Tesla büyük şokta! Aylık satışı 5 binin altına indi, geçen yıl iki katıydı

Tesla'nın elektrikli kamyonet modeli Cybertruck, planlanan yüksek üretim ve satış hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Yılda 250 bin adet üretim kapasitesi hedefleyen Tesla, şu anda sadece yaklaşık 20 bin adet satabiliyor. Çeyrek başına satışlarda da durum vahim.

Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla'nın, elektrikli kamyonet modeli Cybertruck satışları konusunda yüzü hiç gülmüyor. Yılda 250 binden fazla üretim kapasitesi planlayan Tesla, şu anda yılda yaklaşık 20 bin civarında satabiliyor ve çeyrek başına satışlar da 5 bine gerilemiş durumda.

TESLA ÜRETTİĞİ ARAÇLARIN TAMAMINI SATAMADI

Tesla, araç satışları konusunda genellikle şeffaf olmayan bir şirket ve satış performanslarını gizlemek için farklı modelleri kategorilere ayırıyor. Örneğin Model 3 ve Model Y, farklı araçlar olmasına rağmen birlikte raporlanıyor. Aynı şekilde Model S, Model X, Cybertruck ve Tesla Semi de "diğer modeller" kategorisinde toplanıyor.

Electrek'in haberine göre, Tesla'nın 2025 ikinci çeyrek teslimat ve üretim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, şirketin "diğer modeller" kategorisinde 13 bin 409 araç üretmesine karşın 10 bin 394 adet teslimat yaptığı belirtildi.

'Diğer modeller' şu anda Tesla'nın Cybertruck rezervasyonlarının birikiminden hâlâ faydalandığı 2024'teki zirve noktasının yarısından daha azına düştü. Bununla birlikte, ABD'deki 7 bin 500 dolarlık vergi kredisine erişim de dahil olmak üzere elektrikli kamyonet satın almak için artan teşviklere rağmen satışlar 2025'te önemli ölçüde düştü.

Tesla'nın 'diğer modeller' satışları, Cybertruck'ın kategoriye bile dahil edilmediği 2023'ün ilk çeyreğinden daha düşük olarak kayıtlara geçti.

Model S ve Model X satışları da düştü, ancak uluslararası verilere dayanarak hâlâ 5 bin adet civarında olduğuna inanılıyor. Bu da Tesla'nın Cybertruck teslimatlarının 2025'in 2. çeyreğinde yaklaşık 5 bin adet olduğunu gösteriyor.