Tesla Roadster 0 - 100 kaç saniye? Tesla Roadster menzili kaç km, kaç km hıza ulaşıyor?

Elon Musk'ın yıllardır merakla beklenen elektrikli spor otomobili Tesla Roadster, SpaceX teknolojilerinden ilham alan özellikleriyle yeniden gündemde. Aracın Thrust versiyonu için 0-100 km/s hızlanma süresinin 1 saniyenin altında olması hedeflenirken, Rocket versiyonunda havada manevra yapmayı sağlayan soğuk gaz iticileri bulunuyor. İşte yeni Tesla Roadster'ın hızlanma süresi, menzili, teknik özellikleri ve satış takvimi hakkında merak edilenler.

TESLA ROADSTER 0-100 KAÇ SANİYE?

Tesla Roadster'ın 0-100 km/s hızlanma süresi, seçilen versiyona göre değişiyor. Tesla'nın tanıtım sayfasında yer alan bilgilere göre Thrust versiyonu, arkaya yerleştirilen soğuk gaz iticileriyle 0-100 km/s hızlanmasını 1 saniyenin altında tamamlamayı hedefliyor.

Ancak bu performans değerinin bağımsız testlerle doğrulanmış bir sonuç olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. 0,81 saniyelik hızlanma süresi gibi rakamlar için de resmi ve doğrulanabilir test verilerinin dikkate alınması önem taşıyor.

TESLA ROADSTER KAÇ KM HIZA ULAŞIYOR?

Yeni nesil Tesla Roadster'ın azami hızı, modelin en çok merak edilen özellikleri arasında yer alıyor. Paylaşılan bilgilere göre elektrikli spor otomobilin saatte 370 kilometrenin üzerine çıkması hedefleniyor. Roket destekli itici sistemleriyle hızlanma performansını üst seviyeye taşımayı amaçlayan modelin nihai azami hızı ise üretim versiyonuna ilişkin resmi teknik verilerle doğrulanmalı.

Tesla'nın 15 Ekim 2026'daki tanıtımında paylaşılan bilgilere göre aracın azami hızı saatte 370 kilometrenin üzerine çıkıyor.

TESLA ROADSTER'IN MENZİLİ KAÇ KM?

Tesla Roadster, ilk kez 2017 yılında tanıtıldığında tek şarjla yaklaşık 1.000 kilometre menzil hedefiyle gündeme gelmişti. Bu değer, modelin en çok konuşulan özelliklerinden biri oldu.

Ancak yeni nesil Roadster'ın nihai batarya kapasitesi ve resmi menzil değeri konusunda kesinleşmiş teknik veriler esas alınmalı. Özellikle roket iticileri, aktif aerodinamik sistemler ve farklı donanım seçenekleri, aracın ağırlığını ve enerji tüketimini etkileyebilir.

Bu nedenle 1.000 kilometrelik menzil iddiasının doğrulanmış seri üretim verisi olarak kabul edilmemesi gerekiyor.

TESLA ROADSTER NASIL UÇUYOR?

Tesla Roadster'ın özellikle Rocket versiyonu, kısa süreli havalanma ve havada manevra yapma iddiasıyla öne çıkıyor. Bu sistemin temelinde, SpaceX teknolojilerinden esinlenen soğuk gaz iticileri bulunuyor.

Aracın farklı noktalarına yerleştirilen iticiler, basınçlı gazı dışarı yönlendirerek hareket ve yönlendirme kuvveti oluşturmayı amaçlıyor. Böylece aracın yalnızca ileri doğru hızlanması değil, yukarı ve yana doğru hareket etmesi de hedefleniyor.

Bununla birlikte Tesla Roadster'ın sürekli uçabilen bir otomobil gibi değerlendirilmemesi gerekiyor. İddia edilen sistem, geleneksel bir hava aracı gibi sürekli uçuş sağlamak yerine kısa süreli havalanma ve havada kontrol kabiliyeti sunmayı amaçlıyor. Bu özelliklerin gerçek kullanım koşullarındaki performansı ve güvenliği ayrıca doğrulanmalı.

TESLA ROADSTER'IN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yeni nesil Tesla Roadster, yüksek performanslı elektrikli otomobil mimarisini aktif aerodinamik ve SpaceX destekli itici teknolojileriyle birleştirmeyi hedefliyor. Öne çıkan özellikleri şöyle:

0-100 km/s hızlanma: Thrust versiyonu için 1 saniyenin altında hedefleniyor.

İtici sistemi: Thrust ve Rocket versiyonlarında soğuk gaz iticileri bulunuyor.

Havalanma kabiliyeti: Rocket versiyonu için kısa süreli havalanma ve havada manevra iddiası öne çıkıyor.

Aerodinamik sistem: Aktif kanatlar ve aracın altındaki hava akışını yöneten emiş sistemiyle yere basma kuvvetinin artırılması hedefleniyor.

Koltuk kapasitesi: Performance ve Thrust versiyonları iki kişilik, Rocket versiyonu ise tek kişilik olarak tanımlanıyor.

Malzeme yapısı: Tasarımda karbon fiber, titanyum ve magnezyum gibi hafif ve yüksek dayanımlı malzemelerden yararlanılması hedefleniyor.

Bu özelliklerin tamamının üretim araçlarında hangi koşullarda sunulacağı ve nihai teknik değerleri, seri üretim ve resmi doğrulama süreçleriyle netleşecek.

TESLA ROADSTER NE ZAMAN ÇIKACAK?

2017 yılında duyurulan yeni nesil Tesla Roadster, uzun süredir ertelenen üretim ve teslimat takvimiyle dikkat çekiyor. Modelin piyasaya çıkış tarihiyle ilgili açıklamalar zaman içinde değişti.

Yeni Roadster için 2028 yılı teslimat hedefi gündeme gelse de kesin satış ve teslimat tarihleri konusunda Tesla'nın güncel resmi açıklamalarının takip edilmesi gerekiyor. Aracın nihai donanım seçenekleri, üretim özellikleri ve ülkelere göre satış koşulları da henüz kesinleşmiş bilgilerle değerlendirilmelidir.

TESLA ROADSTER TÜRKİYE FİYATI

Tesla, Roadster'ı ilk duyurduğu dönemde model için 200 bin dolar seviyesinde bir başlangıç fiyatı açıklamıştı. Ancak yeni nesil aracın güncel satış fiyatı ve farklı donanım paketlerinin nihai ücretleri konusunda kesinleşmiş bir fiyat listesi esas alınmalı.

Performance, Thrust ve Rocket versiyonlarının farklı donanımlara sahip olması, fiyatlandırmanın da değişmesine neden olabilir. Ön sipariş veya rezervasyon için belirtilen depozito tutarları ise aracın toplam satış fiyatıyla karıştırılmamalıdır.

TESLA ROADSTER TÜRKİYE'DE SATILACAK MI?

Tesla Roadster'ın Türkiye'de ne zaman satışa sunulacağına ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Modelin Türkiye'deki satış durumu; üretim takviminin yanı sıra mevzuat, tip onayı ve araçların teknik özelliklerine bağlı olacak.

Özellikle havalanma ve roket iticileri gibi sıra dışı özellikler, aracın kamuya açık yollarda kullanımına ilişkin ek güvenlik ve yasal gereklilikleri gündeme getirebilir. Bu nedenle Rocket versiyonunun trafikte kullanılabileceği varsayılmamalı.

Tesla Roadster'ın gerçek performansı, uçuş iddiaları ve satış takvimi hakkındaki en net bilgiler, seri üretim araçlarının ortaya çıkması ve teknik özelliklerin doğrulanmasıyla belli olacak.