parçaları da ihraç ediyoruz. ABD’nin aldığı karar daha büyük etkilere neden olursa, diğer tüm ülkelerdeki gibi ülkemizde de bir takım yansımalar oluşturabilir. Sürecin seyrinde önemli bir diğer faktör markaların göstereceği reaksiyon. Eğer üretimde daralmaya gidilirse sıfır araç tedarik sorunları pandemi dönemimdeki kadar şiddetli olmasa da tekrar yaşanabilir. Normal koşullarda dövizde bir artış olmadığı takdirde fiyatların ortalama sabit seyrini koruyacağını öngörmekteydik. Ancak karar global etki yaratırsa beklenmedik dış etken sebebiyle tüm dünyada fiyatlarda artış görülebilir. Türkiye özelinde ise bu durum tüketicinin yerli üretim araçlara yönelmesine vesile olacaktır. Öte yandan yine böyle bir durumda ikinci ele olan talep artacaktır. Alınan ek vergi kararı, yedek parça gibi otomotiv ihracatımızın diğer fasıllarına da etki edebilir. Ancak bu muhtemel durumları henüz net öngörmek için erken olduğunu ve kesin bir kanaat getirilmemesi gerektiğini hatırlatmakta fayda var.