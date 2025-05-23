Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
26°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

Bir zamanların dalga konusu olmuştu… 3 farklı alandaki Kötü şöhretiyle otomotiv tarihine geçen Yugo, yeni yüzüyle yeniden piyasaya çıkıyor. Üstelik üç farklı versiyonla!

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
23.05.2025
saat ikonu 12:22
|
GÜNCELLEME:
23.05.2025
saat ikonu 12:41

Bir dönemin en çok alay edilen otomobillerinden biri olan Yugo, yıllar sonra geri dönüyor. newsbreak.com'da yer alan habere göre, 2008 yılına kadar Zastava Automobiles tarafından üretilen ve eski Yugoslavya menşeli olan araç, bu kez bir Alman profesörün girişimiyle tekrar sahneye çıkıyor.

'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

KOMEDİ ŞOVLARINA KONU OLMUŞTU

Yugo’nun kötü şöhreti tesadüf değil. Otomotiv tarihçilerine göre, bu küçük hatchback'in üç büyük günahı vardı: Kötü üretim kalitesi, sık sık bozulması ve neredeyse hiç olmayan güvenlik donanımları. Yazar Jason Vuic’in detaylı kitabında Yugo’nun 1985’te ABD’de satışa çıktıktan sadece altı ay sonra komedi şovlarının baş karakteri haline geldiği vurgulanıyor.

'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

BAMBAŞKA BİR YUGO GELİYOR

Ancak zaman da Yugo da değişti. 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan yeni Yugo, retro çizgilerini korurken modern dokunuşlarla donatılacak. İki kapılı tasarımı muhafaza edilirken, LED farlar, alaşım jantlar ve gömme kapı kolları gibi detaylarla günümüzün standartlarını yakalayacak. Hatta sportif bir versiyonu bile yolda.

'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

İKİ FARKLI ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

Yugo, ilk piyasaya çıktığında sadece 3.990 dolara satılıyordu. Bugün ABD’de ortalama bir arabanın 48.000 dolar olduğu düşünülürse, yeni Yugo bütçe dostu bir seçenek olarak yeniden öne çıkabilir. İçten yanmalı motorla çalışacak yeni nesil Yugo’da hem otomatik hem manuel şanzıman seçenekleri sunulacak.
Marka yetkilileri yaptıkları “Tüm güvenlik standartlarını karşılayan, keyifli sürüş deneyimi sunan bir otomobil olacak” sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

FORD'UN O MODELİ DE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Sadece Yugo değil, 2023 yılından beri üretilmeyen Ford Fiesta da geri dönüş için hazırlanıyor. Ford ve Volkswagen ortaklığından doğan elektrikli araç başarılarının ardından, Fiesta'nın yeniden banda alınması beklenirken kesin tarih henüz bilinmiyor.

ETİKETLER
#elektrikli araç
#araaba
#arab
#araba
#üretim
#güvenlik
#geri dönüş
#otomotiv
#YUGO
#Yugoslavya
#Yugo
#Eski Otomobiller
#Otomatik Şanzıman
#Manuel Şanzıman
#Ford Fiesta
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.