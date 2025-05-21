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 | Suat Vilgen

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

Tesla, Cybertruck modelleri için ilk kez takas kabul etmeye başladı. Bu hamleyle elektrikli kamyonetin değerinde çarpıcı bir düşüş gözler önüne serilirken, akıl alymaz olarak tanımlanan bu durumun altında yatan sebepler ortaya çıktı.

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Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde
KAYNAK:
Suat Vilgen
|
GİRİŞ:
21.05.2025
saat ikonu 08:19
|
GÜNCELLEME:
21.05.2025
saat ikonu 08:19

Elektrikli araç devi, yaklaşık bir yıllık bir aradan sonra, ikinci el Cybertruck sahiplerine takas teklifi sunmaya başladı. Ancak teklif edilen rakamlar dikkat çekici ölçüde düşük: 2024’te 100 bin dolara satın alınan ve yalnızca 10.000 kilometre kullanılmış bir Cybertruck için Tesla’nın biçtiği değer sadece 65 bin dolar oldu.

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

MUSK TAM TERSİNİ SAVUNMUŞTU

Bu yüzde 35’lik değer kaybı, bir araç için genellikle beş yıl sonunda yaşanması beklenen amortisman oranına denk geliyor. Bu bilgi, Cybertruck Owners Club (Cybertruck Sahipleri Kulübü) adlı platformda bir kullanıcı tarafından paylaşıldı.

Yaşanan bu değer kaybı, Tesla CEO’su Elon Musk’ın 2019 yılında sarf ettiği iddialı sözlerle çelişiyor. Musk, Lex Fridman Podcast’te yaptığı açıklamada, Tesla otomobillerinin zamanla değer kazanacağını savunmuştu: “Bugün bir araba satın almak, geleceğe yapılan bir yatırım,” demişti Musk. “Bence en dikkat çekici şey şu: Bugün bir Tesla alırsanız, değer kaybeden değil, değer kazanan bir varlık satın almış olursunuz.”

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

"TAM BİR FİYASKO"

Tesla’ya yakınlığıyla bilinen elektrikli araç haber sitesi Electrek, takas tekliflerini ilk duyuran kaynak oldu. Site, yaşanan değer kaybını “çılgınca” olarak nitelendirirken, Cybertruck’ın ticari anlamda “tam bir fiyasko” olduğunu yazdı.

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

ARZ FAZLASI ETKİLİYOR

Bu düşük takas bedelinin arkasında, Cybertruck üretiminde yaşanan arz fazlası olduğu düşünülüyor. Tesla’nın beşgen formdaki bu modeli için oluşan stok fazlası, bu ay itibarıyla 10.000 araca ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

ABD’deki ilanları takip eden Tesla-info.com verilerine göre, Tesla’nın elinde yaklaşık 800 milyon dolar değerinde satılamamış Cybertruck bulunuyor.

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

AVRUPA'DA YÜZDE 45'LİK DÜŞÜŞ

Cybertruck’a olan ilginin düşmesi, Tesla’nın genel satış performansındaki gerilemeyi de yansıtıyor. Şirketin Birleşik Krallık’taki satışları, nisan ayında yüzde 50’nin üzerinde bir düşüş yaşadı.

Avrupa genelinde ise Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği’nin verilerine göre, yılın ilk çeyreğinde Tesla satışları yüzde 45 azaldı. Bu düşüş, Avrupa’da tamamen elektrikli otomobil satışlarının aynı dönemde yüzde 23,9 oranında artış göstermesine rağmen gerçekleşti.

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

ÇİN'İN YÜKSELİŞİ VE MUSK'IN İMAJI

Tesla’daki bu gerilemenin sebepleri arasında artan rekabet – Ford, GM ve Çinli BYD gibi rakiplerin yükselişi – ile şirketin CEO’su Elon Musk’ın kamuoyundaki imajı gösteriliyor.

Musk’ın, ABD Başkanı Donald Trump’a ve Avrupa’daki aşırı sağ partilere verdiği destek, Tesla araçlarının sosyal medyada "Swasticar" (Nazi sembolüyle ilişkilendirilen kelime oyunu) olarak anılmasına yol açtı.

Tesla kullanıcıları büyük şok yaşıyor! Değer kaybı 'akıl almaz' düzeyde

NAZİ TANKLARINA BENZETİLİYOR

Cybertruck ise ABD’de "MAGAmobile" (Trump’ın seçim sloganı MAGA'dan türetilmiş) ve “W*nkpanzer” gibi aşağılayıcı lakaplarla anılıyor. Bu sonuncu tabir, Nazi Almanyası döneminde üretilen tanklara yapılan göndermeler içeriyor.

ETİKETLER
#elon musk
#tesla
#cybertruck
#Otomobil
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