Tesla devlete dava açtı! Otopilot krizi yeniden alevlendi

Kaliforniya’daki otonom sürüş pazarlaması nedeniyle ceza alan Tesla, bu kez kararı veren kuruma dava açtı. Şirket ile eyalet yetkilileri arasındaki hukuk savaşı yeni bir aşamaya taşındı.
Elektrikli otomobil devi Tesla ile California Department of Motor Vehicles (DMV) arasındaki gerilim yeniden tırmandı. Şirket, DMV’nin otonom sürüş sistemiyle ilgili aldığı kararı bozdurmak için resmi olarak dava açtı.
Hatırlanacağı üzere eyalet yetkilileri, Tesla’nın araçlarındaki otonom sürüş özelliklerini abartarak tanıttığına ve bunun tüketiciyi yanıltabilecek bir pazarlama dili içerdiğine hükmetmişti. DMV’ye göre şirket, “Otopilot” ifadesini kullanırken sistemin gerçek kapasitesini olduğundan daha ileri gösterdi.
Geçtiğimiz hafta DMV’nin Tesla’nın satış ve üretim lisanslarını 30 günlüğüne askıya almayacağını açıklaması, krizin yatıştığı şeklinde yorumlanmıştı. Bu kararın arkasında ise şirketin kurallara uyum sağlaması vardı.
Bir idare hukuku hakimi daha önce DMV’nin lisansları 30 gün askıya alma talebini haklı bulmuştu. Kurum isterse bu yaptırımı hemen uygulayabilirdi. Ancak düzenleyici kurum, daha sert bir adım atmak yerine Tesla’ya yeni kurallara uyması için 60 günlük bir süre tanıdı.
Tesla, verilen süre içinde kurallara uydu. Üstelik oldukça radikal bir adım attı. Şirket yalnızca pazarlama materyallerinden “Otopilot” terimini çıkarmakla kalmadı, ocak ayında ABD ve Kanada’da Otopilot sistemini tamamen devre dışı bıraktı.
Açıkçası bu hamle, sektörde şaşkınlık yaptı. Çünkü Otopilot, Tesla markasının en güçlü satış argümanlarından biri olarak görülüyordu.
Şimdi şirketin konuyu mahkemeye taşıması, otonom sürüş sistemini yeniden kullanıcıların hizmetine sunabilmek için hukuki bir çıkış yolu aradığı şeklinde değerlendiriliyor.