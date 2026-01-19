Menü Kapat
Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Ocak 19, 2026 17:18
Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Tesla’nın Denetimli Full Self-Driving (FSD) sistemi için Avrupa’da beklenen düzenleyici adımlar somutlaştı. UNECE çatısı altında hazırlanan yeni kurallar, şehir içi sürüşten eller serbest kullanıma kadar birçok özelliğin önünü açarken, Türkiye’yi de doğrudan kapsıyor.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Tesla’nın Denetimli FSD sistemi için Avrupa’da uzun süredir konuşulan bürokratik süreç nihayet hız kazandı. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) bünyesinde yürütülen çalışmalar, sürüş destek sistemlerinin kapsamını genişletmeyi hedefleyen yeni bir aşamaya geçti. Amaç net: Tesla’nın halihazırda sunduğu FSD yeteneklerini Avrupa mevzuatına biraz daha yaklaştırmak.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

UNECE çatısı altındaki ADAS Task Force, sürüş destek sistemlerini düzenleyen UN R157 kapsamında hazırlanan 02 serisi güncellemeleri tamamladı ve dosyayı GRVA gündemine taşıdı. Düzenleme, 19 Ocak 2026’da başlayacak toplantıda ele alınacak. Buradan onay çıkması halinde bir sonraki durak WP.29 Dünya Forumu olacak.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Türkiye açısından önemli bir not düşmek gerekiyor. Türkiye, UNECE üyesi olduğu için kabul edilecek düzenlemeler doğrudan Türkiye’yi de bağlayacak.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

OTONOM SÜRÜŞ ŞEHİR İÇİNE DOĞRU GENİŞLİYOR

Yeni metnin en dikkat çeken başlıklarından biri, SIM (System-Initiated Manoeuvres) olarak bilinen ve sürücüden herhangi bir başlatma ya da onay gerektirmeyen manevralarla ilgili kısıtlamaların gevşetilmesi. Önceki düzenlemelerde bu tür manevralar yalnızca otoyollarla sınırlıydı. Güncellenen kurallarla birlikte şehir içi yollar, kentsel alanlar ve otoyol benzeri güzergâhlar da kapsama alındı.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Bu değişiklik, açıkçası Tesla’nın FSD (Denetimli) sisteminin şehir içi sürüş kabiliyetlerinin Avrupa mevzuatıyla uyumlu hale gelmesi açısından kritik görülüyor. Yani, sistem artık sadece uzun ve düz otoyollara hapsolmuş olmayacak.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

ELLER SERBEST SÜRÜŞE YEŞİL IŞIK

Bir diğer önemli adım ise eller serbest sürüş. Yeni düzenleme, otoyollar ve otoyol benzeri yollarda sistemin sürücünün direksiyona sürekli temasını zorunlu kılmadan çalışabilmesine izin veriyor. Avrupa’da ilk kez, gelişmiş sürüş destek sistemlerinin belirli koşullar altında bu seviyede bir serbestlik kazanması mümkün hale geliyor.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

Güncelleme paketi bununla da sınırlı değil. Kapalı otoparklarda sürüş destek sistemlerinin kullanımına açık şekilde izin veriliyor. Otomatik park, düşük hızda manevralar ve dar alan sürüşleri için uzun süredir hissedilen yasal boşluk böylece doldurulmuş oluyor. Şerit değiştirme kurallarında yapılan teknik revizyonlar da sistemlerin daha doğal, daha “insan gibi” manevralar yapabilmesine imkân tanıyacak şekilde yeniden tanımlandı.

Tesla için kritik karar: Türkiye de kapsama giriyor

TESLA İÇİN TAKVİM BELLİ OLDU

Mevcut takvime göre düzenlemenin GRVA’dan geçmesi halinde dosya Haziran 2026’da WP.29 Dünya Forumu’nda oylamaya sunulacak. Oylamanın kabul edilmesi ve standart altı aylık bekleme süresinin tamamlanmasının ardından, kuralların Ocak 2027 itibarıyla yürürlüğe girmesi öngörülüyor.

Tesla’nın bazı ülkelerde, özellikle Hollanda’da, ulusal muafiyetler üzerinden gelişmiş FSD özellikleri için başvurular yaptığı da biliniyor. Yeni DCAS düzenlemesiyle birlikte bu tür başvuruların daha hızlı ve öngörülebilir bir çerçeveye oturması bekleniyor.

