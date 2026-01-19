Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Kategoriler
Tesla’nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi için Avrupa’da beklenen düzenleyici adımlar somutlaştı. UNECE çatısı altında hazırlanan yeni kurallar, şehir içi sürüşten eller serbest kullanıma kadar birçok özelliğin önünü açarken, Türkiye’yi de doğrudan kapsıyor.
Tesla’nın Denetimli FSD sistemi için Avrupa’da uzun süredir konuşulan bürokratik süreç nihayet hız kazandı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesinde yürütülen çalışmalar, sürüş destek sistemlerinin kapsamını genişletmeyi hedefleyen yeni bir aşamaya geçti. Amaç net: Tesla’nın halihazırda sunduğu FSD yeteneklerini Avrupa mevzuatına biraz daha yaklaştırmak.
UNECE çatısı altındaki ADAS Task Force, sürüş destek sistemlerini düzenleyen UN R157 kapsamında hazırlanan 02 serisi güncellemeleri tamamladı ve dosyayı GRVA gündemine taşıdı. Düzenleme, 19 Ocak 2026’da başlayacak toplantıda ele alınacak. Buradan onay çıkması halinde bir sonraki durak WP.29 Dünya Forumu olacak.
Türkiye açısından önemli bir not düşmek gerekiyor. Türkiye, UNECE üyesi olduğu için kabul edilecek düzenlemeler doğrudan Türkiye’yi de bağlayacak.
Yeni metnin en dikkat çeken başlıklarından biri, SIM (System-Initiated Manoeuvres) olarak bilinen ve sürücüden herhangi bir başlatma ya da onay gerektirmeyen manevralarla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi. Önceki düzenlemelerde bu tür manevralar yalnızca otoyollarla sınırlıydı. Güncellenen kurallarla birlikte şehir içi yollar, kentsel alanlar ve otoyol benzeri güzergâhlar da kapsama alındı.
Bu değişiklik, açıkçası Tesla’nın FSD (Denetimli) sisteminin şehir içi sürüş kabiliyetlerinin Avrupa mevzuatıyla uyumlu hale gelmesi açısından kritik görülüyor. Yani, sistem artık sadece uzun ve düz otoyollara hapsolmuş olmayacak.
Bir diğer önemli adım ise eller serbest sürüş. Yeni düzenleme, otoyollar ve otoyol benzeri yollarda sistemin sürücünün direksiyona sürekli temasını zorunlu kılmadan çalışabilmesine izin veriyor. Avrupa’da ilk kez, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin belirli koşullar altında bu seviyede bir serbestlik kazanması mümkün hale geliyor.
Güncelleme paketi bununla da sınırlı değil. Kapalı otoparklarda sürüş destek sistemlerinin kullanımına açık şekilde izin veriliyor. Otomatik park, düşük hızda manevralar ve dar alan sürüşleri için uzun süredir hissedilen yasal boşluk böylece doldurulmuş oluyor. Şerit değiştirme kurallarında yapılan teknik revizyonlar da sistemlerin daha doğal, daha “insan gibi” manevralar yapabilmesine imkân tanıyacak şekilde yeniden tanımlandı.
Mevcut takvime göre düzenlemenin GRVA’dan geçmesi halinde dosya Haziran 2026’da WP.29 Dünya Forumu’nda oylamaya sunulacak. Oylamanın kabul edilmesi ve standart altı aylık bekleme süresinin tamamlanmasının ardından, kuralların Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.
Tesla’nın bazı ülkelerde, özellikle Hollanda’da, ulusal muafiyetler üzerinden gelişmiş FSD özellikleri için başvurular yaptığı da biliniyor. Yeni DCAS düzenlemesiyle birlikte bu tür başvuruların daha hızlı ve öngörülebilir bir çerçeveye oturması bekleniyor.