Tesla devlete dava açtı! Otopilot krizi yeniden alevlendi

Bir idare hukuku hakimi daha önce DMV’nin lisansları 30 gün askıya alma talebini haklı bulmuştu. Kurum isterse bu yaptırımı hemen uygulayabilirdi. Ancak düzenleyici kurum, daha sert bir adım atmak yerine Tesla’ya yeni kurallara uyması için 60 günlük bir süre tanıdı.