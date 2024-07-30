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Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
30 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 19:39
Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu 

Elektrikli otomobil devi Tesla, yazılım güncellemesi sorunu sebebiyle 1,8 milyonun üzerinde aracını geri çağıracağını duyurdu. 

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım problemi nedeniyle ABD'de 1,8 milyondan fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.

Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu  - 1. Resim

YAZILIM GÜNCELLEMESİ PAYLAŞILDI 

Firmadan yapılan açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı bildirdi. Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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