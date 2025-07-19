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 | Murat Makas

Tesla Model Y'de fren sorunu: Türkiye'de iki kaza yaşandı

Yeni Model Y araçlarda yaşanan fren sorunları, sosyal medyada gündem oldu. Arka arkaya yaşanan iki kazanın görüntüleri endişeleri artırdı.

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Tesla Model Y'de fren sorunu: Türkiye'de iki kaza yaşandı
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
19.07.2025
saat ikonu 11:17
|
GÜNCELLEME:
19.07.2025
saat ikonu 11:30

'nın yeni nesil araçlarında yaşanan fren problemleri, kullanıcıları tedirgin etti. X platformunda paylaşılan görüntülere göre, iki ayrı Model Y sürücüsü, öndeki araca arkadan çarptı. Kazaların neredeyse birebir benzer olması, tesadüften çok sistematik bir arızayı işaret ediyor olabilir.

Kazaya karışan sürücülerden biri, olaydan yalnızca bir gün önce benzer bir Model Y kazasının görüntülerini sosyal medyada gördüğünü, ertesi gün aynı durumu kendisinin yaşadığını söyledi. Fren pedalına bastığını ancak aracın tepki vermediğini belirten sürücü, "Fren gecikmeli yanıt verdi. O sırada otopilot açıktı, hızı ben manuel sınırlandırmıştım. Ama çarpışma önleme sistemi devrede miydi, bilmiyorum" dedi.

https://twitter.com/froostygg/status/1945787845555462410

"ABS DEVREYE GİRMEDİ, LOG KAYITLARINI İSTEDİM"

Sürücü, çarpışma sırasında ABS sisteminin de devreye girmediğini ve bu durumun kendisini büyük bir güvensizlik hissine sürüklediğini ifade etti. Tesla'dan log kayıtlarını talep ettiğini belirten kullanıcı, "Gerekirse hukuki yollara başvuracağım" dedi.

Yaşanan bu olaylar, Tesla'nın fren sistemiyle ilgili geçmişte gündeme gelen bazı şikayetleri yeniden alevlendirdi.

https://x.com/kerottttt/status/1928146920670667038

ŞİKAYETLER ARTIYOR: "6 GÜNLÜK ARAÇTA FREN SIVISI UYARISI VERDİ"

Daha önce de bazı Model Y sahipleri, fren sisteminde dengesiz hissiyatlar yaşadıklarını bildirmişti. Örneğin bir kullanıcı, yalnızca 6 günlük olan Model Y aracının "fren sıvısı az" uyarısı verdiğini, seyir hâlindeyken fren pedalının titrediğini ve ardından aracın tamamen durduğunu aktardı.

Bir başka kullanıcı ise serviste kendisine verilen açıklamayı şöyle paylaştı: "Yeni kasa Model Y araçlarda fren sıvısı sensörü, eski modellere göre daha yükseğe konumlandırılmış. Eğer araç eğimli bir zeminde duruyorsa, sensör hatalı veri okuyor ve sistem uyarı veriyor." Aynı kullanıcı, 30 ml sıvı ilavesiyle sorunun çözüldüğünü belirtti.

İlk teslimat sırasında frenlerin yetersiz hissettirdiği, ancak birkaç gün içinde normale döndüğü yönünde başka paylaşımlar da dikkat çekti.

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#Otomobil
#tesla
#güvenlik
#otomotiv
#model y
#arıza
#Fren Sorunu
#Otomobil
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