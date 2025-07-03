Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Tesla büyük şokta! Aylık satışı 5 binin altına indi, geçen yıl iki katıydı

Tesla'nın elektrikli kamyonet modeli Cybertruck, planlanan yüksek üretim ve satış hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Yılda 250 bin adet üretim kapasitesi hedefleyen Tesla, şu anda sadece yaklaşık 20 bin adet satabiliyor. Çeyrek başına satışlarda da durum vahim.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Tesla büyük şokta! Aylık satışı 5 binin altına indi, geçen yıl iki katıydı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:59
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:59

Elon Musk'ın sahibi olduğu 'nın, elektrikli kamyonet modeli Cybertruck satışları konusunda yüzü hiç gülmüyor. Yılda 250 binden fazla üretim kapasitesi planlayan Tesla, şu anda yılda yaklaşık 20 bin civarında satabiliyor ve çeyrek başına da 5 bine gerilemiş durumda.

Tesla büyük şokta! Aylık satışı 5 binin altına indi, geçen yıl iki katıydı

TESLA ÜRETTİĞİ ARAÇLARIN TAMAMINI SATAMADI

Tesla, araç satışları konusunda genellikle şeffaf olmayan bir şirket ve satış performanslarını gizlemek için farklı modelleri kategorilere ayırıyor. Örneğin Model 3 ve Model Y, farklı araçlar olmasına rağmen birlikte raporlanıyor. Aynı şekilde Model S, Model X, ve Tesla Semi de "diğer modeller" kategorisinde toplanıyor.

Electrek'in haberine göre, Tesla'nın 2025 ikinci çeyrek teslimat ve üretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, şirketin "diğer modeller" kategorisinde 13 bin 409 araç üretmesine karşın 10 bin 394 adet teslimat yaptığı belirtildi.

'Diğer modeller' şu anda Tesla'nın Cybertruck rezervasyonlarının birikiminden hâlâ faydalandığı 2024'teki zirve noktasının yarısından daha azına düştü. Bununla birlikte, ABD'deki 7 bin 500 dolarlık vergi kredisine erişim de dahil olmak üzere elektrikli kamyonet satın almak için artan teşviklere rağmen satışlar 2025'te önemli ölçüde düştü.

Tesla'nın 'diğer modeller' satışları, Cybertruck'ın kategoriye bile dahil edilmediği 2023'ün ilk çeyreğinden daha düşük olarak kayıtlara geçti.

Model S ve Model X satışları da düştü, ancak uluslararası verilere dayanarak hâlâ 5 bin adet civarında olduğuna inanılıyor. Bu da Tesla'nın Cybertruck teslimatlarının 2025'in 2. çeyreğinde yaklaşık 5 bin adet olduğunu gösteriyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sürücülerine uyarı! Bakımı yapılmazsa 100 katı masraf çıkarıyor
ETİKETLER
#tesla
#cybertruck
#satışlar
#Elektrikli Kamyonet
#Tesla Üretim
#Elektrikli Kamyonet
#Araba Üretimi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.