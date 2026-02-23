Tesla kaybetmeye devam ediyor

Menü Kapat
Şubat 23, 2026 11:22
Tesla’nın piyasa değeri 1,544 trilyon dolara ulaştı. Ancak 2026’ya zayıf satış verileriyle giren şirketin bu yüksek değerlemesi, performansla arasındaki fark nedeniyle tartışma başlattı.

Elektrikli araç denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri Tesla. Ama artık mesele sadece otomobil değil, borsa değeri. Şirketin piyasa değeri öyle bir seviyeye çıktı ki, küresel otomotiv devlerinin toplamını geride bıraktı.

Yapılan hesaplamalara göre; aralarında Toyota, BYD, Hyundai, General Motors, Ferrari, BMW, Volkswagen Group, Mercedes-Benz, Ford, Kia, Honda, Geely, Stellantis, XPENG, NIO, Renault ve Nissan’ın da bulunduğu 17 şirketin toplam piyasa değeri yaklaşık 1,027 trilyon dolar seviyesinde kalıyor.

Tesla’nın değeri ise 1,544 trilyon dolar. Yani arada yaklaşık 517 milyar dolarlık fark var. Rakamlar açıkçası başlı başına bir hikâye anlatıyor.

DEĞERLEME GERÇEKLERLE NE KADAR UYUMLU?

Borsada bir şirketin değeri, yatırımcıların o hisse için ödemeye razı olduğu fiyatla şekilleniyor. Tesla’daki yükseliş de hisse performansından kaynaklanıyor. Piyasanın önemli bir bölümü şirketin geleceğine dair oldukça iyimser.

Geleneksel otomotiv üreticilerinin uzun vadeli büyüme potansiyelinin sınırlı kalacağı düşüncesi, yatırımcı tercihlerinde etkili oluyor. Yani mesele bugünden çok yarınla ilgili.

Ancak iş satış verilerine gelince tablo biraz daha karmaşık hâle geliyor. Son iki yılda Tesla’nın küresel satış performansı zayıf bir eğilim sergilerken, bazı rakiplerinin satışlarını artırdığı görülüyor. İşte tartışma da tam burada başlıyor.

2026’YA ZAYIF GİRİŞ

2025’in başında şirket, yenilenen Model Y üretimine geçiş sürecindeydi. Üretim hatlarında yapılan değişiklikler nedeniyle teslimatların geçici olarak yavaşlaması bekleniyordu. Bu yüzden Ocak 2025’teki zayıf tablo, belirli ölçüde tolere edilmişti.

Ancak Ocak 2026 verileri daha dikkat çekici. Avrupa’da verisi açıklanan 12 pazarda Tesla satışları yıllık bazda yüzde 23 geriledi. Çin’de düşüş yüzde 45’e ulaştı. ABD’de ise kayıt verilerine dayanan tahminler satışların yüzde 17 azaldığını gösteriyor.

Ocak 2026’da yaklaşık 40 bin 100 araç teslim edildi. Oysa Ocak 2025’te bu sayı 48 bin 500’dü. Aradaki fark az değil.

PAZAR PAYI DA ERİYOR

Sadece satış hacmi değil, pazar payı da birçok ülkede geriledi.

Buna karşılık bazı pazarlarda toparlanma sinyalleri görülüyor. İtalya’da pazar payı yüzde 7,7’ye çıktı. Finlandiya’da yüzde 9’a yükseldi. En dikkat çekici artış ise Avusturya’da yaşandı; 2025’te yüzde 5,9 olan oran 2026’da yüzde 15,6’ya ulaştı.

