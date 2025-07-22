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 | Murat Makas

Tesla kullananlar dikkat! Türk kullanıcılara büyük jest

Tesla, Türkiye'nin de dahil olduğu Avrupa ve Orta Doğu pazarında Full Self-Driving (FSD) özelliğini yeni araçlara ücretsiz transfer etme imkânı sundu. Böylece Kuzey Amerika dışındaki kullanıcılar için bir ilk gerçekleşmiş oldu.

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Tesla kullananlar dikkat! Türk kullanıcılara büyük jest
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:24

Tesla, teknolojisi Full Self-Driving (FSD) için önemli bir adım attı. Artık 'deki Tesla sahipleri, mevcut araçlarındaki FSD lisansını yeni satın aldıkları Tesla'ya ücretsiz olarak aktarabilecek. Bu yenilik, ve bölgesindeki kullanıcıları kapsayan bir programın parçası.

Bugüne kadar sadece Kuzey Amerika'daki müşterilerin yararlanabildiği bu ayrıcalık, ilk kez başka bir kıtaya taşındı. 'nın 2023'ün üçüncü çeyreğinde başlattığı program, başta "tek seferlik bir af" olarak duyurulmuştu. Ancak kullanıcı taleplerinin ardından kapsamı genişletildi.

Tesla kullananlar dikkat! Türk kullanıcılara büyük jest

TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Süreç oldukça basit. Kullanıcı yeni aracını sipariş ediyor ve teslimat sırasında, daha önce FSD özelliğine sahip olan aracından bu yazılımın yeni araca aktarılmasını talep ediyor. Eski araçtaki FSD yazılımı devre dışı bırakılıyor, birkaç gün içinde ise yeni araçta aktif hale geliyor.

Ancak dikkat: FSD transferinden yalnızca yeni sipariş veren müşteriler yararlanabiliyor. Aracını daha önce teslim almış olanlar için bu fırsat geçerli değil.

YASAL ENGEL VAR, AMA ENGEL TANINMADI

İşin ilginç yanı, FSD Avrupa'da henüz yasal olarak tam anlamıyla aktif değil. Buna rağmen Tesla, kullanıcıların taleplerine kayıtsız kalmayarak, bu özelliği yasal engellerin gölgesinde de olsa erişilebilir kılıyor.

da daha önce Avrupa'daki onay süreçlerinin yavaşlığından duyduğu rahatsızlığı dile getirmişti. Şimdi ise bu adımı, "erken benimseyen kullanıcıların yatırımlarına bir jest" olarak nitelendiriyor.

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ETİKETLER
#türkiye
#tesla
#avrupa
#orta doğu
#otonom sürüş
#Elon Musk
#Fsd
#Fsd
#Full Self-driving
#Otomobil
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