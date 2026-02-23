Tesla kaybetmeye devam ediyor

Birleşik Krallık’ta 2024 Ocak ayında yüzde 7,6 olan pay, 2025’te yüzde 5’e, 2026’da ise yüzde 2,5’e düştü. Norveç’te yüzde 21,6’dan yüzde 2,9’a kadar gerileme yaşandı. Hollanda’da 18,6’dan 4,3’e, Almanya’da 14’ten 3,1’e, İsviçre’de 13,1’den 2,2’ye düşüş dikkat çekti. Danimarka ve Portekiz’de de benzer bir tablo var.

Buna karşılık bazı pazarlarda toparlanma sinyalleri görülüyor. İtalya’da pazar payı yüzde 7,7’ye çıktı. Finlandiya’da yüzde 9’a yükseldi. En dikkat çekici artış ise Avusturya’da yaşandı; 2025’te yüzde 5,9 olan oran 2026’da yüzde 15,6’ya ulaştı.