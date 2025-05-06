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 | Ömer Faruk Dogan

Tesla 'beygir gücünü' parayla satmaya başladı: 100 beygir 77 bin TL

Tesla, yeni Model Y kullanıcıları için önemli bir güncelleme yaptı. Sadece ABD'de sunulan ve 2 bin dolara (yaklaşık 77 bin TL) Tesla uygulaması üzerinden satın alınabilen "Hızlanma Takviyesi" (Acceleration Boost), araca tam 100 beygir gücü ekliyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
06.05.2025
saat ikonu 11:37
|
GÜNCELLEME:
06.05.2025
saat ikonu 11:41

Tesla, yeni Model Y için "Hızlanma Takviyesi" (Acceleration Boost) sunmaya başladı. Sadece ABD'de sunulan özellik, Tesla uygulaması üzerinden 2 bin dolara satın alınabiliyor ve araca ekstra 100 beygir gücü ekliyor. Bu da aracın 0'dan 97 km/s hıza ulaşma süresini 4,6 saniyeden 4,2 saniyeye indiriyor.

YENİ MODEL Y'NİN PERFORMANCE VERSİYONU SATIŞA ÇIKMADI

ArenaEV sitesinin aktardığına göre, bu iyileştirme çok büyük olmasa da, yeni Model Y Performance versiyonunu beklemeye devam eden kullanıcılar için cazip bir alternatif olabilir. Kullanıcılar, Long Range All Wheel Drive (LR AWD) modelini satın alıp performansa biraz daha yaklaşma şansı elde edebilir.

Tesla 'beygir gücünü' parayla satmaya başladı: 100 beygir 77 bin TL

Şu anda Tesla, ABD pazarında yalnızca yeni Model Y'nin LR AWD versiyonunu satıyor. Daha önce arka tekerlekten çekişli (RWD) bir modelin ve Performance versiyonunun da sunulacağı söylentileri çıkmıştı, ancak henüz bu modeller piyasaya sürülmedi.

Hızlanma Takviyesi paketi henüz Türkiye'de satışa sunulmadı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Yeni Tesla Model Y fiyat ne kadar?
Yeni Tesla Model Y Arkadan Çekiş versiyonu 1 milyon 866 bin 203 TL, Long Range Dört Çeker versiyonu 3 milyon 465 bin 581 TL.
ETİKETLER
#abd
#fiyat
#tesla
#elektrikli araç
#model y
#Hızlanma Takviyesi
#Performance
#Otomobil
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