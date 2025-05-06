Tesla 'beygir gücünü' parayla satmaya başladı: 100 beygir 77 bin TL

Tesla, yeni Model Y kullanıcıları için önemli bir güncelleme yaptı. Sadece ABD'de sunulan ve 2 bin dolara (yaklaşık 77 bin TL) Tesla uygulaması üzerinden satın alınabilen "Hızlanma Takviyesi" (Acceleration Boost), araca tam 100 beygir gücü ekliyor.

Tesla, yeni Model Y için "Hızlanma Takviyesi" (Acceleration Boost) sunmaya başladı. Sadece ABD'de sunulan özellik, Tesla uygulaması üzerinden 2 bin dolara satın alınabiliyor ve araca ekstra 100 beygir gücü ekliyor. Bu da aracın 0'dan 97 km/s hıza ulaşma süresini 4,6 saniyeden 4,2 saniyeye indiriyor.

YENİ MODEL Y'NİN PERFORMANCE VERSİYONU SATIŞA ÇIKMADI

ArenaEV sitesinin aktardığına göre, bu iyileştirme çok büyük olmasa da, yeni Model Y Performance versiyonunu beklemeye devam eden kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir. Kullanıcılar, Long Range All Wheel Drive (LR AWD) modelini satın alıp performansa biraz daha yaklaşma şansı elde edebilir.

Şu anda Tesla, ABD pazarında yalnızca yeni Model Y'nin LR AWD versiyonunu satıyor. Daha önce arka tekerlekten çekişli (RWD) bir modelin ve Performance versiyonunun da sunulacağı söylentileri çıkmıştı, ancak henüz bu modeller piyasaya sürülmedi.

Hızlanma Takviyesi paketi henüz Türkiye'de satışa sunulmadı.