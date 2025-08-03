Tesla mı suçlu sürücü mü? Otomatik Pilot kaynaklı ölüm davasında mahkeme kararını verdi

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Florida'da görülen Otomatik Pilot kaynaklı ölümcül kazaya ilişkin 'ölüm' davasını kaybetti. Electrek'in haberine göre jüri, firmanın kısmen kusurlu olduğuna hükmetti ve mağdurlara 329 milyon dolar tazminat ödemesine hükmetti.

TESLA OTOMATİK PİLOT SUÇLU BULUNDU

Yaklaşık bir ay süren dava geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. Esas olarak mağdurların Tesla'dan talep ettiği miktar 345 milyon dolardı. Mahkeme, yüzde 33 oranında kusurlu bulduğu Tesla'nın, davacılara 129 milyon dolar tazminat ile 200 milyon dolar cezai tazminat ödenmesine hükmetti.

Karar Tesla açısından ciddi bir darbe olsa da firmanın temyize gideceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte de Tesla'nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi (ADAS) ile ilgili kazalarda mağdur olanlar için büyük bir zafer olarak değerlendiriliyor. Öte yandan dava, Tesla'nın Otomatik Pilot ve Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving) sistemlerini içeren ilk ölümcül kaza davasıydı.

Son aylarda Tesla benzer iki davayı anlaşmayla sonuçlandırmıştı. Ancak bu davada uzlaşmaya varmadı ya da varamadı. Davanın detayları şöyle:

George McGee, 2019 Nisan ayında Key Largo'da Model S aracını Otopilot modunda sürerken, telefonunu düşürdü ve almak için eğildiği sırada araç T kavşağında "Dur" işaretini geçerek park halindeki bir Chevrolet Tahoe'ye çarptı. 22 yaşındaki Naibel Benavides Leon ve erkek arkadaşı Dillon Angulo, park halindeki Tahoe'nin yanında duruyorlardı.

Benavides hayatını kaybederken Angulo ise ağır yaralandı. Polis, George McGee'yi dikkatsiz araç kullanmakla suçladı. Ancak mağdur aileleri hem McGee'ye hem de Tesla'ya dava açtı. McGee davacılarla uzlaşırken Tesla uzlaşmayı kabul etmedi ve bütün sorumluluğu sürücüye yükledi.

Diğer yandan sürücü, Otopilot'un, bir hata yapması durumunda kendisine yardımcı olması gerektiğini, ancak bu olayda devreye girmediğini belirterek topu Tesla'ya attı.