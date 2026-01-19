Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

OTONOM SÜRÜŞ ŞEHİR İÇİNE DOĞRU GENİŞLİYOR

Yeni metnin en dikkat çeken başlıklarından biri, SIM (System-Initiated Manoeuvres) olarak bilinen ve sürücüden herhangi bir başlatma ya da onay gerektirmeyen manevralarla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi. Önceki düzenlemelerde bu tür manevralar yalnızca otoyollarla sınırlıydı. Güncellenen kurallarla birlikte şehir içi yollar, kentsel alanlar ve otoyol benzeri güzergâhlar da kapsama alındı.