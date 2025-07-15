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 | Suat Vilgen

Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!

Çin, elektrikli araçlarda sık kullanılan ve sadece gaz pedalını kullanarak durup kalkmayı mümkün kılan “One Pedal Driving / Tek Pedallı Sürüş ” modunu kısıtlayan yeni bir düzenleme yürürlüğe koyuyor. Bu durum sistemin güvenirliliği konusunda kafa karıştırdı.

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Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 14:19
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 14:19

kullanıcılarının sıkça tercih ettiği, sadece gaz pedalının kullanılmasıyla hem hızlanma hem de yavaşlamayı mümkün kılan “tek pedal sürüş” (One Pedal Driving) modu Çin'de artık otomobillerde varsayılan olarak sunulamayacak. Yeni yürürlüğe giren GB 21670-2025 standardı, bu özelliğin güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle araç üreticilerine bazı sınırlamalar getiriyor.

Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!

SÜRÜCÜ HATASINA KARŞI ÖNLEM

Yeni düzenleme, Çin’in piyasa düzenleme kurumu ve ulusal standardizasyon otoritesi tarafından hazırlandı. Kararın gerekçesi ise güvenlik: Özellikle acil durumlarda sürücülerin fren yerine yanlışlıkla gaza basması sonucu yaşanan kazaların ardından, sadece tek pedal kullanılan sürüş biçiminin bu tür hataları artırabileceği ifade ediliyor.

Yetkililere göre sürücülerin tek pedalla araç kullanmaya alışmaları, ani bir refleks gerektiğinde hangi pedala basacaklarını karıştırmalarına neden olabiliyor. Bu da, özellikle şehir trafiğinde ve acil durumlarda ciddi kazalara yol açabiliyor.

Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!

YASAK DEĞİL, STANDART DIŞI AYAR

Uluslararası basında yer alan bazı haberlerin aksine, söz konusu düzenleme bu sürüş biçimini tamamen yasaklamıyor. Yeni kurala göre araçlar, fabrika çıkışı halinde tek pedal sürüş modunda çalışmayacak; bu özellik ancak sürücüler tarafından manuel olarak aktif hale getirilebilecek.

Örneğin Tesla, Çin’de sattığı modellerde bu değişikliği yazılım güncellemesiyle 2023 yılında zaten uygulamaya başlamıştı.

Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!

YENİ ŞARTLAR: FREN IŞIĞI VE ABS ZORUNLULUĞU

Düzenleme sadece tek pedal özelliğini değil, fren sistemlerine dair bazı teknik zorunlulukları da içeriyor. Artık rekuperasyon (enerji geri kazanımı) sırasında araç 1,3 m/s² ve üzeri bir yavaşlama gösteriyorsa, fren lambaları yanmak zorunda olacak. Bu ışıklar, yavaşlama devam ettiği sürece açık kalacak ve arkadaki sürücülere uyarı verecek.

Ayrıca yeni araçlarda anti blokaj fren sistemi (ABS) de zorunlu hale getirildi. Avrupa’da 2004’ten bu yana zorunlu olan ABS, Çin’de bu kapsamda ilk kez ulusal bir normla mecburi hale getiriliyor.

Tek pedal sürüş modu tehlikeli mi? Çin'den kısıtlama geldi tartışma başladı!

2026' DA DEVREYE GİRECEK

Yeni düzenleme 1 Ocak 2026 itibarıyla yeni tip onayı alacak araçlar için geçerli olacak. Tek pedal sürüşe dair özel hükümler ise 2027’den itibaren uygulanacak.

ETİKETLER
#elektrikli otomobil
#elektrikli araç
#Tek Pedal Sürüş
#Çin Otomotiv Sektörü
#Güvenlik Standartları
#Fren Sistemleri
#Rekuperasyon
#Abs
#Otomobil
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