Tesla 1,8 milyon aracını geri çağırıyor! Modeller belli oldu 

30 Temmuz 2024 19:37 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 19:39

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın, araç kaputunun açılarak sürücülerin görüşünü engellemesine neden olabilecek bir yazılım problemi nedeniyle ABD'de 1,8 milyondan fazla aracını geri çağıracağı bildirildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, bu kararın 2021-2024 yılları arasında üretilen Model 3, Model S, Model X ve 2020-2024 yılları arasında üretilen Model Y araçlarını kapsadığı belirtildi.

YAZILIM GÜNCELLEMESİ PAYLAŞILDI

Firmadan yapılan açıklamada, 1,8 milyonun üzerinde aracın çağırılacağı bildirdi. Yazılım sorunu nedeniyle açık kaputun algılanamayabileceği belirtilen açıklamada, kaputun tamamen açılarak sürücünün görüşünü engelleyebileceği ve kaza riskini artırabileceği kaydedildi.

Açıklamada, Tesla'nın buna yönelik bir yazılım güncellemesi yayınladığı bilgisi paylaşıldı.