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 | Ömer Faruk Dogan

Tesla hile yaparken yakalandı: Ekrandaki kilometre gerçekten katedilenle uyuşmuyor

Tesla araçlarının gösterdiği kilometre sayacının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. ABD'de açılan davalarda bazı sürücüler, elektrikli araçlarının ekranında görünen toplam kilometre ile aslında katettikleri mesafe arasında büyük farklar olduğunu öne sürüyor.

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KAYNAK:
Ömer Faruk Dogan
|
GİRİŞ:
18.04.2025
saat ikonu 09:28
|
GÜNCELLEME:
18.04.2025
saat ikonu 09:28

Tesla, araçlarının kat ettiği mesafeyi hesaplama yöntemine dair yeni iddialarla gündemde. Carscoops.com'un aktardığına göre, ABD'de açılan son davalarda sürücüler, elektrikli otomobillerin ekranlarında gösterilen toplam kilometre ile gerçekte katedilen yol arasında yüzde 115'e varan farklar olduğunu öne sürüyor.

TESLA KİLOMETRE ÖLÇÜMLERİNİ NASIL YAPIYOR?

Farkın kaynağı ise şirketin ABD patentli (US8054038B2) "elektrik enerjisinden kilometreye dönüşüm faktörü" sisteminden kaynaklı. Sistem, yalnızca aracın tekerleğinin döndüğü mesafeyi değil; yol durumu ve şarj alışkanlıkları gibi birçok etkeni de değerlendirerek toplam mesafeyi hesaplıyor.

Tesla hile yaparken yakalandı: Ekrandaki kilometre gerçekten katedilenle uyuşmuyor

Davalardan birinde kullanıcı, her gün aynı güzergahta yaklaşık 55 mil yol yapmasına rağmen toplamda yalnızca 6086 mil yol kat ettiğini, ancak aracın kilometre sayacının 13228 mili gösterdiğini belirtti. Bu durumun, garanti kapsamındaki sınırların daha erken dolmasına neden olduğu iddia ediliyor. Bilindiği gibi garanti süreleri genellikle 100 bin ile 150 bin mil aralığında belirleniyor.

Bu, Tesla sahiplerinin, menzilin nasıl hesaplandığını ilk kez sorgulaması değil. Yıllardır bazı kullanıcılar, araçlarının beklenmedik şekilde yüksek kilometre göstermesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Reddit ve Tesla forumlarındaki bazı başlıklar, bu sorunların iki yıldan fazla bir süredir devam ettiğini gösteriyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Tesla garanti süresi bu farktan etkilenir mi?
Davalarda da dile getirildiği üzere, Tesla'nın kilometre hesaplama yöntemi bazı kullanıcıların garanti kapsamındaki sınırları daha erken doldurmasına neden olabiliyor. Örneğin kullanıcılar gerçekte daha az yol gitmiş olsa da, araç daha fazla kilometre göstermişse, garanti süresi bu göstergeye göre doluyor.
ETİKETLER
#tesla
#dava
#Kilometre Hesaplama
#Garanti Süresi
#Otomobil
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