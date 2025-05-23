'Tarihin en kötü arabası' seçilmişti, tekrar piyasaya çıkıyor! Üç nedenden dolayı nefret ediliyordu

Bir dönemin en çok alay edilen otomobillerinden biri olan Yugo, yıllar sonra geri dönüyor. newsbreak.com'da yer alan habere göre, 2008 yılına kadar Zastava Automobiles tarafından üretilen ve eski Yugoslavya menşeli olan araç, bu kez bir Alman profesörün girişimiyle tekrar sahneye çıkıyor.

KOMEDİ ŞOVLARINA KONU OLMUŞTU

Yugo’nun kötü şöhreti tesadüf değil. Otomotiv tarihçilerine göre, bu küçük hatchback'in üç büyük günahı vardı: Kötü üretim kalitesi, sık sık bozulması ve neredeyse hiç olmayan güvenlik donanımları. Yazar Jason Vuic’in detaylı kitabında Yugo’nun 1985’te ABD’de satışa çıktıktan sadece altı ay sonra komedi şovlarının baş karakteri haline geldiği vurgulanıyor.

BAMBAŞKA BİR YUGO GELİYOR

Ancak zaman da Yugo da değişti. 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan yeni Yugo, retro çizgilerini korurken modern dokunuşlarla donatılacak. İki kapılı tasarımı muhafaza edilirken, LED farlar, alaşım jantlar ve gömme kapı kolları gibi detaylarla günümüzün standartlarını yakalayacak. Hatta sportif bir versiyonu bile yolda.

İKİ FARKLI ŞANZIMAN SEÇENEĞİ

Yugo, ilk piyasaya çıktığında sadece 3.990 dolara satılıyordu. Bugün ABD’de ortalama bir arabanın 48.000 dolar olduğu düşünülürse, yeni Yugo bütçe dostu bir seçenek olarak yeniden öne çıkabilir. İçten yanmalı motorla çalışacak yeni nesil Yugo’da hem otomatik hem manuel şanzıman seçenekleri sunulacak.

Marka yetkilileri yaptıkları “Tüm güvenlik standartlarını karşılayan, keyifli sürüş deneyimi sunan bir otomobil olacak” sözleriyle iddialarını ortaya koydu.

FORD'UN O MODELİ DE GERİ DÖNÜYOR

Öte yandan Sadece Yugo değil, 2023 yılından beri üretilmeyen Ford Fiesta da geri dönüş için hazırlanıyor. Ford ve Volkswagen ortaklığından doğan elektrikli araç başarılarının ardından, Fiesta'nın yeniden banda alınması beklenirken kesin tarih henüz bilinmiyor.